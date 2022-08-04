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Всё уже разогнано до нас – процессоры AMD Ryzen 7000 впервые будут лишены оверклокерского потенциала
Также инсайдеры назвали тактовые частоты процессоров AMD Ryzen 7000
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Долгое время фанаты Intel утверждали, что 4 ядра не только хватит всем, но и высмеивали процессоры AMD, предлагавшие 8 ядер в настольном сегменте. Судя по всему, гнев сменился на милость, ведь теперь синие не только догнали, но и планируют перегнать красных по количеству ядер. Сегодня в продаже можно встретить 16-ядерный Core i9-12900K, но уже вскоре состоится релиз нового Core i9-13900K, который получит 24 ядра. Очевидно, что Intel действует в новой парадигме, а самый главный вопрос состоит том, сумеют ли инженеры компании заставить 16 малых ядер работать эффективно. А вот AMD в этом отношении традиционна, ведь самым быстрым камнем текущего поколения станет 16-ядерный Ryzen 9 7950X. Поскольку сегодня в прессу попали достоверные данные о новой линейке, то давайте начнём именно с флагмана.

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  • Ryzen 9 7950X получит рабочую тактовую частоты до 4.5 ГГц, но в режиме буста сможет разгоняться до 5.7 ГГц. Это показатели для одного быстрого ядра, а мы пока не знаем тактовых частот для всех 16-ти ядер. Также сообщается, что теплопакет будет ограничен на 170 Вт, а общий размер кэша достигнет 80 Мб. Предполагаемая цена превысит 700 долларов
  • Ryzen 9 7900X – это 12-ядерный камень, базовая тактовая частота которого составит 4.7 ГГц. В бусте он будет работать на 5.6 ГГц при сохранении TDP 170 ВТ, а вот кэш-памяти можно будет обнаружить на 4 Мб меньше (76 Мб). Позиционирование процессора не изменится, поэтому можно ожидать эффективного конкурента для Core i7-13700K. Ожидается, что цена этого камня окажется на уровне 600 долларов.
  • Ryzen 7 7700X придёт на смену Ryzen 7 5800X и получит 8 ядер. Он позиционируется как игровой процессор для продвинутых геймеров. Штатная частота стартует с 4.5 ГГц и достигнет 5.4 ГГц в режиме автоматического разгона. Теплопакет снизится до 105 Вт, а кэш-память до 40 Мб. Стоимость этого процессора окажется на довольно низком уровне, а инсайдеры ожидают увидеть его от 300 долларов и выше.
  • Ryzen 5 7600X станет оптимальным вариантом для массового сегмента, предлагая 6 ядер и тактовую частоту от 4.7 ГГц до 5.3 ГГц с теплопакетом 105 Вт. Это ощутимо выше 65 Вт, которые сегодня зафиксированы для Ryzen 5 5600X. Это значит, что потенциальным покупателям такого камня потребуется довольно эффективный кулер. Размер кэша достигнет 38 Мб, а цена 200 долларов.

Руководство AMD заявляет о приросте производительности на 15% в однопотоке и до 35% в многопотоке, а также +25% чистого увеличения производительности на ватт в ходе перехода на новую архитектуру Zen 4. Кажется, что перед нами лучшая линейка процессоров за всю историю, вот только без ложки дёгтя не обойтись. Как вы уже поняли, новые камни получат ограничения по разгону. Эксперты утверждают, что владельцы серии Ryzen 7000 смогут повышать и понижать напряжение чипа, что похоже на то, что мы уже видели для Ryzen 7 5800X3D, а вот традиционного разгона не будет. Есть мнение, что причина в том, что высокие тактовые частоты исключают дополнительный разгон.

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Инженеры AMD уже на заводе выжали из процессоров все соки. Любое повышение тактовых частот может привести к нестабильной работе. Учитывайте, что на этот раз теплопакет намного выше, что ставит под угрозу не только материнскую плату, но и сам камень. Энтузиасты смогут поиграть с напряжением, но большинство владельцев будет ограничено разгоном оперативной памяти. Функция под названием Extreme и Enthusiast будет доступна на материнских платах, основанных на флагманских чипсетах X670E и X670. Предполагается, что первое поколение на сокете АМ5 будет иметь ряд ограничений, но уже в следующий раз красным удастся решить сложную задачку, что позволит вернуть разгон для любого пользователя. Больше информации можно будет получить во время мероприятия AMD Meet The Experts, в рамках которого могут быть раскрыты дополнительные детали.

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#процессоры #amd ryzen 7000
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Четыре модели и частоты до 5,7 ГГц — предполагаемые характеристики стартовой линейки AMD Ryzen 7000
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