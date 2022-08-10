Среди 5 моделей мы попробуем назвать лучшую

Большая часть геймеров считает, что только святые лучи Дженсена Хуанга могут осветить им дорогу в современных играх. На самом деле эти ребята недалеки от правды, ведь с трассировкой лучей у зелёных действительно дела обстоят лучше, а вот по соотношению между ценой и производительностью уже много лет лидируют красные. Здесь стоит учитывать, что везде быть лучшим невозможно, поэтому есть сегменты, где у NVIDIA всё же наблюдаются победы. Кто-то скажет, что это не так, пытаясь манипулировать фактами, приводя в пример фантастические проблемы с драйверами и вылетами. Якобы, эксперты утверждают, что есть геймеры, которые слышали от своих знакомых рассказ о неудобном программном обеспечении AMD. Мы к таким заявлениям относимся спокойно, ведь видеокарту нужно выбирать не по названию, а исключительно по её конечной цене и способности тянуть игры на достаточных для вас графических настройках.

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Всё остальное досужие вымыслы. В данном материале мы рассмотрим те или иные преимущества красных над зелёными и наоборот. Начнём с верхнего ценового сегмента, а в следующем материале коснёмся предтопа и в итоге дойдём до бюджетных моделей. Всего изучим 5 флагманов, два из которых выпущены силами AMD и три – NVIDIA. Причина такого выбора заключается в том, что в текущем поколении Дженсен Хуанг наштамповал целых 5 флагманов. Если не верите, давайте перечислим: GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 на 12 Гб и GeForce RTX 3080 первой серии.

Ну а мы начнём с GeForce RTX 3090. Любители критиковать российские цены могут сказать, что ничего не дешевеет, вот только это не так. Мы видим последовательную политику снижения стоимости. Скорее всего, это связано с тем, что цены упали по всему миру, поэтому даже на санкционном рынке РФ можно увидеть послабления. Это не самая быстрая видеокарта, но довольно выгодная, поскольку позволяет получить почти максимальный уровень производительности в мире игровой графики. Известно, что Radeon RX 6900 XT медленнее примерно на 7%. Запомните эту цифру.

106 тысяч стоит GeForce RTX 3080 Ti. Эту третья по мощности видеокарта в линейке, а по скорости примерно идентичная флагману AMD. Если отталкиваться от рекомендованной цены, то здесь полный порядок, вот только на тот момент бушевал криптобум, а за 1 доллар давали 75 рублей. В переводе на текущий курс всё уже не кажется таким выгодным, но для фанатов NVIDIA такая видеокарта остаётся одной из самых желанных, поскольку позволяет прикоснуться к ультимативному уровню производительности с большой экономией.

И вот здесь самое время упомянуть Radeon RX 6900 XT. Сегодня такая видеокарта в российской рознице стоит 90 тысяч рублей. Будем сравнивать с указанными выше графическими чипами? Комментарии излишни, ведь мы получаем настоящий флагман с выгодой до 16 тысяч рублей. Но и это не всё, ведь Radeon RX 6900 XT включает 16 Гб видеопамяти, тогда как у GeForce RTX 3080 Ti этот показатель остановился на отметке 12 Гб. Нам кажется, что выгода налицо, а игровые движки следующего поколения могут оказаться прожорливыми, что позволит красным получить дополнительный буст.

За 88 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3080. На этот раз перед нами достойный конкурент с 12 Гб видеопамяти и 384-битной шиной. Проблема в том, что о существовании такой видеокарты знают немногие, а производство уже остановлено. Если вы хотели именно NVIDIA, то мы рекомендуем остановить свой выбор на данном графическом чипе. Он уступает Radeon RX 6900 XT и по количеству видеопамяти и по скорости, но разрыв небольшой, ну а настоящие фанаты с лёгкостью переживут 5% отставание.

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Завершить предлагаем обзором Radeon RX 6800 XT. Поскольку разница между каждой из указанных видеокарт незначительная, то и здесь нас ждёт примерно аналогичная производительность с GeForce RTX 3080. Вот и получается, что цена ниже, количество кадров одинаковое, а видеопамяти больше. Мы знаем, что не все согласны с нашей позицией, но это как со стаканом. Кто-то скажет, что он наполовину пуст, тогда как другие будут доказывать, что стакан наполовину полон. Нам преимущества AMD в верхнем ценовом сегменте видны, а в победители запишем Radeon RX 6900 XT. Если вы с нами не согласны, пишите своё мнение в комментариях.