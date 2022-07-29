Речь идёт о предварительных данных в тесте 3DMark TimeSpy Extreme

Многие наши читатели ждут выхода графических чипов NVIDIA следующего поколения. Комичность ситуации в том, что есть геймеры, которые сидят в ожидании чуда уже больше двух лет. Помните, как нам в 2020 году обещали низкие цены, высокую производительность и игры в разрешении 4К для каждого. Казалось, что нужно только купить соответствующий монитор, как всё это уже станет нашим. Вот только вместо этого мы стали свидетелями криптолихорадки, которая длилась больше года. Сегодня цены во многих странах вернулись к рекомендованным, а вот в России наблюдается небольшой дефицит, а стоимость отказывается снижаться. Вполне возможно, что выход следующего поколения скажется позитивно на ценах на поколение текущее, ну а пока самое время поговорить об интересной утечке от популярного инсайдера Kopite.

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Не так давно он публиковал результаты теста эталонной модели GeForce RTX 4090 в бенчмарке 3DMark TimeSpy Extreme. Сообщалось, что видеокарта набирает 19 000 баллов, что почти в 2 раза больше, чем предлагает GeForce RTX 3090. Что же, теперь инсайдер публикует информацию о предварительных показателях в данном тесте графических чипов GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070. По его словам, первый выдаёт невероятные 15 тысяч баллов, тогда как второй – 10 000 баллов. Из этого можно сделать несколько выводов:

Видеокарта GeForce RTX 4070 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090. Если учитывать известные нам технические характеристики данного графического чипа, то такой результат кажется невероятным, но об этом мы поговорим ниже.

Что до GeForce RTX 4080, то она ровно в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080, а значит снова подтверждаются слухи о том, что нас ждёт двукратный рост производительности в серии Ada Lovelace.

Инсайдер отмечает, что NVIDIA анонсирует сразу все три графических чипа, а вот релиз состоится не раньше октября. При этом покорять вершины тестов первым отправится флагман – GeForce RTX 4090. Что до других графических чипов, то они выйдут в 4 квартале, но точных сроков пока нет. Но вся эта информация будет неполной без понимания того, что вообще собой представляют все три видеокарты.

GeForce RTX 4090. Флагман претендует на гигантский кристалл площадью свыше 600 мм, состоящий из 16 384 ядер CUDA. Инсайдеры отмечают, что будет и больше, но полноценный GPU достанется другому продукту, который выйдет в 2023 году. По видеопамяти изменений не предвидится, а скорость её составит 21 Гбит/с. Теплопакет не превысит 450 Вт, а тактовая частота, несмотря на обещания, не выйдет за пределы 2500 МГц.

Флагман претендует на гигантский кристалл площадью свыше 600 мм, состоящий из 16 384 ядер CUDA. Инсайдеры отмечают, что будет и больше, но полноценный GPU достанется другому продукту, который выйдет в 2023 году. По видеопамяти изменений не предвидится, а скорость её составит 21 Гбит/с. Теплопакет не превысит 450 Вт, а тактовая частота, несмотря на обещания, не выйдет за пределы 2500 МГц. GeForce RTX 4080. Здесь нас ждёт первое разочарование, ведь вместо 384-битной или хотя бы 320-битной шины мы получаем жалкие 256 бит. Видеопамяти подвезут больше, чем в текущем поколении (16 Гб), а мощность не превысит 420 Вт.

Здесь нас ждёт первое разочарование, ведь вместо 384-битной или хотя бы 320-битной шины мы получаем жалкие 256 бит. Видеопамяти подвезут больше, чем в текущем поколении (16 Гб), а мощность не превысит 420 Вт. GeForce RTX 4070. Эта видеокарта выглядит несерьёзно. У нас есть большие сомнения, что графический чип с 10 Гб видеопамяти и 160-битной шиной способен на равных соперничать с GeForce RTX 3090. Возможно, нас ждут архитектурные прорывы и использование продвинутого 5-нм технологического процесса, но физику обмануть невозможно. Для достижения таких результатов нужны годы и уникальные инженерные разработки.

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Эксперты полагают, что слухи о невероятной прожорливости графических чипов следующего поколения были верны. Судя по всему, унять аппетиты GeForce RTX 4080 удалось только после обрезки шины до 256 бит, а GeForce RTX 4070 уместить в 300 Вт только с 160-битной шиной. Если судить по опубликованным данным, то это никак не повлияет на конечный результат, ведь количество баллов кажется поразительным. В то же время, всё это может быть очередной порцией фейков. В августе ожидается внеочередная пресс-конференция, в рамках которой Дженсен Хуанг расскажет о новом поколении графических чипов. А пока остаётся только ждать.