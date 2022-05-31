NVIDIA решила порадовать фанатов самой медленной игровой видеокартой на рынке

Производители видеокарт уже даже не скрывают своих планов вытянуть из карманов геймеров побольше денег. Цены на графические чипы всё ещё не восстановились. Флагманы уже можно купить в США на 15% дороже рекомендованной стоимости, но среднебюджетные модели продаются с огромной наценкой. Именно по этой причине в продажу поступают странные видеокарты, стоимость которых даже близко не соответствует адекватной. К примеру, AMD уже несколько месяцев бомбардирует рынок одной из самых провальных Radeon RX 6500 ХТ. Если вы не в курсе, то видеокарта демонстрирует неплохие показатели в играх, но только с условием поддержки компьютером интерфейса PCIe 4.0. Если вам не повезло, и ваш ПК лишён этой особенности, то падение производительности будет критичным.

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Ещё более печальное положение у владельцев Radeon RX 6400, ну а недавно красные и вовсе анонсировали бюджетный графический чип Radeon RX 6300. В последнем случае количество видеопамяти сократят до 2 Гб, а тактовую частоту ядра сильно урежут. В качестве видеовыхода под монитор такая видеокарта имеет право на существование, но в планах установить на неё цену в 100 долларов. Хотелось верить, что Дженсен Хуанг не станет ввязываться в забег на понижение, но острая жажда денег порой толкает на самые необдуманные поступки.

Как сообщается, уже вскоре NVIDIA выпустит свою самую медленную игровую видеокарту GeForce GTX 1630. Новинка будет основана на графическом чипе Turing TU117-150, выполненном по 12-нм технологическому процессу. Если вы раньше считали GeForce GTX 1650 жутко медленной видеокартой, то теперь у вас появится новый взгляд на скорость. Итак, GeForce GTX 1630 получила скромные 512 ядер CUDA и 4 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 12 Гбит/с. Слабым звеном оказалась 64-битная шина, ну а пропускная способность памяти и вовсе демонстрирует настоящий антирекорд – 96 ГБ/с.

Ну и чтобы вы составили окончательное впечатление относительно новой бюджетной видеокарты, стоит обратить внимание на сравнительные тесты в нескольких синтетических тестах 3DMark. Как видите, GeForce GTX 1630 оказалась намного медленнее, GeForce GTX 1650 и умудрилась уступить даже старушке GeForce GTX 1050 Ti. При этом, если в двух тестах разрыв не превышал 17%, то в FireStrike Extreme он достигал значительных 48%. Кстати, ранее сообщалось, что суперскоростная новинка должна была поступить в продажу сегодня, но теперь дата релиза сдвинулась на 15 июня. С чем связано такое решение, не сообщается. Отметим, что подобные видеокарты появляются не только потому, что руководство хочет закрыть ту или иную ценовую дыру. Всё дело в потенциальных выгодах. Так, здесь используются частично бракованные графические чипы, которые не прошли отбраковку. Раньше подобные полупроводниковые изделия утилизировались, но гораздо выгоднее задействовать их в качестве менее дорогих видеокарт.

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Инсайдеры не сообщают конечную цену GeForce GTX 1630. Очевидно, что она будет медленнее GeForce GTX 1050 Ti и сможет конкурировать с Radeon RX 6300. Ну а кто победит в этом цирке уродцев, нам предстоит с вами узнать уже к концу лета, ведь раньше данных о продажах не будет. Ну или можно будет обратиться к ценникам, ведь в подобном сегменте побеждает тот, кто умудряется побольше сэкономить на конечном пользователе.