Ну а AMD готовит свой ответ в виде нового Ryzen 9 7900X3D

Если вам казалось, что прошедшие два года на рынке процессоров были напряжёнными, то сегодня самое время запасаться попкорном, ведь впереди всё самое интересное. В первую очередь в начале осени в продажу поступит новое поколение Ryzen 7000. Впервые AMD сможет задействовать продвинутый 5-нм технологический процесс, что позволит ощутимо увеличить не только теоретическую, но и реальную производительность. Пожалуй, самым революционным изменением для обывателей станет высокая тактовая частота. Ожидается, что флагман Ryzen 9 7950Х получит заводские 5.5 ГГц, тогда как даже самый недорогой Ryzen 5 7600Х сможет предложить немалые 5.2 ГГц. Приятно удивляет тот факт, что тактовые частоты на всех ядрах удастся поднять до 5 ГГц, что ещё ни разу не фиксировалось в массовом сегменте.

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Испортить настроение всей команде инженеров AMD и лично Лизе Су просто обязана новая линейка Raptor Lake. Данных о процессорах немного, но сегодня инсайдеры рассказали о том, что у Intel есть настоящий козырь в рукаве. Речь идёт о процессоре Core i9-13900KS, который впервые за всю историю в базовой комплектации преодолеет планку в 6 ГГц. Да, зрение вас не подводит, а значит впереди не только очередной виток противостояния, но и возможный претендент на звание самого быстрого процессора 2023 года. Инсайдеры полагают, что в 2022 году такой камень в продажу не поступит, поскольку Intel нуждаются в большом количестве отборных чипов, способных работать на высоких и крайне высоких тактовых частотах. Вполне возможно, что подобные сведения до конкурентов дошли гораздо раньше, чем до инсайдеров, поэтому нет ничего удивительного в том, что одновременно с этим стало известно о планах выхода одного или нескольких процессоров серии Ryzen 7000X3D. Напомним, первый представитель новой технологии 3D V-Cache вышел в 2022 году. Это был скромный 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D, способный работать на частоте 4.5 ГГц. Несмотря на это он с лёгкостью конкурировал с самыми быстрыми флагманами Intel за счёт огромного количества кэш-памяти третьего уровня.

Инсайдеры полагают, что AMD готовит ответ на угрозу сто стороны Intel. Скорее всего, некоторые сведения о конкуренте у красных есть, но точную производительность предсказать сложно. Ожидается, что на базе архитектуры Zen 4 3D V-Cache будут доступны сразу три процессора: Ryzen 5 7600X3D, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7900X3D. Флагман может получить до 128 Мб кэш-памяти, ну а самый бюджетный вариант до двух раз меньше. В то же время ожидается, что на этот раз инженерам AMD удастся выпустить полноценную серию с разблокированным множителем. Это даст в руки энтузиастов разгонный потенциал, хотя мы пока не имеем представления о том, насколько хорошо 5-нм чипы TSMC поддаются разгону.

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Эксперты полагают, что Лиза Су пересмотрела планы выхода серии Ryzen 7000X3D в самый последний момент. Предполагается, что новая линейка может поступить в продажу в середине 2023 года, вот только её позиционирование под вопросом. Так, Ryzen 7 5800X3D имел довольно сомнительную производительность в рабочих задачах и демонстрировал невероятные показатели в ограниченном количестве сценариев. Если и на этот раз инженерам AMD не удастся подогнать тактовые частоты и скорость работы в многоядерных задачах, то нас ждёт нишевая серия, которая пусть и позволит занять лидирующее положение в игровом сегменте, не сможет претендовать на лавры универсального продукта.