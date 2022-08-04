Очередная утечка уточнила некоторых характеристики GeForce RTX 4070

Слухи о скором выходе графических чипов NVIDIA следующего поколения появились ещё в 2021 году. Первое, о чём мы узнали от инсайдеров, была информация о переходе на 5-нм технологический процесс. В последнее время появилось несколько неподтверждённых утечек, авторы которых уверяют нас в том, что флагманы будут основаны на 4-нм нормах. Пока такие заявления кажутся нереалистичным, но даже уже озвученный переход на 5-нм должен принести ощутимые преимущества. Всё дело в том, что сегодня серия GeForce RTX 3000 выпускается по 8-нм техпроцессу Samsung, эффективность которого ниже, чем аналоги TSMC. На этот раз NVIDIA перешла на сторону тайваньского производителя, поэтому можно ожидать увеличение плотности транзисторов до двух раз.

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В связи с этим слухи о росте мощности флагмана серии Ada Lovelace в 2 раза уже не кажутся такими фантастичными. Нам неизвестно, есть ли у инженеров Дженсена Хуанга техническая возможность реализации такого сценария, но на пути роста производительности встаёт маркетинг и упущенные выгоды. Подумайте сами, кто будет покупать GeForce RTX 3090 после того, как GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее? Точно такая же ситуация и со средним ценовым сегментом. Нет никакого смысла брать GeForce RTX 3070 Ti, когда весной 2023 году выйдет GeForce RTX 4060, которая окажется даже быстрее. Именно в этом аспекте кажется, что двукратного роста не будет, хотя мы и видели некоторые тесты, в которых есть вполне осязаемые подтверждения подобных слухов.

К примеру, в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme GeForce RTX 4090 набирает 19 000 баллов, тогда как GeForce RTX 3090 выдаёт чуть больше 10 000 единиц. И вот здесь и появляется графический чип GeForce RTX 4070. Ранее в прессу уже просачивались отдельные технические характеристики. Утверждалось, что этот графический чип получит 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти. Сегодня инсайдеры раскопали новую информацию, которая немного реабилитирует NVIDIA. Так, GeForce RTX 4070 прочат 7680 ядер CUDA и 12 Гб видеопамяти GDDR6X. Что любопытно, указывается скоростная 21 Гбит/с и теплопакет не выше 300 Вт. Судя по этим данным можно прийти к выводу, что нас ждёт не совсем печальная 160-битная шина, а всё же 192-битная. Инсайдеры утверждают, что в таком виде GeForce RTX 4070 будет набирать больше 11 000 баллов в 3DMark Time Spy Extreme. Что любопытно, это даже не уровень GeForce RTX 3090, которая (как мы помним) набирает 10 000 баллов, а более прокачанной GeForce RTX 3090 Ti.

Если вы обратите внимание на таблицу выше, то сможете увидеть предварительное позиционирование всех трёх новых графических чипов NVIDIA. Особенно впечатляет огромный разрыв между флагманом и GeForce RTX 4080, но сегодня речь не об этом. Судя по поступающей в прессу информации, анонс нового поколения графических чипов состоится в рамках конференции GTC 2022, которая пройдёт с 19 по 22 сентября. Очевидно, что раньше середины октября ожидать релиза видеокарт не приходится. Совсем недавно в западной прессе утверждалось, что NVIDIA испытывает сложности с реализацией готовой продукции. Якобы, склады переполнены, а геймеры не хотят ничего покупать в ожидании серии Ada Lovelace. Вполне возможно, что многие узнали о двукратном росте, поэтому предпочитают немного подождать.

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Помните, что всё это инсайдерские предположения. Да, раз в 2 года ситуация повторяется, но всегда есть некоторые отличия. А пока самый последний факт: предполагаемая цена GeForce RTX 4070 зафиксируется в пределах 500-550 долларов. Если вспомнить, что эта видеокарта окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090, то налицо трёхкратная выгода, верь рекомендованная стоимость флагмана текущего поколения стартует с 1500 долларов. Источник.