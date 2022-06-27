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Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – 5.5 ГГц, DDR5-6000 и 35% рост fps
Есть и другие подробности, о которых можно узнать в нашем материале
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Больше полугода идут непрекращающиеся споры на тему того, какой настольный процессор является самым быстрым: Ryzen 9 5950 ХТ или Core i9-12900K. Каждая их сторон приводит собственные доводы, но всегда есть что-то ещё, благодаря чему поставить точку не удаётся. Если резюмировать основную часть тестов, то Core i9-12900K лучше показывает себя в синтетике, где демонстрирует внушительный отрыв от конкурента. Неясно, лежит ли причина в нераскрытом потенциале флагмана Intel, либо инженеры просто сделали его дружелюбным для тестовых бенчмарков. В то же время, в реальных задачах Ryzen 9 5950 ХТ не отстаёт, а иногда даже вырывается вперёд. И здесь нужно сделать ключевое замечание, ведь часто мы забываем рассмотреть, какая оперативная память используется в комплекте с Core i9-12900K.

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Так, если речь идёт о DDR5, то флагман Intel вырывается вперёд с отрывом до 7%, а вот когда мы видим равные условия с базовой DDR4-3200, то разницы как таковой может и не быть. Всё это значит, что процессорам AMD критически не хватает поддержки нового поколения оперативной памяти. Что же, уже этой осенью серия Ryzen 7000, известная нашим читателям под наименованием «Raphael», сможет предложить не только DDR5, но и многое другое. Прежде всего инсайдеры напоминают, что во время презентации Лиза Су обращала внимание на высокие тактовые частоты. Ожидается, что Ryzen 9 7950 ХТ будет разгоняться до 5.5 ГГц на одном ядре и выше 5 ГГц на всех ядрах одновременно. Это станет неприятным сюрпризом для синего лагеря, но и это только начало.

Подобные показатели станут доступны благодаря переходу на 5-нм технологический процесс, а в дополнение к продвинутой ОЗУ DDR5 покупатели получат ещё и поддержку интерфейса PCIe 5.0. Пока неясно, как он будет использоваться, ведь первые пользовательские жёсткие диски PCIe 5.0 появятся не раньше осени текущего года (массовые модели), а относительно поддержки видеокартами PCIe 5.0, до сих пор ничего неизвестно. Сообщается, что абсолютно все процессоры получат встроенный графический чип, который окажется весьма посредственным, и только специальные версии гибридных процессоров смогут предложить действительно достойную производительность в играх. Отмечается, что архитектурные улучшения дадут до 10% прироста IPC, что приведёт к увеличению на 15% в задачах, ориентированных на использования одного ядра, и свыше 35% в многоядерных и многопоточных приложениях.

Особый интерес вызывают слухи, согласно которым серия Ryzen 7000 может быть запущена в продажу 15 сентября, а одновременно с этим на рынок хлынет оперативная память DDR5-6000. В этом случае можно будет говорить о дополнительном бусте за счёт использования скоростной ОЗУ последнего поколения. Есть также намёки на упрощённый разгон оперативной памяти. Инсайдеры пишут о поддержке профилей для ОЗУ, которые смогут одним щелчком мыши дать вам немалый прирост производительности. На самом деле, когда в прессе пишут «огромный прирост за счёт разгона оперативной памяти», это значит только одно: 3-5% бесплатного буста. Известно и о переходе на новый сокет АМ5, которые не только приходит на смену долгоиграющему АМ4, но и позволит AMD реализовать массу наработок, которые было просто невозможно воплотить в жизнь. При этом слухи упрямо твердят о том, что всё это не значит, что текущая АМ4 мертва. Якобы, AMD может выпустить совершенно неожиданную линейку для материнских плат текущего поколения, что позволит продлить жизненный цикл платформе и увеличит количество фанатов Лизы Су.

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Есть также слухи и о появлении серии процессоров по технологии 3D V-Cache. В 2022 году состоялся первый пробный удар по позициям Intel. Назвать его удачным сложно, ведь цена Ryzen 7 5800X3D была далеко от идеальной. И всё же, он смог доказать эффективность технологии, а в будущем поможет компании AMD конкурировать с Intel в верхнем ценовом сегменте. Ну а сам процессор останется привычной квадратной формы, что не может не радовать владельцев качественных систем охлаждения. Если вы подзабыли, в 2021 году Intel преподнесла покупателям Alder Lake неприятный сюрприз в виде прямоугольных процессоров. Потребовались переходники, а во многих случаях и отказ от проверенных систем охлаждения. А вообще всё самое интересное впереди, ведь нас ждёт настоящее противостояние титанов. Вы же не забыли, что Intel готовит 13-е поколение Raptor Lake, в рамках которого тактовая частота Core i9-13900KS впервые в истории может превысить 6 ГГц? Источник

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#процессоры #ryzen 7000
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