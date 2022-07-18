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Ethereum Classic подорожал на 45% - сможет ли криптовалюта заменить майнерам привычный Эфир
Майнинг Эфира на видеокартах может быть заблокирован уже через полгода. Что придёт на место уходящей криптовалюты? Давайте разбираться
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Тот факт, что рано или поздно Эфир перейдёт на PoS, мы знали уже давно. Виталик Бутерин заговорил об этом несколько лет назад, доказывая перспективность стейкинга как в технологическом, так и в экологическом плане. Очевидно, что даже если сам Виталик не сильно задумывается об проблемах перерасхода электричества, то эффект от отключения десятков миллионов графических чипов будет огромен. Произойдёт это не за один день, но уже к середине 2023 года мы можем увидеть полный отказ от традиционного способа добычи Эфира. Есть мнение, что у этого явления будут серьёзные последствия. Кто-то полагает, что курс Эфира уйдёт на дно, ожидая затяжной криптозимы. Но есть и те, кто ожидает резкого подъёма. Мы не знаем, что случится на самом деле, но последние события говорят о том, что рынок внимательно следит за происходящим.

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Как вы знаете, на прошлой неделе разработчики провели онлайн-конференцию, в рамках которой назвали сроки запуска тестовых сетей, а также предварительную дату перехода Эфира на PoS. Отмечается, что данные предварительные, поскольку не учитывают возможных переносов из-за обнаружения тех или иных критических ошибок. В любом случае стейкинг уже рядом, а блокировка майнинга не за горами. Всё это вы уже слышали неоднократно, но есть важный нюанс, о котором многие забывают. Всё дело в том, что майнеры начали готовиться к блокировке Эфира задолго до того, как разработчики заговорили об этом всерьёз. Поиски тихой гавани не увенчались успехом, ведь за последние годы не нашлось ни одного кандидата, который был бы способен заменить Эфир. На самом деле есть несколько монет, которые добываются при помощи видеокарт, но большинство из них откровенно невыгодны, а майнеры копают их авансом. Многие надеются, что после блокировки Эфира та или иная криптовалюта станет основной для сообщества фермеров, что позволит неплохо заработать тем, кто копает её сегодня.

По мнению многих экспертов, наиболее вероятным кандидатом на замену Эфира станет Ethereum Classic. Заметьте: за последние дни Эфир подорожал на 27%, что довольно много, а вот Ethereum Classic умудрился подняться на 45%, а значит мы стали свидетелями того, как ожидания рынка воплощаются в реальность. Пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация, но есть внутренние проблемы, игнорировать которые невозможно. Обратите внимание на изображения ниже. Как видите, видеокарта GeForce GTX 1080 Ti имеет почти аналогичный доход на Эфире и Ethereum Classic, а вот GeForce RTX 3070 крайне невыгодна во втором случае, а значит копать на ней альтернативную криптовалюту сложнее.

Это далеко не всё, ведь мы забываем о том, что такая доходность заметна только сегодня, когда сложность сети минимальна, поскольку количество майнеров там незначительное. Представьте себе, что 1 января 90% всех фермеров, копающих Эфир, окажутся на улице. Это увеличит сложность добычи Ethereum Classic как минимум в 10 раз, а значит доходность обвалится. Каждый фермер будет получать в 10 раз меньше денег за свои усилия, а спасти положение сможет только резкий рост стоимости альтернативной криптовалюты. Без этого принимать всерьёз Ethereum Classic, как и любой альткоин, преждевременно. К сожалению, аналитики высказывают сомнения относительно того, что в настоящее время существует криптовалюта, способная стать прибежищем для всех майнеров.

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Не исключено, что сообщество разделится на несколько противоборствующих лагерей, которые будут соперничать друг с другом, а в какой-то момент установится ценовой статус-кво, позволяющий фермерам получать стабильный доход. Даже если криптовалют будет три или четыре есть все основания заявлять, что идея Виталика Бутерина о снижении влияния майнинга на экологию, так и останется витать в облаках. Миллионы видеокарт просто так не исчезнут, а крупные игроки привыкли зарабатывать таким нехитрым способом. Кто сказал, что все эти ребята в одночасье уйдут с рынка?

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#майнинг #криптовалюты #эфир #ethereum classic
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