Аномальная жара вынуждает расходовать электричество, что идёт в разрез с политикой правящих элит

Уже неделю часть планеты страдает от аномальной жары. Проблемы начались ещё 13 июля, когда Tesla попросила владельцев электрокаров воздержаться от зарядки аккумуляторов в дневное время. Якобы, это создаёт дополнительную нагрузку на сети, что может привести к возникновению внештатных ситуаций. Чуть позднее к жителям обратился национальный оператор, обслуживающий штат Техас (ERCOT). Специалисты настоятельно рекомендовали перейти к экономии, поскольку многие люди стали активно использовать кондиционеры в качестве борьбы с жарой. Сюда же добавьте настоятельные просьбы пореже пользоваться душем, поскольку для нагрева воды требуется энергия. Но если обычных жителей Техаса просто попросили начать экономить, что майнерам и вовсе перекрыли доступ к электричеству. Уже неделю крупные компании сидят без дела, а оборудование простаивает. Всё это выглядит комично, ведь ещё недавно представители мэрии штата активно зазывали фермеров, предлагая им тепличные условия работы.

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Температура воздуха повышается, растёт потребление энергии, а в итоге не выдержало высокотехнологичное оборудование. В Англии столбик термометра перевалил за 40 градусов, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Первыми пострадали серверы Oracle Cloud Infrastructure, которые пришлось отключить из-за того, что системы охлаждения просто не выдержали нагрузки. Часть инфраструктуры просто сгорела, а высокотехнологичное оборудование обесточили, поскольку поддерживать систему в штатном режиме при таких температурах просто невозможно. На данный момент оценить ущерб сложно, а инженеры готовят серверы к включению после спада температуры.

Перестали отвечать службы Google Cloud, а также менее известные Kubernetes и BigQuery, которые обслуживают десятки тысяч местных компаний. Представители Google уже сообщили о произошедшем сбое, виной чему стала поломка системы охлаждения. Пользователи сообщают, что потеряли доступ к своим сайтам и части информации, но в Google уверяют, что это временная проблема, которая будет устранена в самое ближайшее время. Не функционируют вычислительные облачные ресурсы, что ударило по некоторым исследовательским проектам, а вычислительные мощности нескольких суперкомпьютеров пришлось скорректировать в сторону уменьшения. Источники утверждают, что в настоящее время специалисты не способны даже оценить размер ущерба, а значит не исключено, что часть данных будет потеряна навсегда.

Нарастают и проблемы с нехваткой энергии. Но если в Британии с электричеством всё не так плохо, как в штате Техас, то в Европе назревает настоящий кризис. Сегодня была запущена прокачка газа по Северному потоку. Вот только вместо 40% от мощности, которые были доступны ещё 10 июля, европейцам стали доступны 30%. Источники утверждают, что речь может идти о тестовых прокачках, тогда как уже к вечеру станут доступны максимальные на данный момент мощности. Оператор напоминает, что без турбины, которая длительное время находилась на ремонте в Канаде, увеличить прокачку не получится. Действительно ли ЕС готова отдать турбину мы узнаем уже на следующей неделе. Ожидается, что 26 июля она будет доставлена в Россию, но всё больше европейских аналитиков рисуют неблагоприятную картину.

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Вчера Еврокомиссия поставила страны перед необходимостью сократить потребление газа на 15%. Политики Германии уже обратились к своим избирателям с просьбой перестать накачивать российскую экономику деньгами. По данным Bild (газета в Германии), недавно был проведён опрос, в результате которого выяснилось, что уже 62% немцев перешли к экономии воды в душе. Особенно активно противостоят российскому газу немцы, поддерживающие партию Зелёных. Как оказалось, не меньше 33% из них сократили время в душе и стали совершать гигиенические процедуры гораздо реже. Что же, Европа медленно, но уверенно двигается в средние века. Святая инквизиция уже есть, коронавирус ослабил экономику, а значит уже скоро грязные европейцы будут отпугивать туристов зловонием пропитанных застоявшейся канализацией улиц.