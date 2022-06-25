Не стоит забывать, что Core i9-13900K представлен в виде инженерного образца

Происходящее на полупроводниковом рынке смело можно назвать нелогичным. Например, все вокруг джут выхода нового поколения настольной графики NVIDIA и флагмана GeForce RTX 4090, тогда как интерес к тому же AMD Radeon RX 7900 XT намного ниже. В прессу постоянно попадают какие-то слухи, инсайдеры бомбардируют данными о количестве видеопамяти и энергопотреблении, рассказывая страшилки о том, что энтузиастам и вовсе придётся запастись блоком питания от 1000 Вт. Очевидно, что наблюдаемое стало заслугой череды поражений руководства AMD, которое не способно выстроить долговременную стратегию по экспансии на рынок видеокарт. Кажется, что у Лизы Су есть всё необходимое, но желание высокой маржи явно мешает бизнесу. А вот на процессорном направлении для красных всё гораздо оптимистичнее. Судя по количеству информации о поколении Ryzen 7000, продажи должны превзойти самые смелые ожидания.

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Но было бы наивным полагать, что Intel вот так возьмёт и отдаст AMD рынок. Несколько дней назад появились слухи о том, что в рамках следующей серии Raptor Lake может быть выпущен монструозный процессор Core i9-13900KS, тактовая частота которого окажется равна или выше 6 ГГц. Одновременно с этим инсайдеры напоминают, что и Лиза Су не планирует расставаться с шапочкой лидера, ведь в рукаве у главы компании есть технология 3D V-Cache, в рамках которой могут появиться самый быстрые игровые процессоры. Всё это очень интересно, но сегодня мы перейдём к реальным тестам флагмана Intel, который как раз и относится к 13-му поколению, фигурирующему под кодовым названием Raptor Lake. Судя по всему, в руки инсайдеров попал ранний инженерный экземпляр, который работал на всех ядрах на тактовой частоте 3.8 ГГц. Это весьма скромный показатель, но предварительные тесты часто используют ограниченные по частотам камни.

Из приятного: Core i9-13900K заработал на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 EXTREME, а значит владельцы процессоров текущего поколения смогут обновиться их простой заменой, в то время как в последние годы чипсеты Intel имели срок жизни ровно год. Судя по всему, в одной из версий BIOS будет доступна вся информация для поддержки работоспособности нового поколения, что не может не радовать энтузиастов, которые покупают процессоры с намерением усилить систему через год. Если суммировать все синтетические тесты, то Core i9-13900K оказался примерно на 20% быстрее текущего флагмана Core i9-12900K. Однако, если внимательно взглянуть на однопоточные результаты, то здесь мы имеем 10% преимущество, тогда как в многопотоке удалось добиться роста до 25%. Это значит, что Intel продолжит наступление на позиции AMD на этом направлении, пытаясь наверстать ощутимое отставание.

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А вот в играх Core i9-13900K себя вообще никак не проявил. Где-то инженерный экземпляр даже умудрился отстать на 8%, тогда как в среднем наблюдается паритет. Важно понимать, что многие игровые движки сильно чувствительны к тактовым частотам. Таким образом низкие показатели Core i9-13900K могли оказать влияние на конечный результат. Эксперты советуют не делать преждевременных выводов. Очень часто мы видим огромный прирост производительности в ранних тестах, тогда как в итоге всё сводится к довольно обыденным 10%. Что и говорить, если даже Core i9-12900K, которому прочили чуть ли не 50% рост количества кадров в секунду в играх по сравнению с Core i9-11900K, в большинстве случаев имеет незначительное преимущество. При этом преимущество ещё и объясняется наличием оперативной памяти нового поколения с высокими тактовыми частотами. Уже во второй половине лета мы увидим больше реалистичных тестов, ну а пока можно понять, что релиз процессоров серии Ryzen 7000 для Лизы Су не станет лёгкой прогулкой и потребует тщательно выверенной стратегии. Возможно, это охладит пыл руководства красной команды, которое и не планирует радовать нас вменяемыми ценами. Обращайтесь за данными по этой теме в наш материал.