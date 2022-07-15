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Можно ли купить геймерскую видеокарту по низкой цене – наиболее популярные игровые модели от 19 000р
Стоит признать, что цены в нижнем ценовом сегменте снижаются медленно
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Буквально вчера мы узнали о том, что NVIDIA намерена снизить цены на несколько флагманов текущей линейки. Выгода доходит до 500 долларов, но на самом деле всё оказалось куда прозаичнее, ведь таким нехитрым способом производитель пытается избавиться от складских запасов дорогостоящих видеокарт. Позднее стало известно о том, что NVIDIA планирует сделать акцию временной, но это уже не так важно, ведь впереди релиз нового поколения. Цены придётся снизить в любом случае, и здесь кроется главная проблема.

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Нет сомнений, что GeForce RTX 3090 продолжит дешеветь, а уже к концу текущего года рекомендованная цена достигнет 1000 долларов. Всё это прекрасно, если бы и другие графические чипы дешевели такими же темпами. Увы, но середняки и бюджетный сегмент предлагают минимальные скидки, а значит потенциальные покупатели должны понимать, что выгода от покупки более дорогих и мощных графических чипов в данный момент выше. Согласитесь, что одно дело знать такие истины, а совсем другое иметь в кармане 1500 долларов на покупку GeForce RTX 3090 Ti. Ну и не стоит забывать, что российских геймеров всё это пока не касается. 

Сегодня мы попытаемся поискать наиболее выгодные предложения в магазине Ситилинк в нижнем ценовом сегменте. Как вы сами знаете, стоимость некоторых моделей в российской рознице оставляет желать лучшего, но это не значит, что они вдруг стали скоростными и мощными. Предлагаем начать с GeForce RTX 3050. За 31 тысячу вы можете отхватить модель производства Palit, которая получила неплохую систему охлаждения. Учитывая высокую энергоэффективность видеокарты, в большинстве случаев вентиляторы не будут доставлять вам дискомфорт, ну а на рынке есть и более дешёвая модель с одной вертушкой. 

GeForce GTX 1660 Super производства Palit не может похвастать эффективной системой охлаждения. Это значительный минус, ведь в жаркую погоду в требовательных играх видеокарта будет вести себя достаточно громко. В качестве бонуса предлагается цена в 26 780 рублей. Учтите, что обе видеокарты примерно равны по скорости в играх, поэтому вы получаете неплохую выгоду, хотя и теряете 2 Гб видеопамяти. В данном случае мы советуем вам взвесить, что для вас важнее, и сделать тот или иной выбор. 

Radeon RX 580 – это неумирающая классика. Видеокарта до сих пор способна справляться с любыми играми, правда делает это она уже не на высоких графических настройках. 8 Гб видеопамяти хватит с запасом для любых задач, но подводит сам графический чип, который намного уступает новинкам. В то же время, если внимательно оценить конкурентов, что 22 тысячи рублей за Radeon RX 580 – это не так уж и много. Самое главное понимать, что видеокарта не поддерживает современные технологии, поэтому есть смысл обратить внимание на что-то другое. 

GeForce GTX 1650 предназначается для тех, кто не переносит на дух продукцию AMD. Перечислим, что вы теряете: минус 4 Гб видеопамяти, до 20% производительности и перепады количества кадров в секунду в сложных сценах. В итоге получаете узкую шину и сомнительную выгоду в виде зелёного шильдика. Мы не берёмся утверждать, что GeForce GTX 1650 плоха, но по сравнению с Radeon RX 580 она намного менее привлекательна, а стоит почти столько же. Это только подтверждает тот факт, что снижение цен на бюджетные графические чипы идёт с переменным успехом. 

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Если хотите максимально экономить – берите Radeon RX 6500 XT. Перед покупкой нужно учесть разницу в чистой производительности на новых и старых процессорах. Если у вас в системе нет полной поддержки PCIe 4.0, то брать Radeon RX 6500 XT категорически не советуем. Потери количества кадров будут удручающие. А вот на новом железе видеокарта чувствует себя отлично. Особенно впечатляюще работает технология FSR, позволяющая получать неплохую картинку путём масштабирования изображения. Назвать это панацеей нельзя, но во многих случаях более дешёвая Radeon RX 6500 XT способна сравняться по производительности с Radeon RX 580. Модель производства PowerColor отличается удручающим охлаждением, хотя для такого крошечного графического чипа, узкой 64-битной шины и всего 4 Гб видеопамяти будет достаточно. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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