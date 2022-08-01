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Выбираем оптимальную видеокарту для монитора 1080р – 5 игровых моделей на любой кошелёк
Народное разрешение 1080р остаётся менее требовательным, а значит цена видеокарты для таких мониторов намного ниже
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Переход геймеров на разрешение 1080р состоялся два десятка лет назад. Тогда производительность процессоров росла семимильными шагами, а видеокарты становились всё быстрее и быстрее. Казалось, что 2К уже где-то рядом, а дальше мы увидим ещё более впечатляющий рост. Нельзя сказать, чтобы всего вышеописанного не произошло, вот только даже спустя столько лет 4К остаётся нишевым. Если сложить два наиболее популярных разрешения, которые принято относить к 4К, то выходит удручающая статистика. Так, владельцев подобных мониторов не больше 3.77%, если исходить из данных Steam. Ну и для кого существуют все эти видеокарты за 1500 долларов?

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Если вы думали, что с 2К всё намного лучше, то вы сильно ошиблись, ведь на начало августа владельцев таких мониторов было чуть больше 10%. В то же время владельцев дисплеев с народным разрешением больше 68%. Но и это далеко не всё, ведь есть ещё и те, у кого монитор не дотягивает до 1080р. Если посчитать обе категории, то получится 12% и 68%, а значит восемь из десяти геймеров не нуждаются в дорогостоящих видеокартах. Если вы из числа ребят, владеющих монитором с разрешением 1080р, то читайте наш обзор, в котором мы попытаемся подобрать наиболее оптимальные модели.

Начать предлагаем с Radeon RX 6600. Это самая дорогая видеокарта в нашем обзоре. 32 тысячи за бюджетный графический чип – это довольно много, но по чистой производительности здесь всё в полном порядке. Для разрешения 1080р вам этой видеокарты хватит на много лет, а низкое потребление делает данную модель идеальной для тех, кто не может себе позволить мощный компьютер с дорогим блоком питания. Во многих нетребовательных играх можно с лёгкостью побаловать себя даже 2К, но в данном случае мы подбираем видеокарту для народного разрешения.

Как стало известно, GeForce RTX 3050 стала самой продаваемой видеокартой в российской рознице. В данном случае такой выбор вполне заслужен. Внутри скрыто 8 Гб скоростной видеопамяти, а 128-шина позволила снизить требования по питанию. В результате перед нами разумный выбор с огромным потенциалом. Было бы неплохо снизить цену до 20 тысяч рублей, что позволило бы видеокарте стать настоящим бестселлером, но пока о подобных вещах в российской рознице мечтать не приходится.

По непонятным причинам некоторые геймеры отдают предпочтение GeForce GTX 1660 Super. На самом деле два графических чипа выдают примерно одинаковую производительность в играх, поэтому выявить однозначного победителя сложно. Между тем мы полагаем, что из двух зол стоит отдать предпочтение GeForce RTX 3050, поскольку она имеет 8 Гб видеопамяти. Если судить по чистой производительности 128-битной Radeon RX 6600, то шина памяти не оказывает такого решающего влияния в разрешении 1080р, поэтому 192 бита на GeForce GTX 1660 Super может и кажутся более предпочтительными, но не являются оптимальным решением.

Если вы не планировали тратить на развлечения 30 000 рублей, то самое время присмотреться к GeForce GTX 1650. Эта видеокарта не обладает скоростью старших графических чипов, но может подойти тем, кто играет в старые шутеры, квесты или другие нетребовательный тайтлы. Статистика продаж показывает, что далеко не всем нравятся широко разрекламированные блокбастеры. Именно поэтому мы полагаем, что GeForce GTX 1650 найдёт свою нишу. Модель производства MSI получила мощную систему охлаждения, а небольшой энергоэффективный чип почти не греется. Это значит, что даже в сложных сценах ваши уши будут слышать только те звуки, которые задуманы в игре, а не гул огромных вертушек.

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3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А вот Radeon RX 6500 XT представляет собой крайне противоречивый графический чип. Если у вас новый процессор, а материнская плата поддерживает PCIe 4.0, то с Radeon RX 6500 XT можно получить более внушительный уровень производительности, чем с GeForce GTX 1650. Вот только большинство наших читателей имеют на руках старые системы, а значит покупка Radeon RX 6500 XT теряет большую часть своего шарма. Получается, что каждая из видеокарт имеет свои преимущества, ну а вы выбирайте оптимальный вариант, который больше подходит вам и вашему кошельку.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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