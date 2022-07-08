Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4070 станет самой выгодной видеокартой 2022 и 2023 годов

В последнее время в прессу просачивается всё больше утечек о новом поколении графических чипов NVIDIA, известном под кодовым именем Ada Lovelace. Если резюмировать некоторые из слухов, то можно прийти к выводу, что геймеров ждёт двукратный рост производительности. Неясно, касается ли это только флагманов, или речь идёт о не самых быстрых решениях. На данный момент инсайдеры имеют на руках финальные характеристики первой тройки видеокарт, которые могут поступить в продажу в 2022 году. Если у вас есть по этому поводу вопросы, то загляните в наш материал, а мы предлагаем перейти к более свежим новостям.

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Начнём с тревожных фактов. Как стало известно, никаких видеокарт в 2022 году может и не быть. Причина в переполнении складских запасов, которые просто трещат по швам. Якобы, NVIDIA ожидала продолжения банкета, где главными гостями должны были стать майнеры. Увы, курс Эфира пошёл на спад, что привело к резкому падению покупательской способности. Как оказалось, геймерам дорогие видеокарты в прежнем объёме не нужны, а фермеры пытаются избавиться от своих запасов, выставляя их на вторичный рынок по смешным ценам. Продажи магазинов рухнули, а единственный способ удержать прибыль заключается в переносе релиза Ada Lovelace. Всё это ещё не значит, что будет именно так, но стоит такую возможность держать в голове.

Ну а пока вы раздумываете о том, удастся ли вам отхватить флагманскую GeForce RTX 4090 этой осенью, инсайдеры поделились ещё одним вбросом. На этот раз героем новостных лент стал графический чип GeForce RTX 4070. Напомним, он должен получить 7168 ядер CUDA, 10 Гб видеопамяти и скромную 160-битную шину. Такой подход уже вызвал ожесточённые споры среди фанатов NVIDIA. Шутка ли, ещё никогда в этом ценовом сегменте ширина шины не опускалась ниже 256 бит, не говоря о том, что в былые времена она и вовсе достигала 320 бит. Похоже, это не станет проблемой, ведь реальная производительность GeForce RTX 4070 окажется так велика, что с лёгкостью переплюнет GeForce RTX 3090. В пользу предположения говорит несколько фактов. Во-первых, новинка будет основана на 5-нм технологическом процессе и получит улучшенную архитектуру, что само по себе позволит совершить огромный рывок. Во-вторых, ожидается ощутимый прирост тактовой частоты графического чипа до 3 ГГц. Ну и вы уже видели 7168 ядер CUDA, тогда как GeForce RTX 3090 содержит 10 496 ядер. Прибавьте к этому 48 Мб кэш-памяти второго уровня (L2), и вы получите видеокарту мечты.

Что же, нет ничего удивительно в том, что NVIDIA хочет реализовать как можно больше видеокарт текущего поколения, ведь GeForce RTX 4070 способна уничтожить продажи дорогущих флагманов. Учтите, что точных данных на этот счёт нет, а инсайдеры получают информацию из непроверенных источников, поэтому вполне возможно, нас может ждать лёгкое разочарование. В то же время очень многие называют GeForce RTX 4070 лучшей видеокартой для разрешения 2К. Если судить о теоретической производительность этой видеокарты, то она без проблем подходит и для 4К, но согласованности между слухами нет, а предположения так и висят в виде инсайдерских вбросов.

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Отметим, что ожидаемая цена GeForce RTX 4070 составит 500 долларов, что только добавляет противоречий этому графическому чипу. На одной стороне высокая теоретическая производительность, но с другой стороны находятся скромные характеристики. А вообще серия Ada Lovelace может стать настоящим гимном экономии. Если видеокарта с рекомендованной ценой в 500 долларов получит скромную 160-битную шину, что NVIDIA приготовила для GeForce RTX 4060? Вполне возможно, что здесь будет 128-битная шина, а предполагаемая GeForce RTX 4050 (если такая и выйдет) и вовсе претендует на урезанные 64 бита.