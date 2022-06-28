Имя счастливчика осталось неизвестно

Буквально вчера мы с вами разбирали наиболее полные сведения о процессорах AMD Ryzen 7000, которые должны поступить в продажу этой осенью. Инсайдеры уверяют, что столь значимое событие случится 15 сентября, рассказывая невероятные истории о росте производительности, увеличении тактовых частот и поддержке новых интерфейсов и технологий. Если судить по официальным данным, которые были представлены руководством компании, то нас ждёт большой прорыв, вот только несмотря на близость анонса, мы до сих пор не видели ни одного теста раннего инженерного экземпляра. Обычно за несколько месяцев до старта продаж в прессу попадает больше утечек, но на этот раз инсайдеры безмолвствуют.

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А вот фанатам Intel повезло больше. Несколько дней назад мы видели тесты инженерной модели 24-ядерного Core i9-13900K, возглавляющего линейку Raptor Lake. Даже с сильно урезанными тактовыми частотами флагман продемонстрировал 25% прирост в решении многоядерных задач. Это говорит о высоком потенциале процессора, а значит вскоре мы станем свидетелями нового витка конкурентной борьбы. Как оказалось, первые тестеры, которым Intel доверила инженерные варианты, уже начали от них избавляться на китайских площадках. Сообщается, что Core i9-13900K был выставлен на продажу всего за 2850 юаней (426 долларов), после чего благополучно ушёл в руки к новому покупателю. На первый взгляд инженерный камень бесполезен, поскольку его невозможно использовать, вот только это не так.

Продавец отмечает, что Core i9-13900K работает на материнских платах, основанных на чипсете Z690. При этом он уже был протестирован на продукции ASUS. Также на странице товара написано, что процессор полностью работоспособен и даже поддерживает разгон. А вот тактовые частоты не указываются. Если предположить, что этот тот же инженерник, который уже мелькал в прессе, то тактовая частота там не превышает 3.8 ГГц. При этом по сети ходят упорные слухи, согласно которым флагман семейства Raptor Lake сможет разгоняться до 6 ГГц. Неясно, идёт ли речь о так называемом Core i9-13900KS, который заглянет к нам в 2023 году, или Intel сможет выжать из серийной модели 6 ГГц на одном ядре.

В настоящее время дискутировать о влиянии тактовых частот на показатели в играх бесполезно. Во-первых, старый Core i7-7700K с разгоном до 5 ГГц с треском проигрывает скромному 4-ядерному Core i3-12100. Ну а во-вторых, увеличение показателей количества кадров от прироста тактовой частоты не является линейной величиной и сильно варьируется от одного игрового движка к другому. В то же время сам факт продажи инженерного процессора Core i9-13900K свидетельствует о том, что тестирование идёт полным ходом. Обычно, после ранних версий в руки специалистов по всему миру поступают более зрелые камни, которые почти ничем не отличаются от серийных. Ну а в данном случае можно надеяться, что новый покупатель проведёт массу тестов как в штатном режиме, так и в разгоне. Это позволит оценить те или иные возможности будущей линейки, а также полнее узнать о технических характеристиках.

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На данный момент известно, что в рамках Raptor Lake Intel намеревается увеличить количество малых ядер. Вполне возможно, что инженеры компании смогли задействовать эту технологию в реальных задачах. Пока же ситуация обстоит так, что малые ядра (Gracemont) и вовсе можно отключить. Никакого влияния на игровые показатели это не окажет и только в некоторых синтетических тестах будут наблюдаться просадки. В то же время число больших ядер (в следующем поколении названые Raptor Cove) останется без изменений. А вот поддержка находящихся в продаже материнских плат будет кстати, ведь это позволит энтузиастам неплохо сэкономить.