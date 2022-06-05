Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российский программист создал работающую версию эмулятора PlayStation 4 – проект в стадии разработки
Эмулятор поддерживает всего несколько игр, но проект имеет открытый исходный код, а значит к разработке может присоединиться каждый
анонсы и реклама
<b>3070 Ti дешевле 80 тр</b> в Регарде
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Если вы хотите купить взломанную игровую приставку, которая будет легко запускать пиратские игры, то сегодня приходится возвращаться к старым PlayStation 3 и Xbox 360. Поскольку обе консоли были выпущены больше 15 лет назад, то графика там даже близко не тянет на современную, а значит любителям бесплатного сыра придётся откатываться на несколько поколений назад в плане визуального геймдизайна. Есть возможность купить взломанную PlayStation 4, но там удалось найти ключ только к довольно древним прошивкам, поэтому большинство блокбастеров просто недоступно.

реклама

Многие справедливо полагают, что проблема состоит отнюдь не в непробиваемой защите игровых приставок. Дело в том, что Sony и Microsoft неплохо платят за найденные баги, а значит намного выгоднее продать находку, чем пытаться монетизировать её при помощи бесплатных пожертвований. Увы, но в наше время всё меньше тех, кто готов испытывать нужду, взламывая сложный код для любителей бесплатных компьютерных игр. Единственное, что может поднять программистов на борьбу – это идейные соображения. Так, совсем недавно появился паренёк, который создал эмулятор Kyty, способный запускать Worms W.M.D на самой новой консоли PlayStation 5. Судя по всему, хакер проживает в России, поэтому нет ничего удивительного в том, что по его стопам уже пошли и другие борцы за справедливость.

Очередной последователь Робин Гуда по имени Павел создал собственный эмулятор для приставки PlayStation 4. Детище неизвестного героя носит название fpPS4 и пока находится на ранней стадии развития. В настоящее время ПО поддерживает всего две игры: Sonic Mania, которая буквально летает без зависаний и падений количества кадров в секунду, а также We Are Doomed. Вторая слегка разочаровывает, поскольку заметны просадки, но автор явно не намерен останавливаться на достигнутом. Приятно порадуют владельцев слабых машин вполне разумные системные требования. Так, вам будет достаточно любого процессора, поддерживающего 64-битные инструкции и AVX2. Видеокарта должна поддерживать Vulkan API, а в качестве операционной системы модно использовать даже Windows 7. Самое главное убедиться, что она также поддерживает 64-битные инструкции.

анонсы и реклама
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Пока слишком рано радоваться появлению двух сырых эмуляторов, но дело уже пошло. Вообще автор данного материала негативно относится к пиратству и долгое время сам покупал игры в Steam. Вот только крупные студии и разработчики консолей показали, что для них не важны интересы обычных геймеров. Так, вместо понимания всей сложности ситуации российских владельцев игровых приставок, эти ребята заблокировали покупку новых игр. Владельцы компьютеров начали переходить на торренты, а вот купившие PlayStation 5 и Xbox Series S оказались в ловушке, поскольку приобрести ничего нового они не могут, а пиратских версий просто не существует. Нет ничего удивительного в том, что эмуляторы будут появляться. Поскольку на GitHub представлены исходники этого программного обеспечения, то можно ожидать более продвинутых версий в самое ближайшее время. А что вы думаете по поводу блокады западных компаний российского рынка видеоигр?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#playstation 4 #эмулятор
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Российский программист создал первый эмулятор для PlayStation 5 – часть функций не реализована
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
Энтузиаст из России работает над эмуляторами для PlayStation 4 и PlayStation 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рынок криптовалют ждут большие перемены – до 19 000 токенов исчезнут, разорив миллионы инвесторов
6
70 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13.5
6
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
50
Классическая игра Doom стала частью BIOS материнских плат
2
Инсайдер: Rockstar Games готовит к выходу новый большой проект
1
В рекламном ролике китайцы станцевали чечётку на смартфонах Xiaomi Redmi Note 10 Pro
+
Компания Wildberries ввела строгий досмотр сотрудников складов
5
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
17
Ученые разработали умную подушку, которая контролирует сон и получает энергию от движений головы
2
Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
83
SEGA анонсировала новую ретро консоль Mega Drive Mini 2
1
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000р
18
Процессоры Intel Meteor Lake-S могут потребовать новый сокет с гораздо большим количеством контактов
48
Мошенник 7 лет занимался подделкой раритетных дискет с играми, заработав 100 000 евро на фанатах
5
Почему американская сеть Burger King продолжила работать в России, даже когда McDonald's закрылся
14
NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
33
Igor's Lab: nVidia перенесёт выход видеокарт RTX 4000 из-за неготовности к релизу
13
Первые фотографии топовой игровой видеокарты Intel Arc Limited Edition на базе GPU ACM-G10
+
Как западные компании получают новую прописку в РФ – особенности национальной работы Valio, Paulig и McDonald’s
56
Российские магазины продолжают скидывать цены на игровые процессоры – Ryzen 7 5800X стоит 29 000р
14

Популярные статьи

10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
18
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
80
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
7
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
3

Сейчас обсуждают

Руслан Хамраев
11:38
Для этого не обязательно технологию воровать ! Просто можно купить технологию, как Китайцы у Тайваня !
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Руслан Хамраев
11:30
😂😂😂😂☝️👍
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Руслан Хамраев
11:30
Это твоя мама гадала тебе?🤣🤣🤣
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Руслан Хамраев
11:28
Хуйню какой то городишь....поплачь ещё!🤣🤣🤣
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Bernigan
11:23
Ой, да нафиг это нужно, на ПК столько игр что за всю жизнь не переиграть. К тому же вроде с ПС 4 уже многое на ПК портировали и останавливаться видимо не собираются
Российский программист создал работающую версию эмулятора PlayStation 4 – проект в стадии разработки
for2ne
11:22
Им чтобы что-то продать надо или снижать цены или давать карты которые тянут 4к 80-100фпс. То что тянет 50-60 фпс уже есть, а для FullHD достаточно 3060/6600xt и то что они выпустят этой категории гей...
Запуск видеокарт NVIDIA RTX 40 могли запланировать на IV квартал, а RTX 4060 ожидают на CES 2023
Дмитрий
11:21
вот у меня как раз 1070 стрикс сдохла. тоже не лазил в ней не разгонял пылинки сдувал. она из штатов была там куплена в ньюегг. даже блок питания голдовый и стабилизатор напряжения. а толку....
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 SUPER подешевела на 40%
Алексей Румянцев
11:20
смотрим, думает, кто насколько брат
Май 2022 года установил антирекорд по продажам легковых авто в России с 1991 года
Такой-то
11:17
почерпнул что-то
Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
Serezhka
11:16
Ну а что лучи? Честно скажу - при включении этих лучей в некоторых играх картинка реально преображается, но, естественно, падает фпс, однако если включить DLSS, то фпс, конечно, подрастает, но картинк...
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем