Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Кто делает лучше видеокарты: NVIDIA или AMD – выбираем самый выгодный флагман 2022 года
Среди 5 моделей мы попробуем назвать лучшую
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Большая часть геймеров считает, что только святые лучи Дженсена Хуанга могут осветить им дорогу в современных играх. На самом деле эти ребята недалеки от правды, ведь с трассировкой лучей у зелёных действительно дела обстоят лучше, а вот по соотношению между ценой и производительностью уже много лет лидируют красные. Здесь стоит учитывать, что везде быть лучшим невозможно, поэтому есть сегменты, где у NVIDIA всё же наблюдаются победы. Кто-то скажет, что это не так, пытаясь манипулировать фактами, приводя в пример фантастические проблемы с драйверами и вылетами. Якобы, эксперты утверждают, что есть геймеры, которые слышали от своих знакомых рассказ о неудобном программном обеспечении AMD. Мы к таким заявлениям относимся спокойно, ведь видеокарту нужно выбирать не по названию, а исключительно по её конечной цене и способности тянуть игры на достаточных для вас графических настройках.

реклама

Всё остальное досужие вымыслы. В данном материале мы рассмотрим те или иные преимущества красных над зелёными и наоборот. Начнём с верхнего ценового сегмента, а в следующем материале коснёмся предтопа и в итоге дойдём до бюджетных моделей. Всего изучим 5 флагманов, два из которых выпущены силами AMD и три – NVIDIA. Причина такого выбора заключается в том, что в текущем поколении Дженсен Хуанг наштамповал целых 5 флагманов. Если не верите, давайте перечислим: GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 на 12 Гб и GeForce RTX 3080 первой серии.

Ну а мы начнём с GeForce RTX 3090. Любители критиковать российские цены могут сказать, что ничего не дешевеет, вот только это не так. Мы видим последовательную политику снижения стоимости. Скорее всего, это связано с тем, что цены упали по всему миру, поэтому даже на санкционном рынке РФ можно увидеть послабления. Это не самая быстрая видеокарта, но довольно выгодная, поскольку позволяет получить почти максимальный уровень производительности в мире игровой графики. Известно, что Radeon RX 6900 XT медленнее примерно на 7%. Запомните эту цифру.

106 тысяч стоит GeForce RTX 3080 Ti. Эту третья по мощности видеокарта в линейке, а по скорости примерно идентичная флагману AMD. Если отталкиваться от рекомендованной цены, то здесь полный порядок, вот только на тот момент бушевал криптобум, а за 1 доллар давали 75 рублей. В переводе на текущий курс всё уже не кажется таким выгодным, но для фанатов NVIDIA такая видеокарта остаётся одной из самых желанных, поскольку позволяет прикоснуться к ультимативному уровню производительности с большой экономией.

И вот здесь самое время упомянуть Radeon RX 6900 XT. Сегодня такая видеокарта в российской рознице стоит 90 тысяч рублей. Будем сравнивать с указанными выше графическими чипами? Комментарии излишни, ведь мы получаем настоящий флагман с выгодой до 16 тысяч рублей. Но и это не всё, ведь Radeon RX 6900 XT включает 16 Гб видеопамяти, тогда как у GeForce RTX 3080 Ti этот показатель остановился на отметке 12 Гб. Нам кажется, что выгода налицо, а игровые движки следующего поколения могут оказаться прожорливыми, что позволит красным получить дополнительный буст. 

