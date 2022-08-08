Userbench долгие годы подсуживал Intel, но на этот раз был разбит скромным 6-ядерным процессором AMD

В ближайший месяц должны состояться сразу два больших анонса. Речь идёт о новых линейках процессоров AMD и Intel, о которых в последние месяцы было так много слухов. Судя по последним утечкам нас ожидает не только довольно ощутимый рывок вперёд, но и кардинально разный подход к наращиванию производительности. Intel пошла по пути увеличения мышечной массы, а в итоге Core i9-13900K получит 24 ядра. Неясно, насколько эффективными окажутся на этот раз 16 малых ядер, но ранее в сеть уже попадали впечатляющие тесты нового флагмана Intel. Эксперты уверяют, что это принесёт пользу в многоядерных задачах, где синие даже могут выйти вперёд. А вот красные сосредоточат свои усилия на IPC, повышении тактовых частот и работе одного ядра. Возможно, именно с этим и связан необычный результат процессора Ryzen 5 7600X.

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Напомним, перед нами 6-ядерный камень, который должен получить тактовую частоту выше 5 ГГц, но инсайдеры пока сомневаются, насколько этот показатель будет высоким. Ryzen 5 7600X создан на базе 5-нм технологического процесса и архитектуры Zen 4 с поддержкой оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0. Сегодня этот камень засветился в Userbench, где по общему количеству баллов обошёл Core i9-12900KS. Напомним, речь о прокаченной версии с увеличенной тактовой частотой и расширенными показателями TDP. Подобный факт вызывает улыбку, ведь долгое время авторы Userbench делали всё возможное, чтобы на первых позициях оказывались процессоры Intel. Они подменяли систему ранжирования, делали ставку на сомнительные показатели, что приводило к курьёзным ситуациям. В прессу просачивались факты, когда и в одноядерных и многоядерных тестах камень синих был медленнее, но несмотря на это умудрялся занимать более высокое место, чем оппонент из красного лагеря.

В данном случае пока сложно понять, по каким признакам Ryzen 5 7600X получил так много баллов. Возможно, создатели Userbench и сами крайне удивлены и даже подавлены, и мы получим комментарии позднее. Подумайте сами, вы годами оттачиваете тест, делая всё возможное, чтобы при любом раскладе победа оставалась за Intel, а тут какой-то 6-ядерный выскочка не только нарушил все ваши планы, но и умудрился занять 1 месте в рейтинге. Если заглянуть немного глубже, то можно увидеть, что Ryzen 7 7600X работал на 28% быстрее Core i5-12600K в одноядерном тесте. Далее он показал на 11% более впечатляющий показатель в двухъядерном и на 15% в четырёхъядерном. Есть ещё и восьмиядерные тесты, где Ryzen 7 7600X обходит Core i5-12600K на 6%. И вот здесь нужно учитывать, что последний получил 10 ядер, тогда как первый – всего 6. Это довольно любопытных факт, свидетельствующий овать о том, что расстановка сил меняется, но на чьей стороне окажется победа, пока судить рано.

Если вы начали полагать, что серия Raptor Lake окажется разочаровывающей, то сильно ошиблись. Одновременно с этим появились тесты 24-ядерного Core i9-13900K. Флагман работал на повышенных тактовых частотах и имел TDP 350 ВТ, что на 100 Вт больше по сравнению с его стандартным теплопакетом. Благодаря этому ещё не вышедший флагман Intel умудрился обойти Ryzen 9 5950X на 70%, что кажется просто невероятным показателем. Данные зафиксированы бечмарком Cinebench R23, но есть и любопытные подробности. Так, Core i9-13900K достигал 5.8 ГГц на одном ядре и 5.5 ГГц на всех ядрах. Эксперты уже пересчитали показатели и пришли к выводу, что IPC линейки Raptor Lake остался на том же уровне, что и предлагает сегодня Alder Lake. Это может значить, что все дополнительные бонусы камни получат благодаря росту ядер, увеличению кэш-памяти и большому приросту тактовых частот.

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Как видите, обстановка накаляется. Где-то синие демонстрируют невероятные показатели, тогда как красные бьют оппонентов на самых чувствительных направлениях. Нам победа последних кажется более вероятной. Здесь стоит учитывать, что Intel продолжит использовать 10-нм технологический процесс, а AMD перейдёт на 7-нм нормы. Мало того, для синих высокие тактовые частоты до 5.3 ГГц на флагманах – это норма, тогда как красные только осваивают эту сложную науку заводского разгона процессоров. И последняя ремарка: есть сведения, что в ручном порядке выжать из камней AMD следующего поколения будет невозможно, поскольку разгон окажется почти недоступен. Почитайте об этом в нашем материале.