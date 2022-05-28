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AMD выпустит супербюджетную Radeon RX 6300 – достойный конкурент для вышедшей в 2017 GeForce GT 1030
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Чаще всего появление графических чипов нового поколения стартует с флагманов. Подобная продукция стоит значительно дороже середняков, что позволяет производителям заработать немало денег, ведь выбора у геймеров просто нет. Спустя какое-то время в продажу поступают видеокарты среднего ценового сегмента, и только спустя более чем полгода или даже больше на рынок выбрасывают бюджетные графические чипы нового поколения. Не секрет, что последние представляют собой отбраковку, что позволяет установить на них приемлемую цену, сохранив достаточную для большинства геймеров цену. Со временем технологический процесс удешевляется, а производство бюджетных видеокарт становится на поток.

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В начале 2022 года AMD выпустила сильно урезанный Radeon RX 6500 ХТ. У него было ряд недостатков, которые практически уничтожили продажи, поставив крест на желании красных сделать этот графический чип массовым. Так, он получил 64-битную шину, что подрезало крылья в сложных игровых сценах, где пропускная способность крайне важна. Следом идут всего 4 Гб видеопамяти, что недостаточно для 2022 года даже в 1080р. Ну и прибавьте к этому падение производительности на 10-15% на компьютерах не поддерживающих интерфейс PCIe 4.0. Увы, но если у вас PCIe 3.0, то покупать Radeon RX 6500 ХТ крайне не рекомендуется. Но даже после этого видеокарта оставалась конкурентной в своём сегменте, если бы не высокая рекомендованная стоимость в 199 долларов. Нет смысла напоминать, что на российский рынок Radeon RX 6500 ХТ и вовсе пришла по цене 30 000 рублей и выше.

Казалось, бы, что Лиза Су и компания должны были вынести правильные уроки, но этим ребятам выводы из совершённых ошибок удаются хуже всего. Следом за провальной Radeon RX 6500 ХТ вышла ещё более печальная Radeon RX 6400. Она принесла новое понимание скорости в начальный сегмент, ведь в большинстве игр на компьютерах с поддержкой PCIe 3.0 показывает результаты на уровне старушки GeForce GTX 1050 Ti. Ну и кому нужна такая видеокарта за 160 долларов? Как вы уже поняли из названия, инженеров AMD не остановить, ведь этим ребятам понравилось ставить эксперименты, поэтому уже вскоре в продажу поступит супебюджетная Radeon RX 6300. Инсайдеры предполагают, что перед нами совершенно новое решение, основанное на созданном с нуля графическом чипе Navi 24.

Сообщается, что новинка напоминает мобильную версию Radeon RX 6300M и получит те же 768 ядер, что и Radeon RX 6400. А вот тактовую частоту ощутимо уменьшат (в мобильном варианте всего 1512 МГц). Также пострадает Infinity Cache, количество которого здесь установлено на отметке 8 Мб. Зарекомендовавшая себя с худшей стороны 64-битная шина будет соседствовать с 2 Гб видеопамяти, ну а единственным достоинством Radeon RX 6300 станет низкое энергопотребление. Предполагается, что видеокарта будет довольствоваться скромными 30 Вт.

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Источники утверждают, что AMD может использовать новый графический чип для ОЕМ-поставок, с целью наладить массовый выпуск небольших системных блоков с собственными процессорами, системной логикой и видеокартой. Нет никаких сомнений, что лишь часть пользователей интересуется играми, поэтому для многих возможностей Radeon RX 6300 будет достаточно. А вот с кем будет конкурировать новая видеокарта, пока неясно. Пока на стороне NVIDIA нет ни одного решения текущего поколения, которое было бы способно демонстрировать такую низкую производительность. Остаётся только GeForce GT 1030. Вот только последняя вышла ровно 5 лет назад, поэтому такой запоздалый ответ выглядит откровенно неуместно.

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#видеокарты #radeon rx 6300
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