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Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с RTX-On – возвращаемся в игровую вселенную Ведьмака
Если вы давно хотели заново пройти третьего Ведьмака, то с новой модификацией сделать это будет гораздо приятнее
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Уже почти два года фанаты The Witcher 3: Wild Hunt ждут выхода ремастера с улучшенной графикой, трассировкой лучей и новыми текстурами. В какой-то момент инсайдеры говорили о новой линейке квестов, что должно было стать приятными сюрпризом для геймеров. Вначале CD Projekt RED ссылалась на загруженность и коронавирус, после передала разработку подрядчику, а в итоге со скандалом прервала производство. Поводом стало российское гражданство программистов. Всё это случилось весной, а после польская студия и вовсе предпочла помалкивать о судьбе долгожданного проекта. В одном из интервью глава CD Projekt RED гордо заявил, что для доведения контента до ума нужна небольшая команда из пяти (или семи) человек и несколько месяцев. Судя по всему, среди польских разработчиков нет свободных специалистов, а ждать выхода ремастера нам придётся очень долго.

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Если вы, как и автор данного материала, уже устали ждать, то рекомендуем вам скачать продвинутую модификацию, включающую улучшенные текстуры, трассировку лучей и многое другое. Изучить результат можно на канале Digital Dreams. Прежде всего хотим заметить, что модификация потребует довольно мощной видеокарты. К примеру, авторы модификации запустили культового Ведьмака в 8К, поэтому без GeForce RTX 3090 было просто не обойтись. Скорее всего, в 4К будет достаточно GeForce RTX 3070, а в народном 1080р вам хватит довольно недорогой GeForce RTX 3050. Если у вас есть вопросы на эту тему, то переходите в наш материал, где мы более подробно касаемся темы подходящих видеокарт для The Witcher 3.

Но вернёмся к ролику. Картинка выглядит непривычно благодаря наличию трассировки лучей. Особенно впечатляют эффекты уходящего за горизонт Солнца. Деревья приобретают необычное свечение, а листья переливаются так, словно свет ударяется в каждый из них. На траве остаются следы, а цветовая гамма просто удивительная. Также в модификацию включены графические патчи. Посмотреть список можно по ссылке под оригинальным видео. Там есть улучшенные модели монстров, каждый из которых получил больше текстур и стал выглядеть естественнее. Увы, оригинальная игра вышла в 2015 году, поэтому не может похвастать чёткостью прорисовки. Фанаты постоянно совершенствуют свои навыки, но пока далеко не все текстуры получили соответствующий буст.

Особенно интересно смотрится видео на мониторе с разрешением от 2К, но лучше взять продвинутый 4К. Автор данного материала как раз сейчас проходит The Witcher 3 в третий раз. Последний забег был в далёком 2018 году, а значит многие квесты уже забились, как и сюжетные линии, что позволит получить приятные ощущения, а не бегать по до боли знакомым улочкам. Если вы уже давно планировали вернуться в мир Ведьмака, то мы рекомендуем вам использовать не чистую версию, а именно модифицированную. Если сравнить оригинал с роликом, который находится ниже, то мы увидим разительные отличия. Стоит признать, что в пылу сражения многое остаётся незамеченным, но если уж и возвращаться в старую добрую игровую вселенную, то хотя бы получить новые эмоции.

Если у вас ещё остались вопросы, то мы предлагаем изучить ветку в комментариях под роликом. Большая часть геймеров благодарят создателей модификации, а некоторые даже заявляют, что сами опробовали похожий опыт. Скорее всего, мониторы с разрешением 4К есть у единиц, поэтому речь может идти о новых графических модификациях.

P.S. Для трассировки лучей используется популярная методика на основе шейдеров. Не все согласны называть это трассировкой, но нам с вами важнее визуальный эффект, а не привязка к названию. Что приятно, в этой модификации трассировка настроена довольно неплохо. Яркий свет и отражения не бросаются в глаза, чем часто грешат начинающие создатели модификаций.

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