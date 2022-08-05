А между тем разрешение дисплея было установлено на отметке 15360×8640р

Пару недель назад вышла игра Stray. Авторы отбили инвестиции за несколько дней, ведь игра о приключениях дружелюбного кота с лёгкостью оттеснила конкурентов с первого места. Уже известно, что будет сиквел, приквел или просто расширенная вселенная. Возможно, нам покажут, как люди уничтожили жизнь на планете, а может расскажут о строительстве огромного укрытия с куполом. Вполне возможно, что это будут последние дни человечества, когда учёные позволили единицам перенести свой разум в роботов. О чём бы разработчики не захотели нам поведать, это точно привлечёт внимание, поскольку похождения котика заинтересовали миллионы геймеров.

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Если вам интересно почитать подробности о Stray, то смотрите нашу статью на эту тему. Там есть краткое содержание и общий отзыв. А вообще в последние недели упоминания Stray можно встретить в совершенно необычных местах. Фанаты активно создают модификации, а некоторые даже на этом зарабатывают. Известно, что один дизайнер предлагает услугу превращения вашего домашнего животного в персонажа игры. Вначале нужно прислать несколько фотографий пушистика с разных ракурсов, оплатить услуги, а через пару дней получить небольшую модификацию, установив которую моно заменить рыжего котика на собственного домашнего питомца. Говорят, что услуга настолько популярна, что очередь выстроилась на месяцы вперёд, но фанатов это не останавливает.

Всё это интересно, но мы вернёмся к основной теме нашего материала. Автор канала zWORMz Gaming решил провести довольно странное тестирование. Он взял видеокарту GeForce RTX 3050 и прогнал её через несколько разрешений. Свой выбор блогер пояснил тем, что это одна из самых популярных видеокарт, а сама Stray не отличается высокими требованиями. Давайте кратко пройдёмся по результатам:

1080р – здесь народная видеокарта выдаёт стабильные 90 кадров в секунду. Нет никаких рывков, а значит играть при таком раскладе одно удовольствие. Для Stray такое количество fps явно излишне, а значит можно смело переходить выше.

2К – в этом разрешении приключения милого котика идут на стабильных 60 кадрах в секунду. Графика установлена на тех же высоких отметках, а за время прогона тестового отрезка мы не заметили ощутимых просадок. Это очень хорошая информация, ведь речь пусть и не о самой требовательной, но о новой игре 2022 года. Но давайте поднимемся выше.

4К – если вы привыкли к мощным видеокартам, высоким скоростям и количеству кадров в секунду от 60 и выше единиц, то падение fps до 26 станет для вас неприятным сюрпризом. Нам такое кажется немного непривычным, но у консольщиков совсем другое восприятие картинки. Для них полученные 32 кадра в секунду вполне нормальны, а никаких зависаний эти ребята не заметят. Учтите, что речь идёт о высоких настройках графики в 4К. Когда блогер в этом же разрешении снизил настройки на низкие, удалось получить 50 кадров в секунду. Словом, даже если у вас продвинутый монитор, то в Stray в 4К на видеокарте GeForce RTX 3050 играть можно.

А дальше пошло какое-то безумие. Неясно, куда блогер выводил разрешение, но ему каким-то образом удалось поставить 8К (может объединил несколько мониторов в один, или использовал проектор. В любом случае поиграть не удалось, ведь количество кадров в секунду балансировало на отметке 11 fps. К счастью, таких мониторов в продаже почти нет, а значит даже на народной GeForce RTX 3050 вы не сможете подняться выше 4К. А вот при попытке перейти на высокие настройки графики игра выдала ошибку и вылетела на рабочий стол.

За пару дней до этого этот же автор протестировал Stray на видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Ожидаемо, результаты намного выше. Так в 8К на высоких удалось получить стабильные 30 кадров в секунду, что просто невероятно с учётом того, что пока встретить такой монитор в продаже крайне сложно, а стоит он жутко дорого. В том же 8К, но на низких графических настройках GeForce RTX 3080 Ti разогналась до 43 кадров в секунду, но блогер решил пойти ва-банк. Обратите внимание на скриншот выше, где демонстрируется игровой процесс Stray в разрешении 16К. Как видите, больше 1 fps получить не удалось, а через полминуты игра и вовсе вылетела на рабочий стол. Что любопытно, в этот момент Stray занимала больше 21 Гб оперативной памяти и полностью сожгла все 12 Гб видеопамяти. Было бы интересно посмотреть, как с игрой в таком разрешении справляется Radeon RX 6900 ХТ с 16 Гб видеопамяти. В этом случае могли бы пригодиться дополнительные 4 Гб памяти.

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