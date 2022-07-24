Всё зависит от вашего монитора, ну а выбрать неплохую видеокарту можно с помощью нашего материала

Каждый год в продажу поступает не больше 20 компьютерных игр, которые можно отнести к ААА-уровню. Это тайтлы, на разработку которых потрачены огромные деньги. Студии не скрывают, что некоторые проекты стоили так дорого, что можно было бы снять блокбастер с неплохим бюджетом. К сожалению, далеко не всегда затраты окупаются, а некоторые игры проваливаются, не принося разработчикам денег. В таких случаях очень многое зависит от того, является ли студия независимой, или находится под крылом крупного издателя. Во втором случае можно рассчитывать на поблажки, хотя безболезненно провалы ни для кого не проходят.

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Возможно, именно поэтому студии всё реже радуют нас абсолютно новыми сюжетами, предпочитая из года в год эксплуатировать одну и ту же серию. В качестве примеров можно привести две игры, вышедшие в 2021 году. Это Far Cry 6 и Forza Horizon 5. В первом случае мы в который раз будем исследовать далёкий остров, изготавливая оружие, охотясь на диких животных и отстреливая плохих парней. Ничего нового, но геймерам больше и не нужно, ведь история всегда разная, а в последних сериях разработчики научились писать неплохие сценарии. В Forza Horizon 5 вы просто наслаждаетесь высокими скоростями. Игра вышла неплохой, что доказывают высокие продажи.

Поскольку обе игры довольно требовательные, то без хорошей видеокарты в них делать нечего. Сегодня мы разберём несколько графических чипов, которые позволят вам наслаждаться сериальной жвачкой без вреда для графики и визуальной составляющей. При этом все видеокарты мы разобьём по трём разрешением: 4К, 2К и 1080р. С нашей точки зрения, для 4К вам понадобится GeForce RTX 3070 Ti. На самом деле можно купить видеокарту и дороже, но реальной необходимости в этом нет, ведь вы получите стабильные 60 кадров в секунду на максималках. Сегодня эта видеокарта вполне комфортна, но в будущем в 4К вам может не хватить видеопамяти, ведь здесь её всего 8 Гб. NVIDIA могла бы поставить и больше, но пока Джесен Хуанг предпочитает экономить.

GeForce RTX 3070 стоит дешевле и предназначается для 2К. С этой видеокартой вы сможете увидеть все красоты островного государства Яра, с условием, что многочисленные противники вам не будут в этом мешать. Ну а Forza Horizon 5 порадует задним фоном, проносящимся мимо на бешеной скорости. Здесь тот же минус в виде 8 Гб видеопамяти, благо для разрешения 2К пока больше и не нужно.

Radeon RX 6750 XT – это ещё одна видеокарта для 2К. Нам данная модель кажется перспективнее GeForce RTX 3070, поскольку включает 12 Гб видеопамяти, работающей на скорости 18 Гбит/с. В указанных выше играх вы вряд ли заметите разницу, но в будущем щедрость AMD даст о себе знать. В синтетике победу одерживает Radeon RX 6750 XT, но в данном случае мы рекомендуем выбирать то, что нравится вам больше. Возможно, вы привыкли к драйверам NVIDIA, а может вам просто хочется помочь деньгами бедствующей Лизу Су.

Спускаясь вниз по ценовой линейке, мы встречаем GeForce RTX 3060 Ti. Эту видеокарту мы предлагаем для 1080р, хотя она смело может устроить и владельцев мониторов с разрешением 2К. В данном случае покупка предполагает небольшой задел на будущее, согласитесь, что глупо покупать видеокарту, которая с трудом тянет игры уже сегодня. Именно поэтому мы предлагаем потратиться на GeForce RTX 3060 Ti, обладающую неплохим потенциалом и запасом прочности на много лет вперёд.

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Для самых экономных и продуманных геймеров есть Radeon RX 6650 XT. По скорости эта видеокарта уступает GeForce RTX 3060 Ti, но разница невелика, а во всех указанных играх вы в 1080р разницы не заметите. Для определения преимущества придётся запускать синтетику, либо изучать фрамрейт с помощью специализированных программ. Если вы не видите разницу между 72 кадрами в секунду и 77 кадрами в секунду, то мы рекомендуем купить Radeon RX 6650 XT.