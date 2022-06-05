Эмулятор поддерживает всего несколько игр, но проект имеет открытый исходный код, а значит к разработке может присоединиться каждый

Если вы хотите купить взломанную игровую приставку, которая будет легко запускать пиратские игры, то сегодня приходится возвращаться к старым PlayStation 3 и Xbox 360. Поскольку обе консоли были выпущены больше 15 лет назад, то графика там даже близко не тянет на современную, а значит любителям бесплатного сыра придётся откатываться на несколько поколений назад в плане визуального геймдизайна. Есть возможность купить взломанную PlayStation 4, но там удалось найти ключ только к довольно древним прошивкам, поэтому большинство блокбастеров просто недоступно.

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Многие справедливо полагают, что проблема состоит отнюдь не в непробиваемой защите игровых приставок. Дело в том, что Sony и Microsoft неплохо платят за найденные баги, а значит намного выгоднее продать находку, чем пытаться монетизировать её при помощи бесплатных пожертвований. Увы, но в наше время всё меньше тех, кто готов испытывать нужду, взламывая сложный код для любителей бесплатных компьютерных игр. Единственное, что может поднять программистов на борьбу – это идейные соображения. Так, совсем недавно появился паренёк, который создал эмулятор Kyty, способный запускать Worms W.M.D на самой новой консоли PlayStation 5. Судя по всему, хакер проживает в России, поэтому нет ничего удивительного в том, что по его стопам уже пошли и другие борцы за справедливость.

Очередной последователь Робин Гуда по имени Павел создал собственный эмулятор для приставки PlayStation 4. Детище неизвестного героя носит название fpPS4 и пока находится на ранней стадии развития. В настоящее время ПО поддерживает всего две игры: Sonic Mania, которая буквально летает без зависаний и падений количества кадров в секунду, а также We Are Doomed. Вторая слегка разочаровывает, поскольку заметны просадки, но автор явно не намерен останавливаться на достигнутом. Приятно порадуют владельцев слабых машин вполне разумные системные требования. Так, вам будет достаточно любого процессора, поддерживающего 64-битные инструкции и AVX2. Видеокарта должна поддерживать Vulkan API, а в качестве операционной системы модно использовать даже Windows 7. Самое главное убедиться, что она также поддерживает 64-битные инструкции.

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Пока слишком рано радоваться появлению двух сырых эмуляторов, но дело уже пошло. Вообще автор данного материала негативно относится к пиратству и долгое время сам покупал игры в Steam. Вот только крупные студии и разработчики консолей показали, что для них не важны интересы обычных геймеров. Так, вместо понимания всей сложности ситуации российских владельцев игровых приставок, эти ребята заблокировали покупку новых игр. Владельцы компьютеров начали переходить на торренты, а вот купившие PlayStation 5 и Xbox Series S оказались в ловушке, поскольку приобрести ничего нового они не могут, а пиратских версий просто не существует. Нет ничего удивительного в том, что эмуляторы будут появляться. Поскольку на GitHub представлены исходники этого программного обеспечения, то можно ожидать более продвинутых версий в самое ближайшее время. А что вы думаете по поводу блокады западных компаний российского рынка видеоигр?