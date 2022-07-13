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Майнерам из Техаса запретили добывать Биткоины – в США наблюдается нехватка энергии из-за жары
Все крупные фермы были отключены на неопределённый срок
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Исход майнеров из Китая стал настоящей неожиданностью для рынка криптовалют. Власти Поднебесной запретили копать Эфир и Биткоин, а недовольным грозили реальные сроки и конфискация дорогостоящего оборудования. Случилось это весной 2021 года, а уже к лету большая часть майнеров приняла непростое решение о переселении в соседние страны. Большинство переехало в США, на втором месте был Казахстан, а на третьем Россия. В каждом государстве появились лоббисты, рассказывающие о невероятных экономических выгодах от соседства с фермерами. В Казахстане гром грянул уже летом 2021 году, а вместо тёплого приёма местных майнеров стали ограничивать в доступе к электричеству. Причина в засухе и нехватке энергии, что негативным образом сказалось на имидже страны. 

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В России с доступом к электричеству все отлично, вот только статистику составляют парни из аналитических агентств США, поэтому получить достоверные сведения по этому вопросу невозможно. Доподлинно известно, что сегодня чуть меньше 40% всех фермеров, занимающихся добычей Биткоина, территориально находятся в США. Когда грянул энергетический кризис в Казахстане, там злорадствовали, указывая на то, что в Америке ничего подобного случиться не может. Как оказалось, природа не согласна с таким поверхностным мнением, поскольку уже вчера большая часть майнеров штата Техас перестала копать криптовалюты.  

Согласно официальным данным управления энергосетями штата Техас (ERCOT), в последнее время потребление электричества растёт небывалыми темпами. Так, в пятницу 8 июля показатель превысил 78 206 МВт, что вызвало локальный дефицит энергии. Казалось, что в одном из самых промышленно-развитых штатов ничего подобного случиться просто не может, но уже через несколько дней после обращения со стороны надзорных органов, все майнеры сократили добычу до нуля. 

Ирония состоит в том, что власти штата были одними из тех, кто активно призывал майнеров, предлагая инфраструктуру и дешёвое электричество. Температура воздуха растёт, а обычным гражданам нужно всё больше энергии. Неясно, кто и как подсчитывал потенциальные максимумы выработки электричества в штате Техас, но сегодня очевидно, что до спада температуры фермеры останутся сидеть без дела. Представьте себе, что нечто подобное случилось бы в России. Сколько это вызвало бы шума? На место приехали бы иностранные журналисты, дающие обличительные комментарии, уверяя в том, что происходит уничтожение демократических свобод. Ну а в Техасе всё спокойно. Журналисты опросили владельцев нескольких компаний (Core Scientific и Riot Blockchain Inc) и выяснили, что те и не собираются протестовать. Майнеры послушно отключили 100% своих мощностей и будут ждать разрешения от властей. 

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На данный момент риска полного отключения ферм от энергосетей Техаса нет, но это не значит, что этого не случится в ближайшие годы. Эксперты отмечают, что потребление электричества растёт, а майнинг криптовалюты стал заметным игроком. Мало того, проблема даже не в самом процессе добычи, ведь мощное оборудование нуждается в отводе тепла. В зимний и осенний периоды охлаждение помещений считается дорогим удовольствием, но летом переходит все границы разумного. Журналисты не приводят цифр, но нет никаких сомнений, что показатели сжигания энергии внушительные. Ну и не стоит забывать о том, что сами майнеры осознают дороговизну добычи Биткоинов в летнее время, ведь охлаждение требует денег, а учитывая падение доходности из-за дешевеющей криптовалюты, уходить в плюс становится всё сложнее. В результате стоимость майнинговых компаний снизилась на 75% за три месяца, а многие из них имеют миллионные кредиты, которые нудно отдать к концу 2022 году. Как из всего этого будут выходить фермеры, остаётся только догадываться. Может стоит позвать их в Россию? Пусть поселятся на крайнем севере, где можно неплохо сэкономить на электричестве. 

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#майнинг #криптовалюты #биткоин
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