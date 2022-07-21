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Инсайдер раскрыл первые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 – отказ от технологии чиплетов
Информации мало, а сегодня у нас нет даже названия графической архитектуры
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Нет никаких сомнений, что выход следующего поколения графических чипов NVIDIA уже рядом. Мы видели несколько утечек, каждая из которых доказывает огромный прирост производительности по сравнению с текущим флагманом GeForce RTX 3090. Вначале инсайдеры подкинули нам результаты в тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme, которые вызвали настоящий восторг у всех любителей экстремального гейминга в разрешении 4К на ультрах. Как оказалось, эталонная версия GeForce RTX 4090 набирает внушительные 19 000 баллов, что почти в 2 раза больше результата GeForce RTX 3090. На следующий день подоспели данные в играх. Сообщалось, что флагман линейки Ada Lovelace умудрился набрать в Control в 2 раза больше кадров в секунду, чем самый быстрый графический чип текущего поколения.

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На этом фоне флагман AMD следующего поколения слегка потерялся. Фанаты красной команды слегка расстроились, ведь Лиза Су обещала адекватный ответ, а пока ни о чём подобном в прессе не пишут. К счастью, сегодня любопытными данными поделился известный инсайдер Greymon55. По его словам, в прессу попали довольно достоверные данные о технических характеристиках флагманов обеих компаний. При этом GeForce RTX 4090 явно выигрывает у Radeon RX 7900 XT как по количеству ядер, так и по теоретической мощности. Может показаться, что победа уже в руках Дженсена Хуанга, вот только это не так. Инсайдер полагает, что внутри флагмана на архитектуре RDNA 3 скрыты продвинутые технологии, тогда как NVIDIA предпочитает топтаться на месте и не ввязывается в техническое противостояние.

Greymon55 уверяет, что площадь кристалла Radeon RX 7900 XT окажется намного меньше, чем у GeForce RTX 4090 (350 мм2 против 600 мм2), а вот производительность может оказаться выше за счёт нескольких составляющих. Во-первых, флагман AMD станет первым пользовательским графическим чипом, построенным на базе чиплетов. В то же время, NVIDIA не спешит осваивать эту технологию, а значит конструкция кристалла окажется полностью монолитной. Очевидно, что красные проделали более сложную работу, которая позволит обойти конкурента. Не менее важно и аппаратное обеспечение NVIDIA в комплекте с дополнительными ядрами, обеспечивающими работу трассировки лучей (RTCores и Tensor Cores). Последние занимают много места на кристалле, а значит тактика AMD в виде отказа от дополнительных блоков может дать свои плюсы. Ну и не стоит забывать о супертехнологии Infinity Cache, которая уже доказала свою эффективность. Есть мнение, что Radeon RX 7900 XT получит целых 512 Мб такой памяти.

И вот здесь и наступает время для самого последнего инсайдерского слуха. Как вы уже поняли, чиплеты считаются довольно перспективной технологией, которая должна позволить увеличить производительность графических чипов без резкого роста энергопотребления и наращивания площади кристалла. Проще говоря, разработка технологии крайне накладна, но серийное производство окажется выгоднее. Инсайдеры утверждают, что разработка графической архитектуры NVIDIA следующего после Ada Lovelace поколения уже стартовала достаточно давно. При этом предполагаемый GeForce RTX 5090 не будет полагаться на чиплеты, а окажется основан на старом добром монолитном кристалле.

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Что любопытно, ранее ходили упрямые слухи, согласно которым зелёные решили перейти на чиплеты, но в итоге отказались от этой технологии. Причины не указываются, а информация носит предварительный характер. Нет никаких сомнений, что разработка новой архитектуры идёт полным ходом, но всё может измениться, если Radeon RX 7900 XT продемонстрирует преимущества за счёт использования данной технологии.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
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