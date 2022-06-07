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GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
На что способна старая видеокарта GeForce GTX 570 в 2022 году? Давайте разбираться вместе с блогерами zWORMz Gaming
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В интернете то и дело пишут о том, что видеокарты возвращаются к рекомендованным ценам. Если обратить внимание на российский рынок, то можно убедиться в том, что ничего подобного не происходит. Стоимость геймерских графических чипов в 2 раза выше, чем была пару лет назад, а значит многие пользователи всё ещё не могут побаловать себя новыми играми. В такой сложной ситуации хороших решений мало. Кто-то предпочитает и дальше страдать, поглядывая с надеждой на медленно падающие цены. Некоторые ищут удачных предложений на вторичном рынке, ну а наиболее зажиточные геймеры вынуждены переплачивать десятки тысяч рублей.

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Что же, если вы наотрез оказываетесь присоединяться к одной из указанных выше групп, то самое время порыться в своих старых ящиках. Вдруг там завалялась старая видеокарта. Блогеры с канала zWORMz Gaming нашли у себя на полочке старую GeForce GTX 570, а результаты тестов решили показать всем нам. Напомним, эта видеокарта вышла в конце 2010 года и могла похвастать 1.28 Гб видеопамяти и 320 битным интерфейсом. Представьте себе, сегодня даже некоторые флагманы ограничиваются узкой шиной на 256 бит, а здесь такая щедрость. У автора данного материал была когда-то GeForce GTX 470, на у это более её продвинутая версия. В качестве процессора использовался старичок Core i5-4590.

Обычно мы предлагаем вам рассмотреть результаты в таблице, но в случае с GeForce GTX 570 все выглядит и проще и сложнее обычного. Начнём с простого: абсолютно все многопользовательские стрелялки у вас будут летать даже на видеокарте 12-летней давности. Это звучит странно, но GeForce GTX 570 легко справляется с Battlefield 4, PUBG, Overwatch, Fortnite и многими другими играми. Никаких проблем нет, а количество кадров в секунду чаще всего выше 60 fps. Разрешение дисплея пришлось установить на низкое, но этот факт никак не влияет на результативность и геймплей. Точно также легко видеокарта справляется с GTA 5 и Dota 2. Фанаты подобных игр могут отказаться от покупки видеокарты за 60 000 рублей, ведь GeForce GTX 570 стоит всего 4 тысячи рублей. Вообще, на Авито есть и более выгодные предложения, но это уже как повезёт, ведь речь всё же о достаточно старой видеокарте.

Но на этом хорошие новости заканчиваются, ведь даже не самая новая Red Dead Redemption 2 не способна работать выше 15 кадров в секунду в 720р. Мало того, понижать настройки графики уже некуда, а точно такая же ситуация наблюдается в Dying Light 2. Это значит, что любителям новых игр мы советуем не экспериментировать. GeForce GTX 570 даже близко не тянет ничего актуального на 2022 год, поэтому все владельцы старой видеокарты 12-летней давности будут вынуждены ограничить себя онлайн-шутерами.

На самом деле всё не так плохо, ведь в тесте участвовала действительно старая видеокарта, о существовании которой уже давно забыли все, включая Дженсена Хуанга. Ну а покупателям дорогих новинок мы советуем не питать иллюзий. Неясно, насколько быстро будут развиваться технологии в ближайшие 10 лет. Вполне возможно, что нас ждёт застой, и тогда инвестиции окупятся, но не исключено, что более скоростная память и высокие тактовые частоты сделают своё дело, а значит на новенькой GeForce RTX 3070 вам уже не удастся играть в актуальные на 2034 год онлайн-шутеры. Что до GeForce GTX 570, то она неплохо подходит для танчиков и кораблей, а значит вполне актуальная для немалой группы пользователей.

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#видеокарта #тесты #geforce gtx 570
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