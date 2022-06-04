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NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
Новый Titan позволит совершенно иначе взглянуть на производительность игровых видеокарт
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В последнее время мы слышали массу противоречивых данных относительно графических чипов следующего поколения NVIDIA Ada Lovelace. Ещё в январе инсайдеры заявили, что флагман получит 2-кратный рост производительности по сравнению с суперскоростным GeForce RTX 3090. Ясно, что без компромиссов здесь не обойтись, поэтому инсайдеры тут же добавляли, что предполагаемый GeForce RTX 4090 получит теплопакет на 600 Вт, а значит потенциальным покупателям потребуется блок питания на 1000 Вт и выше. Немного позднее в качестве подтверждения появилась прокачанная GeForce RTX 3090 Ti, которая официально получила TGP на 100 Вт выше, чем у обычной версии без приставки «Ti» (450 Вт против 350 Вт). Этот факт только укрепил фанатов NVIDIA во мнении, что им придётся заменить блок питания.

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Совсем недавно подоспели новые подробности, опровергающие все инсайдерские утечки. Сообщалось, что GeForce RTX 4090 действительно окажется в 2 раза быстрее, но произойдёт это не благодаря росту теплопакета, а за счёт архитектурных изменений и перехода на более совершенную архитектуру. При этом инсайдер заявил, что GeForce RTX 4090 и вовсе остановится на скромных 450 Вт. Напомним, что даже если это действительно окажется правдой, то сама NVIDIA рекомендует покупать блок питания на 850 Вт и выше. Неясно, успели ли наши читатели успокоиться, но сегодня подоспела новая порция слухов, а значит есть смысл изучить и этот источник, даже если он и кажется слегка нереалистичным.

Сообщается, что в следующем поколении нас ждёт несколько суперфлагманов. Всё дело в том, что GeForce RTX 4090 сможет рассчитывать только на 16128 ядер CUDA, а такой подход не позволит реализовать весь потенциал ядра AD102. Именно поэтому немного позднее в продажу поступит GeForce RTX 4090 Ti с полноценным ядром на 18432 ядер CUDA. Сюда прибавьте тот факт, что первая получит теплопакет на 450 Вт и 24 Гб видеопамяти, работающих на тактовой частоте 21 Гбит/с, тогда как прокачанная версия сможет рассчитывать на теплопакет до 600 Вт и 24 Гбит/с, что сделает этот графический чип действительно впечатляющим.

Если вы думали, что на этом сюрпризы от дядюшки Хуанга оканчиваются, то мы спешим вас порадовать. Как стало известно, есть все основания ожидать появления настоящего игрового монстра в линейке NVIDIA Titan. Здесь энтузиастов ждут те же 18432 ядер CUDA, но теплопакет расширят до 900 Вт за счёт использования 48 Гб скоростной видеопамяти на 24 Гбит/с. Это приведёт к росту пропускной способности памяти до 1.152 ТБ/с. Сроки выхода подобного монстра не указываются, но с высокой долей вероятности сделать это в первые месяцы не выйдет. Дело в том, что подобрать столько полнофункциональных графических чипов после перехода на новый технологический процесс просто невозможно. Мало того, NVIDIA потребовалось больше года чтобы подобрать достаточное количество скоростной видеопамяти на 21 Гбит/с, а теперь перед инженерами стоит ещё более суровый вызов, ведь с и без того высоких 21 Гбит/с скорость нужно увеличить до 24 Гбит/с.

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Что до теплопакета, то даже сложно представить, какой блок питания потребуется. Скорее всего, не обойдётся без 2 кВт, ну а говорить о цене просто бессмысленно. Даже GeForce RTX 4090 Ti может затянуть на 2000 долларов ну а за очередной Titan NVIDIA может попросить все 5 тысяч долларов. Тираж могут сделать небольшим, а количество энтузиастов окажется достаточным для продажи небольшой партии видеокарт.

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#nvidia #видеокарты
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Sheshenbek
20:18
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NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
Olexey Arestovich
20:14
900w ну это уже совсем маразм
NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
Владимир Захаров
20:11
Да легко купим -а надо ли?
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Sheshenbek
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Ты же маинер -покажи свой трудовые доходы на деле
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Sheshenbek
20:08
Согласен но явно мы бесшара несчастная такую никогда не купим
NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
Ruslan К
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