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Инсайдеры назвали цены и технические характеристики видеокарт NVIDIA и AMD следующего поколения
За GeForce RTX 4090 Ti попросят 2000 долларов, а вот Radeon RX 7950 ХТ будет стоить 1199 долларов
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Миллионы геймеров по всему миру ждут выхода графических чипов нового поколения. Предполагается, что это случится уже в октябре, тогда как анонс может состояться этим летом. Назвать точные сроки пока сложно, но есть масса других вопросов, ответы на которые инсайдеры ищут в режиме 24/7. Так, на этой неделе мы получили уточнённые характеристики некоторых графических чипов. GeForce RTX 4080 выглядит немного разочаровывающе, поскольку получит шину на 256 бит. Это может быть компенсировано большим количеством видеопамяти, но пока слишком рано говорить, даст ли это тот результат, о котором мечтают энтузиасты. В то же время довольно интересным выглядит GeForce RTX 4070. Инсайдеры уверяют, что эта видеокарта сможет побороться с суперфлагманом GeForce RTX 3090 Ti. Пока это кажется очень сомнительным, поскольку 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти – это довольно мало для таких прорывов.

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Но если технические характеристики новых графических чипов всё же просачиваются в сеть, то с ценами всё сложно. Что же, сегодня у нас есть очередная утечка, в рамках которой можно ознакомиться с предварительной стоимостью сразу двух линеек от NVIDIA и AMD. Инсайдеры уточняют, что выход графических чипов не будет одновременным, а значит некоторые мы можем увидеть только в 2023 году. К примеру, GeForce RTX 4090 Ti с высокой долей вероятности поступит в продажу только в следующем году. А вот цена на него будет довольно внушительной: 1999 долларов. Вообще относительно серии Ada Lobelace заметна преемственность. Например, за GeForce RTX 4090 попросят 1499 долларов, тогда за GeForce RTX 4080 Ti – 1199.

А вот дальше всё не так радужно. Напомним, рекомендованная стоимость GeForce RTX 3060 стартовала с 330 долларов. А вот более новая GeForce RTX 4060 оценивается в 379 долларов. Точно такая же ситуация и с более мощной видеокартой GeForce RTX 4060 Ti, за которую попросят немалые 479 долларов. Судя по всему, верхний ценовой сегмент окажется примерно на том же уровне, что и текущая серия, тогда как основные изменения в сторону увеличения произойдут с середняками, которые теперь станут недоступны большинству геймеров.

А вот у AMD всё выглядит гораздо более привлекательно. Как видите, флагманский Radeon RX 7950 ХТ стартует с 1199 долларов. Выше есть прокачанная модель Radeon RX 7970 ХТ3D, но в данном случае речь может идти о графическом чипе для облачных вычислений, либо о специализированном чипе для рабочих станций. За Radeon RX 7900 ХТ попросят 999 долларов, а дальше мы видим равномерный рост цен до 50 долларов по сравнению с текущим поколением. Здесь также заметно стремление AMD заработать на среднем ценовом сегменте дополнительные деньги, а вот флагманы получит привлекательные ценники. Особенно привлекательным для геймеров может стать Radeon RX 7600 за 349 долларов. Вот только в данный момент мы не знаем его игровую производительность, поэтому судить о выгодности покупки такой видеокарты крайне сложно.

Судя по всему, перед нами хорошо систематизированные данные, в которых учтены многочисленные утечки. Так, есть информация о количестве видеопамяти, тактовых частотах и многие другие параметры. Особенно любопытно смотрятся предположения о графических чипах, которые почти не освещались в прессе. Например, для GeForce RTX 4070 Ti указана 256-битная шина и 16 Гб видеопамяти, что говорит об использовании старшего GPU. Что до теплопакета, то здесь всё в рамках ожиданий: флагманы около 450 Вт, тогда как средний ценовой сегмент – от 200 Вт. А вообще уже несколько поколений мы сталкиваемся с тем, что NVIDIA и AMD неохотно выпускают решения для бюджетного сегмента. Именно поэтому привычное нам деление на сегменты кажется устаревшим, поскольку недорогие модели поступают в продажу спустя полтора года после релиза флагманов, либо вообще не выходят. Например, NVIDIA ограничилась GeForce RTX 3050, получившей цену от 250 долларов.

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3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
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Помните, что это всего лишь утечка, а инсайдер мог сам нарисовать и цены и некоторые неизвестные характеристики. Вполне возможно, что в некоторых случаях он угадал, но пока подобные данные стоит воспринимать спокойно, не делая далекоидущих выводов.

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#amd #nvidia #видеокарты
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