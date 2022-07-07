Инсайдеры рассказали о причинах переноса и назвали сроки выхода флагмана следубщего поколения

Помните, как начинался дефицит полупроводников в 2020 году? Когда стало ясно, что доступ к производству графических чипов сильно затруднён, а видеокарт всем не хватит, перед прессой выступил лично Дженсен Хуанг. Он много говорил о нарастающий проблемах, о коронавирусе и падении производства в Китае, но заверил геймеров в том, что уже в начале 2021 году всё это станет историей. Якобы, руководство NVIDIA делает всё возможное, чтобы улучшить положение на рынке. Время шло, наступила весна 2021 года, а за ней грянуло лето. Видеокарты дорожали, а майнеры раскупали все доступные модели ещё до того, как они попадали в магазины. Вскрылись схемы продажи тысяч графических чипов прямо с заводов, а осенью цены достигли своего апогея. Есть мнение, что Дженсен Хуанг мог в любой момент расширить производство, но не делал этого только потому, что опасался криптопохмелья.

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Напомним, в 2019 году после краха криптовалют майнеры выбросили на вторичный рынок огромное количество видеокарт, что негативным образом сказалось на доходах NVIDIA. Многие эксперты полагали, что в 2021 году Эфир быстро обвалится, но после сменили прогнозы, поскольку цифровые активы всё глубже проникали в жизнь миллионов людей по всему миру. Именно поэтому в 4 квартале 2021 года нам объявили о том, что решено ощутимо увеличить инвестиции в производство графических чипов, а TSMC получила предоплату в несколько миллиардов долларов. Всего тайваньский контрактник должен был в следующие пару лет выпустить видеокарт на 9 миллиардов долларов.

Как стало известно, в начале лета Дженсен Хуанг спешно пересмотрел свои планы, отозвав часть заказов у TSMC. Инсайдеры уверены в том, что случилось это только из-за одной причины: избытка видеокарт на складах. В июне поступало всё больше сведений о том, что партнёры NVIDIA получили огромное количество графических чипов, а видеокарты на их основе лежат мёртвым грузом на складах. Проблема в том, что сегодня магазины не в состоянии продать огромное количество геймерской продукции, а цены стремительно идут вниз. В итоге некоторые пытаются демпинговать, продавая себе в убыток, пытаясь вернуть хотя бы часть денег. Положение ухудшается ещё и тем, что за последнее время было выпущено не только множество графических чипов семейства Ampere (серия GeForce RTX 3000), но и Turing (серия GeForce RTX 2000).

Инсайдеры Moore's Law Is Dead (MLID) уверяют, что резкое падение курса Эфира стало для NVIDIA неожиданным, а компания просто не успевает переориентироваться. Поскольку ничего поделать с уже выпущенными видеокартами невозможно, то было решено откатить решение с выходом серии Ada Lovelace на более поздний срок. Напомним, что весной в качестве вероятного срока релиза GeForce RTX 4090 назывался июль или август. Что же, если верить поступающей информации, то ждать придётся очень долго. Согласно инсайдерским утечкам, сроки сдвинули на ноябрь, но речь может идти и о декабре и даже начале 2023 года. Но если с флагманами всё куда проще, ведь достаточно поднять цены и выпустить небольшое количество видеокарт, что создаст искусственный дефицит, то с середняками такой фокус не пройдёт.

Партнёры NVIDIA паникуют и просят больше времени, что должно позволить им реализовать огромные складские запасы. Всё это предназначалось майнерам, а многие производители уже подсчитали теоретическую прибыль. Сегодня этим компаниям не позавидуешь, поскольку им нужно отчитываться перед инвесторами и даже терпеть убытки. Ну а для геймеров эта информация будет весьма кстати. Полтора года производители игнорировали интересы обычных пользователей, а значит пришло время платить по счетам. Дополнительно отметим, что российский рынок живёт своей жизнью. Цены регулирует не рынок, а поставщики, а значит геймеры ещё долго будут платить за видеокарты в 2 раза дороже их реальной стоимости.

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