Radeon RX 6500 XT легко справляется со всеми играми в 1080р, а цена уже приближается к рекомендованным 17 тысячам рублей

Многие геймеры просто не понимают, какую видеокарту им нужно покупать. Мы полагаем, что есть несколько факторов, позволяющих сделать правильный выбор. Прежде всего стоит изучить характеристики своего монитора. Если у вас скромные 1080р, то можно неплохо сэкономить, ведь для этого разрешения подходят даже самые недорогие видеокарты. А вот владельцы мониторов с разрешением 4К вынуждены тратиться на флагманы, ведь бюджетные модели просто не потянут ни одну игру. Кроме того, стоит помнить, что старый процессор 10-летней давности не раскроет потенциал видеокарты за 100 000 рублей. Ну а откровенно бюджетную модель потянет даже Core i5-2500K. Также неплохо бы сориентироваться в жанрах, которые вы предпочитаете. Если это современные одиночные шутеры и РПГ, то вам придётся потратиться на что-то солидное, ну а любителям World of Tanks можно порекомендовать даже такую старую видеокарту, как GeForce GTX 570.

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Сегодня мы разберём нижний ценовой сегмент, а начнём с GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта стоит почти 29 тысяч рублей, а скидка составляет 33%. С GeForce GTX 1660 SUPER вы сможете запускать все игры на высоких и максимальных настройках в 1080р. Многое зависит от самой игры, ну а говорить о потенциале не приходится, ведь эта видеокарта далеко не самая новая. Модель производства Palit получила бюджетную систему охлаждения, поэтому в самых сложных сценах может вести себя слишком громко.

Когда Radeon RX 6500 XT появилась на российском рынке, то получила рекомендованную стоимость в размере 17 000 рублей. Вот только российские магазины продавали её от 35 тысяч рублей и дороже. Сегодня один из самых бюджетных графических чипов стоит всего 23 тысячи рублей. Это ещё не локальный минимум, но гораздо ближе, чем было ещё месяц назад. Если у вас старый компьютер, то мы рекомендуем воздержаться от покупки Radeon RX 6500 XT. Здесь нужно помнить о важном нюансе. Так, полноценная производительность гарантируется только на системах с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Ну а старый PCIe 3.0 замедляет работу видеокарты до 15%.

Если вашему компьютеру три года и больше, то советуем взять GeForce GTX 1650. Видеокарта неплохо справляется со всеми играми, правда с настройками графики придётся биться при каждой загрузке. Можно оставить всё на автомате, но тогда не исключены зависания и просадки. Вообще GeForce GTX 1650 больше подходит для любителей онлайн-шутеров, а потенциал как таковой у неё и вовсе отсутствует.

На пару тысяч рублей дешевле можно взять GeForce GTX 1050 Ti. Эта видеокарта относится к самому нижнему игровому сегменту, поэтому надеяться на что-то любителям самых новых блокбастеров 2022 года не стоит. Мы рекомендуем эту видеокарту для нетребовательных геймеров, которые предпочитают старые проекты, либо легендарные РПГ типа Ведьмака. Захотели вернуться в прошлое – берите GeForce GTX 1050 Ti.

Radeon RX 6400 позволяет сэкономить ещё пару тысяч рублей, но в данном случае вы можете как получить относительно неплохую видеокарту, так и медленную словно черепаха модель. Помните о недостатке Radeon RX 6500 XT? Так вот, Radeon RX 6400 имеет точно такую же проблему. С поддержкой интерфейса PCIe 4.0 вы сможете поспорить с более дорогой GeForce GTX 1650, но на старом PCIe 3.0, даже GeForce GTX 1050 Ti окажется впереди.

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Ну и на сладкое можно присмотреться к GeForce GT 1030. Эта классическая затычка, которая просто работает. Никто не мешает запускать игры 10-летней давности, в остальном стоит присмотреться к чему-то более дорогому.