Многие геймеры просто не понимают, какую видеокарту им нужно покупать. Мы полагаем, что есть несколько факторов, позволяющих сделать правильный выбор. Прежде всего стоит изучить характеристики своего монитора. Если у вас скромные 1080р, то можно неплохо сэкономить, ведь для этого разрешения подходят даже самые недорогие видеокарты. А вот владельцы мониторов с разрешением 4К вынуждены тратиться на флагманы, ведь бюджетные модели просто не потянут ни одну игру. Кроме того, стоит помнить, что старый процессор 10-летней давности не раскроет потенциал видеокарты за 100 000 рублей. Ну а откровенно бюджетную модель потянет даже Core i5-2500K. Также неплохо бы сориентироваться в жанрах, которые вы предпочитаете. Если это современные одиночные шутеры и РПГ, то вам придётся потратиться на что-то солидное, ну а любителям World of Tanks можно порекомендовать даже такую старую видеокарту, как GeForce GTX 570.
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Сегодня мы разберём нижний ценовой сегмент, а начнём с GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта стоит почти 29 тысяч рублей, а скидка составляет 33%. С GeForce GTX 1660 SUPER вы сможете запускать все игры на высоких и максимальных настройках в 1080р. Многое зависит от самой игры, ну а говорить о потенциале не приходится, ведь эта видеокарта далеко не самая новая. Модель производства Palit получила бюджетную систему охлаждения, поэтому в самых сложных сценах может вести себя слишком громко.
Когда Radeon RX 6500 XT появилась на российском рынке, то получила рекомендованную стоимость в размере 17 000 рублей. Вот только российские магазины продавали её от 35 тысяч рублей и дороже. Сегодня один из самых бюджетных графических чипов стоит всего 23 тысячи рублей. Это ещё не локальный минимум, но гораздо ближе, чем было ещё месяц назад. Если у вас старый компьютер, то мы рекомендуем воздержаться от покупки Radeon RX 6500 XT. Здесь нужно помнить о важном нюансе. Так, полноценная производительность гарантируется только на системах с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Ну а старый PCIe 3.0 замедляет работу видеокарты до 15%.
Если вашему компьютеру три года и больше, то советуем взять GeForce GTX 1650. Видеокарта неплохо справляется со всеми играми, правда с настройками графики придётся биться при каждой загрузке. Можно оставить всё на автомате, но тогда не исключены зависания и просадки. Вообще GeForce GTX 1650 больше подходит для любителей онлайн-шутеров, а потенциал как таковой у неё и вовсе отсутствует.
На пару тысяч рублей дешевле можно взять GeForce GTX 1050 Ti. Эта видеокарта относится к самому нижнему игровому сегменту, поэтому надеяться на что-то любителям самых новых блокбастеров 2022 года не стоит. Мы рекомендуем эту видеокарту для нетребовательных геймеров, которые предпочитают старые проекты, либо легендарные РПГ типа Ведьмака. Захотели вернуться в прошлое – берите GeForce GTX 1050 Ti.
Radeon RX 6400 позволяет сэкономить ещё пару тысяч рублей, но в данном случае вы можете как получить относительно неплохую видеокарту, так и медленную словно черепаха модель. Помните о недостатке Radeon RX 6500 XT? Так вот, Radeon RX 6400 имеет точно такую же проблему. С поддержкой интерфейса PCIe 4.0 вы сможете поспорить с более дорогой GeForce GTX 1650, но на старом PCIe 3.0, даже GeForce GTX 1050 Ti окажется впереди.
Ну и на сладкое можно присмотреться к GeForce GT 1030. Эта классическая затычка, которая просто работает. Никто не мешает запускать игры 10-летней давности, в остальном стоит присмотреться к чему-то более дорогому.