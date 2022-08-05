По сравнению с флагманами текущего поколения такие характеристики немного расстраивают

Вчера инсайдеры поделились любопытными подробностями относительно новой видеокарты GeForce RTX 4070. По их словам, ранние слухи об использовании 160-битной шины не имеют никакого отношения к реальности. Мало того, новинка получит не 10 Гб видеопамяти, а 12 Гб. На первый взгляд это кажется несерьёзно, но в реальности окажет огромное влияние на итоговую производительность. Инсайдеры полагают, что всё это позволит видеокарте за 500 долларов сравняться по чистой скорости в суперфлагманом GeForce RTX 3090 Ti. Нужно понимать, что пока нет официальных подтверждений, но до анонса осталось совсем мало времени, а значит подобные утечки имеют высокую достоверность.

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Одновременно с этим инсайдеры разместили график, на котором можно было изучить производительность нескольких графических чипов, которые должны поступить в продажу в 2022 году. Нам сразу же бросилось в глаза сильное отставание GeForce RTX 4080 от лидера. Обратите внимание на график. Так, если GeForce RTX 4090 претендует на 19 000 баллов в 3DMark Time Spy Extreme, то у GeForce RTX 4080 скромные 15 тысяч. Получается, что впервые за многие годы мы видим такой огромный разрыв между графическими чипами. А ведь ещё есть GeForce RTX 4070, набирающая всего 11 000 баллов. Неясно, насколько данные соответствуют реальности, но пока мы видим чуть ли не двукратный разрыв (по отношению к 4070), тогда как сегодня ничего подобного нет.

Сегодня подоспели данные, которые объясняют причины происходящего. Всё дело в том, что один из флагманов 2022 года получит всего 9728 ядер CUDA, а также снижение количества ядер, используемых в трассировке лучей. Кроме того, вместо заявленных ранее 64 Мб кэш-памяти, нас ждёт снижение до 48 Гб. Вообще, ранние утечки могли относиться к одному из инженерных графических чипов. NVIDIA создаёт несколько вариантов, тестирует их в кремнии, а после принимает решение о том, какой из них сделать финальным. Вполне возможно, что более мощный GeForce RTX 4080 сегодня не требуется, поэтому в продажу поступит жизнеспособная версия, позволяющая не только получить неплохую производительность, но и сэкономить.

Также сообщается о наличии 256-битной шины и 16 Гб видеопамяти, что является большим отступлением назад по сравнению с 384-битной на обновлённой версии флагмана GeForce RTX 3080. А вот сама память будет рекордно быстрой: до 21 Гбит/с. Тактовые частоты могут достичь 3 ГГц, что благотворно скажется на производительности, а инсайдеры снова заговорили об использовании 4-нм технологического процесса TSMC. Такие слухи мы уже видели, но пока они ничем не подтверждены. Что до теплопакета, то GeForce RTX 4080 не превысит 420 Вт, что довольно много если сравнивать с флагманами текущего поколения. По мнению инсайдеров, даже если тактовую частоту удастся разогнать до 2500 МГц, то нас ждёт теоретическая производительность на уровне 55 TFLOP.

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Довольно интересно выглядит утечка о предполагаемой GeForce RTX 4080 Ti. Указывается, что этот графический чип получит больше ядер и более скоростную память до 24 Гбит/с. При этом. Если обычная GeForce RTX 4080 должна поступить в продажу по цене 700 долларов, то прокачанная модель затянет на 1200 долларов. Подобные слухи пока стоит воспринимать с долей сомнения. Как мы уже писали выше, точных данных на этот счёт нет. Мало того, в текущем поколении NVIDIA увеличила шину с 320 бит до 384 бит. Благодаря этому удалось нарастить мощность графического процессора. Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в таблицу. Повторяем, что там есть противоречия, поэтому финальные характеристики могут оказаться немного иными. Пока же GeForce RTX 4080 выглядит разочаровывающе. Неясно, насколько быстрой будет видеокарта, но сам графический чип и его технические характеристики – это явное отступление назад.