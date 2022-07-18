Сроки выхода и многие другие подробности неизвестны

Пока СССР восстанавливался после Второй мировой, а Китай отстаивал право на независимость, США занимались строительством нового миропорядка. Результатом стала доминация доллара и непререкаемый авторитет, подкрепляемый военной мощью и готовностью в любой момент поставить любую страну на колени. Очевидно, что ни одна система не может быть лидером очень долго, а конкуренты в тех или иных отраслях готовы подложить лидеру свинью в любой момент. Поскольку война – это далеко не лучший способ решения разногласий, Америка широко использует санкции. К примеру, США запретили голландской ASML продавать в Китай оборудование для производства чипов по 10-нм технологическому процессу, что ощутимо замедлило развитие полупроводников в Поднебесной.

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Задолго до этого власти Китая осознали угрозу, исходящую от дядюшки Сэма, что подвигло их к началу разработок собственных чипов, способных заменить западные аналоги не только в военной области, но и в массовом сегменте. В прессу попадает масса информации о новых процессорах и графических чипах, которые должны выйти на рынок в обозримом будущем. Несмотря на некоторые успехи все подобные утечки объединяет одно: выступать в качестве равных конкурентов крупным западным компаниям китайцы пока не способны. Поскольку доступ к высоким технологиям для инженеров из Поднебесной сильно затруднён, то в ближайшие годы рассчитывать на кардинальную смену ориентиров не приходится, но даже медленные и кажущиеся несовременными моделями найдут своё применение.

Совсем недавно появились спецификации графического чипа Arise GT-10C0, который создан и будет выпускаться силами компании Glenfly. Никаких рекордных показателей ждать не стоит, поскольку область применения новинки вызывает вопросы, а производительность относится к нижнему игровому сегменту. Согласно официальным данным, теоретическая производительность не превысит 1.5 TFLOPs, а количество видеопамяти будет варьироваться от 2 Гб до 4 Гб. Если пытаться подобрать аналоги, то это уровень старой GeForce GTX 750 Ti, которая давно вышла в тираж и не представляет интереса для любителей компьютерных игр.

Информации об архитектуре и многих других параметрах нет. Именно поэтому мы даже не знаем, есть ли инженерные модели в кремнии, либо это просто спецификации на бумажке. По мнению экспертов, Arise GT-10C0 не представляет собой ничего особенного, поскольку основана на сильно устаревших технологиях. Например, здесь используется 28-нм технологический процесс, тогда как даже в Китае есть возможность выпускать чипы по 14-нм нормам. Улыбку вызывает и стандарт видеопамяти, которые используется. Так, здесь расположилась GDDR4 на скорости 1200 МГц, тогда как та же Radeon RX 6400 получила GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с. В качестве ещё одного примера можно привести недавнюю супербюджетную GeForce GTX 1630. Так вот, даже здесь можно встретить 4 Гб видеопамяти GDDR5 на скорости 12 Гбит/с.

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Всё это говорит о том, что Arise GT-10C0 не может стать конкурентом для графических чипов западных компаний, выпущенных на архитектурах последних поколений (Alchemist, RDNA 2, Turing и других). Особый интерес вызывает поддержка огромного количества кодаков, что говорит о том, что перед нами настольная видеокарта для массового покупателя. В то же время сегодня нет даже намёков на ориентировочную стоимость и дату релиза. Что до тестов, то недавно в прессу попадали весьма сомнительные результаты, которые получены в Geekbench. Эксперты полагают, что главная проблема заключается в несоответствие архитектур и сложностях в поддержке тех или иных технологий. Насколько финальный продукт будет интересен, пока неясно, но многим пользователям нужны просто затычки для вывода изображения.