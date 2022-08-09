Видеокарта должна быть не только дорогой, но и быстрой. Выбором нескольких моделей мы сегодня и займёмся

Если вам требуется новый монитор, то вы обязательно начнёте изучать бренды и характеристики. Всё это важно, поскольку выбор не той матрицы может ощутимо подпортить ваши ощущения от покупки. К примеру, самые дешёвые с TN матрицей отличаются слабой цветопередачей, но могут похвастать высокой частотой обновления экрана. В последние годы матрица стала гораздо лучше, но всё также далека от идеала. Наиболее качественная – IPS может предложить лучшую цветопередачу, но не такая быстрая и жутко дорогая. А вот золотой серединой является VA. Она сочетает плюсы всех указанных выше матриц, но и получила минусы каждой из них. VA быстрая, но ощутимо хуже по цветопередаче, чем IPS. В большинстве случаев разницы вы не заметите, но в профессиональном сегменте существует только IPS.

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Стоит учитывать, что есть множество других характеристик, на которые стоит обратить внимание. И всё же, если вы берёте монитор для игр и сёрфинга в интернете, то стоит смотреть не только на размер дисплея, но и на его разрешение. Так, если у вас посредственная видеокарта, то мечтать о 4К не приходится. Кроме всего прочего, 4К с приличным IPS будет стоить вам до неприличия много. 1080р явно кажется устаревшим стандартом, поэтому мы советуем присмотреться к 2К. Здесь нет заоблачных требований по железу, что позволяет собрать компьютер по щадящей цене. Если вы уже купили, либо только планируете взять монитор с разрешением 2К, то сегодня мы разберём несколько видеокарт, которые вам могут подойти.

Начнём с GeForce RTX 3070. Здесь всё стандартно: 8 Гб видеопамяти, 256-битная шина и производительность, достаточная для запуска любых игр в 2К. В некоторых требовательных проектах настройки качества придётся скинуть на высокие, но даже спустя несколько лет переходить на 1080р не придётся. Запас прочности огромен, а модель производства Palit пусть и не хватает звёзд с неба, обеспечивает приемлемое охлаждение и не будет вам давить на уши даже в самые жаркие месяцы года. Дешевле 60 тысяч GeForce RTX 3070 нам найти не удалось.

Radeon RX 6700 XT выглядит немного дороже своей реальной стоимости, поскольку уступает не только GeForce RTX 3070, но и GeForce RTX 3060 Ti. В то же время у Radeon RX 6700 XT есть довольно значимый бонус, который многие геймеры считают крайне важным. Дело в 12 Гб видеопамяти. Предполагается, что это позволит получить дополнительный буст в играх следующего поколения. Якобы, требования к видеопамяти возрастут, а с Radeon RX 6700 XT вы не попадёте впросак. Если вы считаете именно так, то прекрасно понимаете наш намёк.

А вот GeForce RTX 3060 Ti за 48 тысяч рублей – это настоящий подарок небес. Здесь вас ждёт внушительная производительность и стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 2К. В данном случае мы рекомендуем обратить внимание на модель производства GIGABYTE, которая отличается массивной системой охлаждения. Чаще всего вы вообще не будете слышать гул трёх кулеров, а в играх ваш музыкальный слух и вовсе останется нетронут навязчивым шумом раскручивающихся вентиляторов.

Как это не парадоксально, но самым оптимальным вариантом нашей подборки стала Radeon RX 6650 XT. Производительность здесь меньше, чем у всех перечисленных выше моделей, но по соотношению количества fps и цены, равных этой видеокарте просто нет. Так, карта почти приближается к GeForce RTX 3060 Ti, но обладает отличной энергоэффективностью. Это значит, что с графическим чипом NVIDIA вам придётся заменить свой старый блок питания на 500 Вт, на что-то получше. А вот Radeon RX 6650 XT заработает даже на старом утюге. При этом никаких следов перегрева, ведь здесь скромная 128-битная шина. Если вам кажется, что это минус, то стоит посмотреть реальные тесты в играх.

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Ну и в самом низу ценовой цепочки расположилась GeForce RTX 3060. Запаса производительности здесь нет, но зато есть шильдик NVIDIA и самая низкая цена из всех перечисленных выше моделей. Прямо сегодня настройки в играх можно оставить на высокие, а через год потребуется некоторая коррекция. Многое будет зависеть от развития игровых движков, но на этот счёт информации крайне мало, ведь в разработке множество проектов от ведущих студий. Если вы заметили, то за последний месяц данная модель умудрилась подешеветь на 30%, что стало настоящим рекордом и приятной неожиданностью для геймеров.