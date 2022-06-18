GeForce GTX 1060 оказалась способна запускать самые популярные онлайн-шутеры в 1080р на высоких и максимальных настройках графики

Видеокарта GeForce GTX 1060 была выпущена 6 лет назад, когда ещё никто не знал о существовании майнеров, Биткоинах и Эфире. Любители копать криптовалюту были и в те далёкие времена, но давление на графический рынок с их стороны равнялось нулю, поэтому производители вынуждены были конкурировать, а геймеры получали лучшие цены. На момент выхода видеокарта могла похвастать рекомендованной ценой в 249 долларов, а уже в августе в России можно было встретить целый ряд моделей, стоимость которых стартовала с 20 000 рублей. Никто не знал, что это были времена благоденствия для игрового рынка, точно также как сложно было предположить, что GeForce GTX 1060 уготована судьба стать самой популярной видеокартой на много лет вперёд.

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Если вы сегодня посмотрите в статистику Steam, то сможете убедиться, что GeForce GTX 1060 до сих пор занимает первое место. При этом среди конкурентов бюджетные GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti, которые просто не подходят для современного геймерского компьютера. GeForce RTX 2060 так и не смогла занять место под солнцем, поскольку NVIDIA остановила её производство ещё в 2020 году. Судя по всему, в 2021 некоторое количество видеокарт на этом графическом чипе всё же было выпущено, но это уже не изменит того факта, что лавры лидера GeForce RTX 2060 не грозят. В то же время GeForce RTX 3060 и вовсе стала настоящим провалом, когда дефицит полупроводников и майнерский беспредел сделали эту видеокарту недоступной геймерам.

Многим кажется, что 6 лет – это довольно большой срок для видеокарты, а значит времена GeForce GTX 1060 уже давно прошли. Разобраться в том, соответствует ли это заявление реальности решил блогер с канала zWORMz Gaming. На этот раз он сделал тесты исключительно в популярных онлайн-шутерах. Известно, что сотни миллионов геймеров ежедневно проводят в этих играх много часов, а значит в первую очередь нужно определиться, подходит ли старушка GeForce GTX 1060 для массового пользователя. Обойдёмся без таблицы, коротко остановившись на каждой игре.

В Counter-Strike: Global Offensive количество кадров в секунду в 1080р зашкаливает, превышая 400 fps. Всё это значит, что GeForce GTX 1060 сможет справляться с этой игрой даже в 2К, а высокие показатели позволят на 100% реализовать ваши способности по поражению целей с любого расстояния.

В Dota 2 точно такая же ситуация. На максимальных графических настройках удалось получить 183 кадра в секунду. Этого достаточно, чтобы уследить за стремительно меняющейся ситуацией на поле боя.

А вот в более новой PlayerUnknown's Battlegrounds количество кадров снизилось до 96 fps. Этого достаточно для комфортной игры, а при желании графику с высоких настроек можно скинуть на средние. Разрешение было установлено на 1080р.

В Apex Legends стабильные 110 fps, ну а в Lost Ark – 143 fps. Ни в одной игре мы не видели зависаний и других атрибутов устаревших видеокарт. Графика была установлена на высокие или даже максимальные настройки, поэтому придраться к этому показателю невозможно.

Всё это позволяет сделать простой вывод: GeForce GTX 1060 ещё долго будет оставаться актуальна для онлайн-шутеров. Запаса производительности у видеокарты достаточно, поскольку за прошедшие 6 лет студии так и не научились пользоваться большими объёмами видеопамяти. 6 Гб вполне неплохо, хотя сам графический чип порядком устарел. В новинках вам придётся снижать и настройки графики, и разрешение экрана. Вполне возможно, что криптозима вернёт геймерам видеокарты, заставив фермеров опустошать свои фермы. Это может ощутимо отразиться на популярности тех или иных графических чипов, но последствия всего этого будут заметны ещё нескоро.

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