Средняя стоимость отгрузки графического чипа с 1000 долларов в 2021 году обвалилась до 630 долларов в 1 квартале 2022 года

Ещё совсем недавно многие полагали, что AMD и Intel имеют не только свою рыночную нишу, но и специфическое отношение к пользователям. Например, синие позволяли себе просить за флагманский процессор 600 долларов, тогда как красные продавали свои самые быстрые камни намного дешевле. Мало того, почти всегда по соотношению цены и производительности побеждала продукция AMD, которая предлагала не только высокую скорость, но и всегда имела разгонный потенциал. В 2020 году случился излом, когда мы впервые увидели, как существовавшая годами схема рушится. Процессоры Ryzen 5000-й серии вдруг стали намного дороже своих конкурентов, а Лиза Су заявила, что для компании важна маржа, а не количество проданной продукции.

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Примерно по тому же сценарию пошла и NVIDIA. Представители этой компании заявили, что в результате взрывного роста цен на графические чипы, средняя стоимость одной единицы товара превысила 1000 долларов. Учтите, что речь шла не о видеокартах, которые геймеры покупали в магазинах, а именно о графических чипах, поставляемых партнёрам. Нетрудно посчитать, что конечная стоимость подобных изделий могла быть в несколько раз выше рекомендованной, ну а само это понятие стало размыто. В последние месяцы западная пресса постоянно рассказывает по победах в игровом секторе. Цены понемногу снижаются, на наименее востребованные видеокарты уже стоят на уровне или даже немного ниже рекомендованных цен.

Если судить по данным отчёта Jon Peddie Research, то положение у AMD и NVIDIA складывается не лучшим образом. Прежде всего известно, что поставки графических процессоров в 1 квартале 2022 года увеличились на 32.2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Обеим компаниям удалось поставить на рынок 13.4 миллиона графических чипов, а общая выручка составила всего 8.6 миллиарда долларов. Несложно подсчитать, что в среднем за один графический чип AMD и NVIDIA получали чуть больше 630 долларов. Это довольно существенный удар, ведь в 4 квартале 2021 года обоим игрокам удалось заработать 12.4 миллиарда долларов (потеря почти 4 миллиарда долларов). Отдельно указывается, что речь идёт исключительно о дискретных видеокартах, а значит игровые консоли и интегрированная графика в списке не значится.

Эксперты отмечают, что рынок понемногу восстанавливается. Ожидать в ближайшее время сверхдоходов не приходится, поэтому обе компании ждёт холодный душ. Неясно, как воспримут это инвесторы. В последние годы сложилась странная тенденция, когда от руководителей крупных компаний требуют постоянного роста рыночной доли. При этом необходимо показывать ощутимую прибыль, а иначе ваша работа будет признана неудовлетворительной. Ясно, что постоянно расти невозможно, а желания инвесторов не имеют ничего общего с реальным положением дел. Предполагается, что вторая половина 2022 года будет более оптимистичной в плане доходов, поскольку обе компании смогут неплохо заработать за счёт продажи видеокарт следующего поколения.

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Что до положения на рынке на начало 2 квартала, то красные умудрились отнять у зелёных 4%. Так, если ещё недавно за NVIDIA оставались немалые 80%, то сегодня AMD удерживает уже 24%. По мнению экспертов, это только начало. Всё дело в том, что в 2021 году красные разрывались между необходимостью поставок в несколько различных секторов. Прежде всего был заключён контракт с производителями игровых приставок. В какой-то момент на первое место по прибыльности и вовсе вышли серверные камни, но необходимо было учитывать рынок настольных процессоров и потребительской графики. Предполагается, что решение проблем с дефицитом полупроводников позволит AMD увеличить чистые продажи, потеснив NVIDIA. А вот насколько эффективными будут такие попытки, зависит от производительности графических чипов следующего поколения. Если Лизу Су удастся вырваться далеко вперёд, то к концу 2023 года рыночная доля NVIDIA может ощутимо снизиться.