За 88 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3080. На этот раз перед нами достойный конкурент с 12 Гб видеопамяти и 384-битной шиной. Проблема в том, что о существовании такой видеокарты знают немногие, а производство уже остановлено. Если вы хотели именно NVIDIA, то мы рекомендуем остановить свой выбор на данном графическом чипе. Он уступает Radeon RX 6900 XT и по количеству видеопамяти и по скорости, но разрыв небольшой, ну а настоящие фанаты с лёгкостью переживут 5% отставание.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Завершить предлагаем обзором Radeon RX 6800 XT. Поскольку разница между каждой из указанных видеокарт незначительная, то и здесь нас ждёт примерно аналогичная производительность с GeForce RTX 3080. Вот и получается, что цена ниже, количество кадров одинаковое, а видеопамяти больше. Мы знаем, что не все согласны с нашей позицией, но это как со стаканом. Кто-то скажет, что он наполовину пуст, тогда как другие будут доказывать, что стакан наполовину полон. Нам преимущества AMD в верхнем ценовом сегменте видны, а в победители запишем Radeon RX 6900 XT. Если вы с нами не согласны, пишите своё мнение в комментариях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Стоимость Ryzen 7 7700X окажется не выше $300, а ценник на Ryzen 9 7900X и 7950X подрастёт — инсайд
Процессоры Ryzen 7000 получат новую упаковку
Появилось изображение предполагаемой упаковки для топовых процессоров Ryzen 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
57
Японские производители литографического оборудования обеспокоены появлением новых санкций против Китая
+
Виталик Бутерин назвал основную задачу перехода Эфира на PoS и отказ от майнинга на видеокартах
4
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
1
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
16
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
37
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
Сколько стоит оптимальный процессор для недорогой геймерской сборки – 5 CPU с игровым потенциалом
3
Capcom повысила цены в Steam в тех регионах, которые используются игроками для обхода санкций
3
Российские геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 самых популярных моделей августа 2022 года
20
Motorola Razr 2022 первый в мире складной смартфон с частотой обновления 144 Гц
+
EVGA снизила цены на GeForce RTX 3090 Ti на 1000 долларов
13
AliExpress снова взвинтил курс доллара: товары продаются за 70 руб./$ вместо 60 руб./$
16
AMD вслед за Nvidia увеличивает энергопотребление видеокарт серии RX 7000
6
В Украине собираются строить завод по производству БПЛА Bayraktar
85
В России готовят амбициозную ролевую игру AAA-класса
15
Инсайдеры назвали 92 смартфона Xiaomi, которые претендуют на получение MIUI 13 до конца 2022 года
4
6-ядерный процессор Ryzen 5 7600X обошёл суперфлагман Core i9-12900KS в «синем» тесте Userbench
13
США так и не смогли разработать "самую дешевую космическую ракету в мире"
8
Динамика игровой выручки NVIDIA говорит о надвигающемся криптопохмелье
16

Популярные статьи

Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
71
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
7
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
1

Сейчас обсуждают

Mr. Night
02:11
Я уже давно на снюс перешёл
Лутбоксы исчезнут из продажи в Overwatch уже в этом месяце
Sergei Svinobaklan
02:09
И играет сидя на этом игровом горшке со снятыми штанами, а вдруг...)))
Блогер превратил бачок унитаза в полнофункциональный геймерский ПК
VseUmrem
01:50
Лол очевидно же что "лучшие" карты делает интел.
IQOS может исчезнуть из российской розницы.
VseUmrem
01:49
Так по такому поводу нужно радоваться.
Лутбоксы исчезнут из продажи в Overwatch уже в этом месяце
Esterr
01:49
Разве есть люди которые заплатили за Windows?)) Мне кажется у нас даже в государственных структурах и министерствах пользуются нелицензированными программами))
Пожизненная лицензия для Windows 10 Pro доступна за $16,41 на распродаже
Enzolarus Gamer
01:47
Не знаю, кто их предпочитает, я купил 5900Х коробку, пттом даже в АМД поддержку обращался, когда были некоторые трудности и они обменяли процессор без вопросов. Менял конечно зря, так как беда оказала...
Процессоры Ryzen 7000 получат новую упаковку
Esterr
01:45
Круто, заценю на днях https://vk.com/milannews24
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Алексей Васильев
01:38
Я в 17 году за те же деньги от немцев пригнал 1070gtx в пред топ исполнении от Zotac. Даже дешевле вышла, где-то 23к, в хорошие дни там KFA тогда были за 20900 1070. А эта карта по производительности...
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
Василий Сорокин
01:38
Так например когда то была 980 ти которая жрала 250W и 1080 которая кушала 180W имела такую же шину и была быстрее. Или та же 980 ти и 1080 ти с таким же потреблением но почти в 2 раза большей произво...
RTX 4080 и RTX 4070 будут потреблять до 30 процентов меньше энергии, чем предполагалось
Rey.B.
01:32
"Не было бы счастья, да несчастье помогло" - Когда припирает, волей-неволей приходится браться за ум.
Российский самолет МС-21 совершил уже 100-тый полет с отечественным двигателем ПД-14
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем