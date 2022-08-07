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Инсайдеры фиксируют резкое снижение цен на видеокарты в США – GeForce RTX 3090 на Newegg от 63 500р
Масштабные скидки до российского рынке не дошли
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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Нам с вами кажется, что полупроводниковый рынок устроен крайне просто. Дженсен Хуанг звонит на фабрику Samsung, где ему тут же штампуют несколько миллионов графических чипов. Партнёры превращают их в полноценные видеокарты, а уже через месяц всё это лежит на прилавках магазинов. Увы, но даже приготовление сырокопчёной колбасы в естественных условиях длиться до 30 дней, а с полупроводниками всё гораздо сложнее. Судя по той информации, что проникает в прессу, заказ на то или иное количество чипов нужно производить за 6 месяцев и больше. Если речь идёт о такой компании, как NVIDIA, то руководство должно согласовать с партнёрами количество продукции, которое те хотели бы закупить. И только после всех этих бюрократических процедур можно рассчитывать на результат.

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Поскольку большой заказ на видеокарты текущего поколения делался ещё в конце 2021 года, то нет ничего удивительного в том, что к середине лета производители видеокарт столкнулись с переполнением складов. Майнерам графические чипы уже не нужны, а геймеры ожидают выхода графических чипов следующего поколения. Предполагалось, что NVIDIA отменит выход серии GeForce RTX 4000, но последние утечки свидетельствуют о том, что несколько флагманов выйдет без задержек. Всё это значит только одно: нас ждёт большое снижение цен. В последние недели западные журналисты уже писали о скидках, но сегодня утром выгодных предложений стало ещё больше.

Если заглянуть на Newegg, то можно увидеть GeForce RTX 3090 за смешные 1049 долларов, что соответствует 63 500 рублей. В российской рознице этот графический чип всё ещё стоит в 2 раза больше, тогда как в Европе уже почти нет проблем с предложениями дешевле 1500 евро. Не менее интересна и GeForce RTX 3080, которая сегодня стоит 739 долларов, что в переводе на российскую валюту даёт нам 45 000 рублей. Это прокачанная версия, которая может похвастать 12 Гб видеопамяти, поэтому не путайте её со стандартной на 320 бит и 10 Гб. Ну и на закуску можно отхватить Radeon RX 6900 XT за 729 долларов. Это 44 тысяч рублей, что также в 2 раза дешевле российских предложений.

Если раньше была надежда, что скидки быстро дойдут до российской розницы, то сегодня становится очевидно, что ничего подобного в ближайшее время не случится. Параллельный импорт обеспечивает поставки на достаточном для рынка уровне, но в РФ нет никакого переполнения складов, а поставщики и не планируют завозить излишки. Вполне возможно, что выбора у них просто не будет, ведь мы уже видели предварительные цены на следующее поколение видеокарт NVIDIA и AMD. Здесь работают простые законы рынка. Никто не будет покупать видеокарту GeForce RTX 3090 за 1500 долларов, если есть более новая GeForce RTX 4090, предлагающая прирост производительности до двух раз. Это значит, что 1049 долларов – это ещё не конечная стоимость. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 6900 XT. 729 – это довольно заманчивое предложение, но ведь через несколько месяцев в продажу поступит Radeon RX 7900 XT за 999 долларов. Инсайдеры не устают рассказывать о том, что нас ожидает не только двукратный рост производительности, но и улучшенная трассировка лучей.

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12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В такой ситуации удерживать цены на рекомендованных – это самое настоящее безумие. Кстати, середняки дешевеют медленно. Вы можете изучить стоимость некоторых предложений, но даже на Newegg они не кажутся демократичными. Причина в том, что видеокарты средневысокого и среднего ценового сегментов поступят в продажу только в 2023 году. Вполне возможно, что NVIDIA к этому моменту собирается распродать большую часть запасов графических чипов текущего поколения.

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#gpu #geforce rtx 3090
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