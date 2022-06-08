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Colorful выпустила супербюджетную GeForce GT 1010 – конкурент интегрированным видеокартам
Пожалуй, это самая медленная видеокарта на рынке
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Поставки видеокарт продолжают увеличиваться. За прошедший год AMD и NVIDIA умудрились нарастить производство графических чипов на 32.2%, что является настоящим рекордом. А ведь даже в 2020 году никаких падений производства не было. Поскольку майнинг перестал приносить былую прибыль, то фермеры снизили давление на графический рынок, что привело к резкому падению средней отпускной цены. Для сравнения: осенью 2021 года на каждом графическом чипе NVIDIA зарабатывала 1000 долларов, тогда как в 1 квартале 2022 года эта цифра снизилась до 630 долларов. И здесь самое время предположить, что цены и дальше будут снижаться, а доступность увеличиваться, ведь времена дефицита завершились. Судя по всему, некоторые производители всё ещё живут вчерашним днём.

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Как стало известно, Colorful готовит к выходу новую видеокарту на базе графического чипа GeForce GT 1010. Напомним, что долгое время самым бюджетным графическим чипом серии Pascal считалась GeForce GT 1030. Видеокарты не его основе с трудом справляются даже с нетребовательными играми в 1080р, поэтому слухи о выходе GeForce GT 1020 вызвали смешанные чувства у геймерского сообщества. Похоже, Colorful где-то раздобыла ещё более бюджетный GPU, который позволит создать самую медленную видеокарту на планете. Здесь всё просто: если у тебя нет возможности бороться в верхнем ценовом сегменте, займи место там, где конкуренция отсутствует, ведь желающих продемонстрировать самую низкую скорость не так уж и много.

Но давайте рассмотрим технические характеристики GeForce GT 1010. Отметим, что с нашей точки зрения NVIDIA явно переусердствовала, ведь можно было использовать 32 битную шину, тогда как здесь вполне достойные 64 бита. Также видеокарта получила 2 Гб старой видеопамяти DDR4. А вот тактовая частота выглядит печально: всего 1151 МГц в обычном режиме и до 1379 МГц в режиме буста. Да, зрение вас не подводит, ведь GeForce GT 1010 может похвастать полноценным увеличением тактовой частоты ядра в зависимости от выполнения тех или иных задач. Среди положительных черт значится низкое энергопотребление: 20 Вт. Это позволит установить видеокарту на самый старый и примитивный системный блок без необходимости подключения дополнительного питания. Сам графический чип основан на Pascal GP108, который производится по 14-нм технологическому процессу. Ну а вывод картинки осуществляется через интерфейс HDMI.

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А вот стоимость новинки не озвучивается. Очевидно, что видеокарта не предназначена для игр, поскольку даже по сравнению с GeForce GT 1030 получила 256 ядер CUDA вместо 384 ядер. Получается, что GeForce GT 1010 не только представляет собой сильно урезанный графический чип, но и жутко медленный. Скорее всего, команды блогеров не будут брать GeForce GT 1010 на тесты, но нам кажется, что интегрированная видеокарта на процессоре Ryzen 5 5600G будет намного быстрее новой дискретной GeForce GT 1010. Ну а главная причина, которая могла подтолкнуть Colorful к выпуску такой странной видеокарты, заключается в желании сэкономить. Очевидно, что для производства GeForce GT 1010 используются бракованные графические чипы, которые оказались настолько плохими, что не подходят даже для GeForce GT 1030. Сроки выхода новинки не уточняются, но рукаве у партнёров NVIDIA есть много козырей с супернизкой производительность. К примеру, в первой половине июня должен состояться анонс GeForce GTX 1630. Почитать о том, как Джесен Хуанг пристраивает бракованные графические чипы, можно в нашем материале.

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#colorful #geforce gt 1010
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