GeForce RTX 2060 стоит всего 36 тысяч рублей

Представьте себе, что у вас есть деньги на покупку дорогой флагманской видеокарты. Вот шли вы по улице и на голову вам упал бумажник с пятитысячными купюрами. При этом лопатник оказался таким жирным, что хватило на шубу для жены и другие мелкие расходы. История фантастическая, но это не так важно, ведь суть в том, что дорогая флагманская видеокарта нужна далеко не всем. К примеру, огромное количество геймеров любят погонять Counter-Strike: Global Offensive, а довольно внушительное число кроме Dota 2 вообще ничего не запускает. Есть любители PlayerUnknown's Battlegrounds, а не говоря уже о многочисленных танкистах. Если вы принадлежите к этой категории геймеров, то можно обойтись бюджетной GeForce GTX 1060 с вторичного рынка.

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Задумайтесь об этом на досуге. Если вы уже почти нажали на кнопочку «купить», то самое время оценить необходимость видеокарты уровня GeForce RTX 3080. Вдруг окажется, что вы не сможете использовать даже 15% её потенциала. Сегодня мы предлагаем вам присмотреться к сегменту графических чипов, который часто относят к середнякам. Цены здесь снижаются довольно активно, но до рекомендованной стоимости пока далековато. Вполне возможно, что на фоне падения курса Эфира цены ещё активнее пойдут вниз, но это неточно.

Для тех, кто не может прожить без самых современных игр, требующих производительных видеокарт, мы можем посоветовать GeForce RTX 3060 Ti. За 58 тысяч вам гарантирована возможность запуска любых проектов в разрешении 2К на самых высоких настройках. Графика будет радовать вас даже спустя много лет, ну а со временем можно перейти на 1080р. Единственный значимый минус GeForce RTX 3060 Ti состоит в скромном количестве видеопамяти. NVIDIA немного пожадничала, но пока этого достаточно, а что будет через несколько лет вам не скажет никто.

Всего 50 тысяч рублей стоит Radeon RX 6650 XT. Стоит учесть, что даже стандартная модель имела крайне высокую производительность для своего сегмента, а здесь у нас ещё и более скоростная память на 18 Гбит/с. Если пытаться переводить цену в долларах по курсу, то получится невесело, но сегодня у нас нет прямых поставок, поэтому пока такая видеокарта пришла в российский магазин, она сменила несколько поставщиков. Именно по этой причине возврата к рекомендованной стоимости пока не предвидится, хотя некоторые подвижки на этом направлении есть.

Уже больше месяца постоянными скидками радует GeForce RTX 2060 SUPER. Напомним, это довольно неплохая модель для своей стоимости. Получить внушительную производительность удалось благодаря использованию графического чипа от старших видеокарт, а вместо 6 Гб видеопамяти здесь целых 8 Гб. Что для 58 тысяч многовато, для 43 тысяч выглядит очень даже неплохо.

За последний месяц больше чем на 30% подешевела GeForce RTX 2060. Решайте сами, стоит ли экономия в 7 тысяч рублей потери части производительности. Нам кажется, что для разрешения 1080р GeForce RTX 2060 годится с большим запасом. Проблем не будет даже с самыми требовательными играми, а значит смысла переплачивать за дополнительные 2 Гб видеопамяти для многих геймеров просто нет.

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Ещё 6 тысяч сэкономить можно купив GeForce GTX 1660 SUPER. Если вы не в курсе, то это фактически чуть ли не идентичные видеокарты. Здесь вам и 192-битная шина, и 6 Гб видеопамяти. Пожалуй, ключевым отличием может стать наличие трассировки лучей на более дорогой GeForce RTX 2060. Во всём остальном, если вы ну очень хотите сэкономить и ну совсем не интересуетесь волшебными лучиками, разницы не будет. Кстати, GeForce GTX 1660 SUPER обладает ещё и более щадящим теплопакетом, а это уже повод взять именно эту видеокарту для обладателей бюджетных сборок.