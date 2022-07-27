Лето - самое время снова вернуться в культовую ролевую игру. Какую видеокарту купить для разрешения 1080р и 2К? Давайте разбираться

Есть такая добрая традиция проходить заново культовую игру The Witcher 3: Wild Hunt. Автор данного материала совершил первый забег во вселенную третьего Ведьмака сразу же после выхода игры на компьютере. После завершения всех сюжетных линий голову не покидала только одна мысль: нужно через несколько лет вернуться и попробовать другую концовку. В 2018 был совершён второй забег в The Witcher 3: Wild Hunt. На этот раз были изучены самые дальние закоулки, пройдены все дополнительные квесты, а также опробованы различные боевые механики. Поскольку прошло целых три года, то многое забылось, а на 2021 год был намечено очередное возвращение.

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Вот только этого не случилось, поскольку разработчики сообщили о скором выходе ремастера с продвинутой графикой. Если вы не в курсе, то CD Projekt RED поручила работу российской студии, а в марте со скандалом разорвала контракт. Судя по отсутствию информации в прессе и молчанию боссов польского издателя, ремастер мы не увидим ещё очень долго, поэтому автор данного материала решил установить последнюю версию графического мода с улучшенной графикой и текстурами и ещё раз пройти игру. Поскольку игра вышла достаточно давно, то требовательной её уже не назовёшь, но это не значит, что можно и вовсе обойтись без видеокарты. Сегодня мы подберём несколько графических чипов, подходящих для разрешения 1080р и 2К. На этот раз обойдёмся без 4К. Всё дело в том, что автор данного материала пришёл к выводу, что в 4К нет никакого смысла, поскольку картинка в The Witcher 3 выглядит идентично с 2К.

Для 2К предлагаем взять Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта с лёгкостью будет запускать не только такую старую игру, но и справляется с самыми требовательными новинками. Учитывайте, что мы используем модификацию с улучшенной графикой, поэтому The Witcher 3 для видеокарты не будет лёгкой прогулкой. Помните, что вам понадобится довольно мощный процессор, а оперативной памяти лучше взять 16 Гб и больше. Radeon RX 6650 XT отличается низкими требованиями к питанию. Если у вас есть компьютер 4-летней давности, смело покупайте такую видеокарту, ну и не забывайте о том, что монитор стоит взять соответствующий.

GeForce RTX 2060 SUPER не может считаться конкуренткой Radeon RX 6650 XT, но если ориентироваться на цену, то выбирать приходится из этих двух видеокарт. Важно понимать, что графический чип AMD намного быстрее, а значит будет служить вам дольше и обладает огромным потенциалом. Вот только всё это не работает против фанатов NVIDIA. Им сложно объяснить, что GeForce RTX 2060 SUPER не соответствует цене. В то же время, если вы ни в какую не хотите брать AMD, то GeForce RTX 2060 SUPER действительно может обеспечить вам отличную производительность в разрешении 2К.

Для 1080р на максималках есть GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта стоит 25 тысяч и может предложить 6 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Ваши глаза будут наслаждаться красотами игрового мира, а падений и зависаний не предвидится. Единственный минус указанной выше модели заключается в бюджетной системе охлаждения. Скажем честно, в требовательных играх большой кулер будет жужжать довольно громко. Если вы сидите в отдельной комнате и используете наушники, то проблем не будет, а вот ваши домашние спасибо вам за такую видеокарту не скажут.

Поскольку далеко не у всех есть 25 тысяч на видеокарту, то мы предлагаем взять что-то по проще, но с возможностью запускать The Witcher 3 в разрешении 1080р на высоких настройках графики. Оптимальным вариантом станет Radeon RX 6500 XT. Видеокарта потребляет мало, а даёт много, при этом справляется не только с культовыми играми, но и с требовательными новинками. Настоятельно советуем к ней присмотреться.

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Ну а фанатам NVIDIA оставляем GeForce GTX 1650. При аналогичной цене производительность здесь ниже, но на средневысоких Ведьмак точно запустится. Визуальный стиль будет слегка не такой, как его задумывали разработчики, но это не помешает настоящим фанатам ещё раз вернуться в мир одной из лучших ролевых игр последних десяти лет.