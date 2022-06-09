Ещё никогда NVIDIA не использовала столь мощную систему охлаждения

В последнее время по сети гуляет столько слухов о новом поколении видеокарт NVIDIA Ada Lovelace, что даже самый большой фанат может потеряться в этом море утечек и фейков. Сказать сегодня со 100% уверенностью в пользу одной из точек зрения не берётся никто, но есть более общие позиции, на которых мы и остановимся. Прежде всего предполагается, что GeForce RTX 4090 сможет претендовать на 16 128 ядер CUDA. Есть мнение, что это будет не максимальная ревизия флагманского графического чипа, ну а ультимативным уровнем производительности будет обладать так называемая GeForce RTX 4090 Ti. Некоторые называют ещё даже не анонсированную видеокарту Titan, приписывая ей 18 432 ядра CUDA. Сюда же прибавьте опасения относительно высокого энергопотребления. Указывается, что теплопакет для GeForce RTX 4090 будет достигать 600 Вт, тогда как более прокачанные модели и вовсе приблизятся к 900 Вт.

реклама

Что нас ждёт на самом деле, пока предсказать сложно, но даже оптимисты согласны с тем, что предварительные сроки, указывавшие на релиз во второй половине лета, явно не соответствуют действительности. Судя по всему, даже у NVIDIA нет на руках рабочих инженерных экземпляров, поэтому партнёры и доверенные тестеры пока ничего не получили. Ну а сегодня есть мнение, что продажи стартуют в октябре, что уже больше похоже на правду. Похоже, второй месяц осени будет горячим, ведь именно тогда в продажу поступят и процессоры Ryzen 7000-й серии, которые впервые за всю историю выпускаются по 5-нм технологическому процессу. Сюда прибавьте ещё и новое поколение видеокарт AMD, которые на этот раз не только могут создать скромную конкуренцию флагманам NVIDIA, но и вызывают больше доверия. Дело в том, что в 2020 году даже среди фанатов красной команды мало кто верил в то, что пресловутый Big Navi (Radeon RX 6900 XT) будет вообще способен тягаться с GeForce RTX 3080. Сегодня, когда мы знаем о том, что предыдущая попытка увенчалась успехом, ожидания намного выше.

Похоже, инженеры NVIDIA прекрасно осведомлены обо всех указанных выше фактах, поэтому намерены совершить небольшую революцию в системе охлаждения эталонных графических чипов следующего поколения. Напомним, текущее поколение (речь о флагманах) получило систему охлаждения на два кулера, каждый из которых направлен в противоположную сторону друг от друга. Партнёры использовали системы на три кулера, но инженеры зелёной команды довольствовались проверенной конструкцией. Что же, пришло время перемен, ведь для отводя тепла от GeForce RTX 4090 Ti потребуется что-то помощнее.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Инсайдеры сообщают, что инженеры NVIDIA тестируют систему на три кулера, что позволит эффективно охлаждать горячий чип с теплопакетом на 600 Вт и выше. Нет никаких подтверждений, что такая система появится на самом деле, а тем более будет работать на GeForce RTX 4090, но исключать подобное развитие событий было бы преждевременным. К слову, инженеры AMD в этом плане не так принципиальны. Так, уже достаточно давно эталонные версии получают 3 мощных кулера, а иногда выпускаются решения с жидкостным охлаждением прямо с завода. Подобные модели стоят намного дороже своих аналогов, поэтому имеют как фанатов, так и противников. Ну и не стоит забывать, что даже партнёры NVIDIA и AMD далеко не всегда устанавливают три кулера на видеокарты. Традиционно, боле мощную систему получают флагманы, тогда как даже на Radeon RX 6700 XT можно увидеть модели с двумя кулерами. Ну а современный геймерский графический чип GeForce RTX 3060 и вовсе иногда поступает в продажу на базе видеокарт с одним большим кулером.