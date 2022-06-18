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Zelot За пост начислено вознаграждение
Стали известны предварительные цены и дата релиза Ryzen 9 7900X – до $900 и тактовая частота 5.5 ГГц
Линейка процессоров будет быстрой, но очень дорогой
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Есть такая традиция выпускать каждый год по 1 новому поколению процессоров. Сроки старательно выдерживает Intel, которая за 12 лет умудрилась представить 12 поколений. AMD двигается за лидером, хотя далеко не всегда поспевала за несущимся вперёд составом. И всё же, есть предварительные планы, в рамках которых указываются предположительные сроки. Обратите внимание на текущее положение на рынке. Если не вдаваться в подробности, то всё выглядит довольно странно. В 2020 году красные вышли вперёд, предложив прорывную архитектуру, но внезапно были отброшены назад с такой лёгкостью, как будто в рукаве у Лизы Су вообще не было козырей.

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Можно сколько угодно расхваливать инженеров синей команды, но всё дело в том, что AMD в 2021 году пропустила релиз процессоров на архитектуре Zen 4. Неясно, когда было принято соответствующее решение, но руководство компании сделало вид, что и не планировало ничего выпускать. Очевидно, что когда один конкурент постепенно наращивать мощь, а другой сидит сложа руки, то обойти последнего не составляет труда. Нет никаких сомнений, что выход серии Ryzen 7000 состоится в текущем году. На этот раз Apple уже не претендует на 5-нм технологический процесс, а значит остальным игрокам можно расслабится. До недавнего времени сроки были не определены, но вчера вечером инсайдеры сообщили, что продажи могут начаться уже 15 сентября. Неясно, насколько это соответствует реальности, но одновременно с этим появились данные о линейке и некоторые другие подробности.

Сообщается, что на этот раз серия будет точно соответствовать тому, что мы уже видели в 2020 году. Это значит, что в верхнем сегменте разместится 16-ядерный Ryzen 9 7950X. Далее идёт 12-ядерный Ryzen 9 7900X. Для небогатых энтузиастов и любителей скоростных процессоров предлагается 8-ядерный Ryzen 7 7800X. Ну и замыкает линейку 6-ядерный Ryzen 5 7600X. Прежде всего вам стоит узнать о том, что линейка Ryzen 7000 будут жутко дорогой. Если судить по тем ценам, что публикую инсайдеры, то за флагман попросят от 750 долларов (до 900 долларов по предварительным данным), тогда как за самую бюджетную модель придётся выложить 300 долларов. Всё это полностью соответствует ценовой политике 2020 года и вступает в конфликт с позицией Intel.

Дело в том, что синие даже в условиях дефицита полупроводников не повысили рекомендованную стоимость процессоров. Мало того, даже несмотря на тот факт, что линейка Alder Lake оказалась быстрее Ryzen 5000, цены остались неизменны (почти). В то же время, как только красным удаётся обойти конкурента, тот тут же задирают цены. Это одна из проблем, которая стоит на пути успеха. Инженеры AMD сделали очень многое, но желание Лизы Су увеличивать маржу и дальше явно не согласуется с текущими реалиями рынка.

Ну и учитывая такие высокие цены, нет никакого сомнения в том, что серия Ryzen 7000 окажется впереди 12-го поколения процессоров Intel. Ожидается большой прирост IPC, улучшение работы в одноядерных задачах и крайне высокие тактовые частоты. Ожидается, что Ryzen 9 7950X сможет разгоняться до 5.5 ГГц, но даже Ryzen 5 7600X будет показывать стабильные 5.2 ГГц. При этом, если речь заходит об тактовых частотах на всех ядрах, то инсайдеры ожидают, что этот показатель абсолютно на всех процессорах удастся поднять до стабильных 5 ГГц. Пожалуй, ещё никогда мы не видели ничего подобного в рамках всей линейки.

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Не стоит забывать, что Ryzen 9 7950X не станет конкурентом для текущего флагмана Core i7-12900K. Всё дело в том, что во второй половине 2022 года в продажу поступит линейка Intel Meteor Lake, а значит флагману AMD придётся противостоять более новому Core i7-13900K. Известно об этом процессоре крайне мало, поэтому пока оставим спекуляции инсайдерам.

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#процессоры #ryzen 9 7900x
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Шеша сидит с компа
12:13
за 27 норм.
Стали известны предварительные цены и дата релиза Ryzen 9 7900X – до $900 и тактовая частота 5.5 ГГц
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