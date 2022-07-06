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Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
Инсайдеры назвали финальные характеристики видеокарт GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070
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В последние годы мы всё меньше слышим споров о том, кто делает самые быстрые видеокарты. Дело в том, что в прошлом поколении AMD так и не смогла обойти NVIDIA в флагманском сегменте, предлагая пусть и довольно неплохую Radeon RX 6900 XT, но явно уступающую GeForce RTX 3090 как в рабочих задачах, так и играх. Можно сколько угодно пенять в сторону экономии, энергоэффективности и наличия прорывных технологий, но факт остаётся неоспорим, ведь Дженсену Хуангу уже много лет удаётся обходить Лизу Су по всем фронтам. Возможно, этой осенью что-то изменится, ну а пока инсайдеры назвали финальные характеристики первой линейки видеокарт, которые поступят на прилавки уже во второй половине 2022 года. 

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Наибольшее внимание уделяется GeForce RTX 4090. Он будет основан на кристалле AD102-300-A1, а также получит 16 384 ядер CUDA. Количество видеопамяти останется без изменений (24 Гб GDDR6X), а вот информации о скорости этой памяти нет. Скорее всего мы увидим те же 21 Гбит/с, что уже доступны на GeForce RTX 3090 Ti. Шина памяти, как и в текущем поколении, будет 384-битной, а тактовая частота стартует с 2235 МГц. Во время буста графический процессор сможет разгоняться до 2520 МГц, а в игровом режиме – до немалых 2750 МГц. Всё это потребует довольно внушительного блока питания, поскольку теплопакет достигнет 450 Вт. Это не 3 ГГц, о которых вещали инсайдеры, но вполне неплохо. На основании полученных данных можно сделать выводы, что мощность видеокарты достигнет 90 TFLOP. В то же время, где-то в 2023 году в продажу может поступить прокачанная версия GeForce RTX 4090 Ti, претендующая на полноценный графический чип с 18 432 ядрами CUDA. Слухи указывают на мощность на уровне 100 TFLOP, теплопакет до 600 Вт и более скоростную видеопамять на 24 Гбит/с.

Как вы понимаете, в продажу поступят и другие графические чипы, о которых стоит поговорить. Прежде всего речь идёт о GeForce RTX 4080 (кристалл AD103-300-A1). Здесь нас ждут 10 240 ядер CUDA, скромная 256-битная шина и 16 Гб видеопамяти GDDR6X, работающих на скорости до 21 Гбит/с. Из приятного высокая тактовая частота. Инсайдеры уверяют, что в штатном режиме GeForce RTX 4080 будет работать на частоте 2.5 ГГц, а во время буста будет разгоняться выше 3 ГГц. Требования по питанию немного ниже и не превысят 420 Вт. 

GeForce RTX 4070 будет основан на урезанном кристалле AD104 и сможет претендовать на 7168 ядер CUDA. Увы, но шина памяти здесь будет 160-битной, а количество памяти не превысит 10 Гб. При этом будет задействована видеопамять стандарта GDDR6 со скоростью до 18 Гбит/с. Тактовая частота графического чипа окажется довольно внушительной и также должна достичь 3 ГГц в игровом режиме. Инсайдеры пишут, что это финальная утечка, поскольку она не только подтвердила многие курсирующие слухи, но и поступила из надёжного источника. Также утечка не вступает в противоречия с другими данными и кажется достоверной. 

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Остаётся несколько вопросов. Во-первых, инсайдеры упрямо указывают на использование 4-нм технологического процесса при изготовлении флагманов NVIDIA. Нам эти данные кажутся сомнительными, поскольку у TSMC просто нет такого количества свободных мощностей для производства чипов по данному техпроцессу. Если вы не в курсе, то на 4-нм претендует Apple, ну а яблочный гигант старается не оставлять после себя хлебных крошек. Во-вторых, есть вопросы по ценообразованию. Ожидается, что за GeForce RTX 4090 попросят 1999 долларов. GeForce RTX 4080 потянет на 999 долларов, а вот GeForce RTX 4070 может стоить всего 499 долларов. Нам такой разброс цен кажется нереалистичным, но собственные прогнозы мы пока оставим при себе. Ну и добавим, что это явно не финальные характеристики, хотя инсайдеры упрямо называют утечку именно финальной.

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#nvidia #видеокарты
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Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
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