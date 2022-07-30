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AMD готовит суперфлагманскую видеокарту Radeon RX 7975 XT – 384-бита, 24 Гб, 450 Вт и 16 384 ядер
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Полупроводниковые гиганты неохотно делятся точными датами запуска тех или иных продуктов. Вполне возможно, что таким образом создаётся интрига, а может всё дело в том, что иногда даже сами производители не знают, когда смогут начать полноценную отгрузку процессоров или видеокарт. Как бы там ни было, но во второй половине 2022 года нас ждёт сразу 4 больших анонса. Прежде всего по позициям фанатов мощных процессоров ударят AMD и Intel, которые планируют выпустить новые линейки на 5-нм технологическом процессе. Слухов на эту тему много, а среди наиболее интересных подробностей рост тактовых частот. Ожидается, что на этот раз флагманы перевалял за 5.5 ГГц, что станет настоящим рекордом для отрасли.

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Ну а любителей компьютерных игр порадует NVIDIA. Инсайдеры уже довольно давно обсуждают характеристики и теоретическую производительность ещё не вышедших графических чипов. Буквально вчера мы видели любопытную утечку, с которой рекомендуем вам ознакомиться. AMD не останется сидеть в стороне, вот только слухов и утечек из красного лагеря очень мало. Сегодня мы попытаемся заполнить пробел, ведь в сети появилось несколько новых фактов. Прежде всего хотим представить вашему вниманию две таблицы с характеристиками. Основаны на свежих утечках, но имеют отличия, которые требуют обсуждения.

Прежде всего в глаза бросается появление суперфлагмана Radeon RX 7975 XT. Инсайдер прочит ему 384-битную шину и 24 Гб видеопамяти. Точных данных о том, с какой скоростью будет работать память, пока нет. Инсайдеры предполагают, что выход такого графического чипа следует ожидать в 2023 году. Судя по всему, он призван стать конкурентом GeForce RTX 4090 Ti, почитать о которой можно здесь. Количество CU и WGP вызывает вопросы. Так, в одной из утечек Radeon RX 7975 XT прочат 12 288 шейдерных ядер, тогда как в другой – 16 384 ядра. Можно сколько угодно спорить о невероятно эффективной архитектуре, но без роста ядер догнать и тем более перегнать NVIDIA GeForce RTX 4090 не представляется возможным. Именно поэтому мы склоняемся ко второму варианту.

А вообще приятно удивляет количество видеопамяти, ведь Radeon RX 7900 XT сможет претендовать на 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Есть также нестыковки относительно количества Infinity Cache. В одной из утечек указывается от 384 Мб, тогда как в более реалистичных называются скромные 192 Мб. А вот относительно наличия технологии 3D V-Cache есть большие сомнения. Инсайдеры полагают, что на этот раз ничего подобного инженеры красной команды нам не приготовили. Ожидается, что данная технология появится уже в этом поколении графических чипов, но для профессиональных GPU, тогда как в пользовательский сегмент она нагрянет только вместе с архитектурой DRNA 4.

Традиционно мы слышим о двукратном приросте производительности по сравнению с текущими флагманами. Реализовываться это будет не только благодаря архитектурным улучшениям и переходу на 5-нм технологический процесс, но и повышения тактовых частот. Ожидается, что флагманы смогут разгоняться до 3.2 ГГц, что позволит ощутимо поднять пропускную способность и увеличить потенциальную производительность в играх и рабочих задачах.

Теплопакет не выйдет за пределы 450 Вт, но в данном случае это касается видеокарты Radeon RX 7900 XT, тогда как суперфлагман может оказаться и более прожорливым. Называются несколько возможных временных периодов для запуска. Наиболее нереалистичный указывает на возможность поступления в продажу уже к концу сентября. Судя по тому, что мы не видели даже первых тестов, то пока в руках у тестировщиков нет даже инженерных экземпляров. Именно поэтому более вероятен релиз на вторую половину ноября. Там и День благодарения, и Рождество, и Новый год, а значит даже в условиях экономического кризиса удастся продать геймерам достаточное количество продукции.

А вот с ценами пока ничего не ясно. На самом деле эта переменная беспокоит геймеров гораздо больше, чем количество видеопамяти и наличие технологий Infinity Cache и 3D V-Cache. Сегодня продажи графических чипов падают по всему миру. Не исключено, что мы увидим рост ценников, поскольку производители захотят получить ощутимую прибыль. А может быть в текущих условиях оставят рекомендованные цены на позициях текущего поколения. Мы советуем немного подождать, пока инсайдеры расскажут больше о стоимости графических чипов NVIDIA. Нет никаких сомнений, что красные будут ориентироваться в этом вопросе на зелёных. Узнать больше о других графических чипах вы можете из таблиц выше. 

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