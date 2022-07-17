Эфир перешёл к росту и дорожает несмотря на нестабильность Биткоина

Если посмотреть на общую картину криптовалютного рынка, то можно с уверенностью сказать, что за прошедшую неделю ничего не изменилось. Курсы тех или иных альткоинов слегка подросли, но в целом на ситуацию это не оказало никакого влимания. Инвесторы ждут более ощутимых сигналов, поскольку стагнация на дне – это явно не то, что может привлечь миллиардные капиталы в цифровые активы. Вот только с подорожанием есть большие проблемы, ведь фундаментальные факторы таковы, что ни сегодня, ни через месяц ждать значительного повышения курса не приходится. Аналитики констатируют, что на рынок давит слабеющая экономика США, а действия ФРС только усугубляют положение, ведь криптовалюты ещё и завязаны на традиционном биржевом рынке. Словом, положение неоднозначное, а курс в любой момент может пойти вниз, ведь для этого есть все предпосылки.

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Всё это было бы верным, если бы не резкий взлёт Эфира. Как видите, за прошедшую неделю вторая по популярности криптовалюта прибавила почти 14%, что никак не вяжется с длительным недоверием инвесторов, которые наблюдалось в последние месяцы. Не менее интересен и второй скриншот, на котором можно убедиться, что курс Эфира находится на самой высокой отметке за месяц. Но и это ещё не всё, ведь криптовалюта продолжает дорожать, а за прошедшие сутки наблюдается небывалая активность. Обратите внимание на показатели торгов за 24. Учтите, что сегодня утро воскресенья, когда активность традиционно снижается. Только не в случае с Эфиром, ведь и здесь наблюдается рост на 20%. Если темпы сохранятся, то уже в понедельник криптовалюта перевалит за 1500 долларов, хотя дальше эксперты не берутся предсказать её будущее.

Очевидно, что многих наших читателей волнуют причины такого аномального роста. По мнению аналитиков, всё дело в недавнем отчёте разработчиков, о котором мы писали пару дней назад. Напомним, члены команды подвели итоги за месяц, а также назвали точные сроки перехода на PoS. Такое происходит впервые за всю историю, что свидетельствует о выходе на финишную позицию. Для несведущих поясним: прежде чем отказаться от традиционного майнинга на видеокартах, нужно внести кардинальные изменения в блокчейн. Самое основное предполагает появление стейкингой системы, когда держатели Эфира смогут получать новые монеты за счёт депозитирования в виде процентов. С этой целью будут объединены две сети: текущая Ethereum 1.0 и тестовая Beacon Chain. При этом вторая функционирует достаточно давно, а каждый владелец 32 монет может воспользоваться стейкингом здесь и сейчас. В результате слияния мы получим сеть Ethereum 2.0, которая какое-то время будет функционировать как по алгоритму стейкинга, так и традиционного майнинга.

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Эксперты полагают, что именно на волне раскрытия планов по переходу Эфира на PoS от 19 сентября, произошёл резкий скачок стоимости криптовалюты. Никто не берётся предсказать, сколько времени продлится оттепель, ведь в Эфир прочно завязан на Биткоине, а значит с лёгкостью может пойти вниз после первых же неблагоприятных новостей. Но пока инвесторы настроены оптимистично, а команда разработчиков активно ищет баги. Если всё пройдёт согласно плану, то вторая тестовая сеть Sepolia завершит работу к началу августа, а 11 числа стартует Goerli, в рамках которой будут произведены финальные изменения и устранена большая часть ошибок. Разработчики отмечают, что уже сегодня сеть кажется стабильной, а серьёзных багов замечено не было. Всё это может означать только одно: слияние действительно может стать реальностью в сентябре. Ну а суждено ли планам разработчиков сбыться, мы узнаем только через несколько месяцев.