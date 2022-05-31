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Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
Даже купив недорогую видеокарту можно играть во все игры в 1080р
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Даже в США всего несколько процентов геймеров могут себе позволить флагманские видеокарты. Остальные делают выбор между середняками и бюджетными моделями, также, как это происходит и в РФ. Единственное отличие заключается в том, что там выше покупательская способность, а местные магазины уже давно получили от правительства чёткие указания продавать полупроводники дешевле, чем в любой другой точке земного шара. Ну а пока американцы радуют себя очередной GeForce RTX 3090 по рекомендованной стоимости, геймерам из России приходится туго.

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Вначале к ним пришёл полупроводниковый кризис, следом нагрянули перекупщики с майнерами, а отечественные магазины и вовсе решили заработать на всём этом празднике жизни. Цены всегда растут стремительно, но падают так медленно, что можно увидеть, как видеокарты устаревают, не успев добраться от прилавка до конечного покупателя. Если вы ещё не потеряли надежду в 2022 году приобрести новую видеокарту, то в нашем материале можно найти несколько предложений с неплохими ценами.

Всем тем, у кого есть на руках 53 тысячи рублей, мы рекомендуем присмотреться к GeForce RTX 2060 SUPER. Эта видеокарта долгое время оставалась в дефиците и стоила дороже 100 000 рублей. Даже когда GeForce RTX 3060 стала дешеветь, GeForce RTX 2060 SUPER твёрдо держалась за занятые позиции. Многие могли подумать, что это какая-то очень быстрая видеокарта, ну а на самом деле она просто имела высокие показатели хешрейта, что давало преимущество в майнинге. Сегодня добыча Эфира не в моде, поэтому цена снизилась. GeForce RTX 2060 SUPER будет ещё много лет тянуть все игры в 1080р, а при небольшом снижении настроек графики можно попытать счастья и в 2К. Главное соблюсти баланс, но это во многом зависит от конкретной игры.

На все 33 тысячи можно взять GeForce GTX 1660 SUPER. Видеокарта имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому вам стоит осознавать, что вы получаете, и что теряете. Так, большой одиночный кулер шумный, поэтому живущие рядом с вами родственники не обрадуются. Мощности системы охлаждения будет достаточно для поддержания стабильной температуры. Ну а о производительности в 1080р беспокоиться не стоит. GeForce GTX 1660 SUPER не может похвастать потенциалом, но за 33 тысячи ничего более быстрого нам найти не удалось. Мало того, аналогичные графические чипы и вовсе стоят под 40 тысяч, ну а модель производства Palit просто подешевела на 30%.

Немного сэкономить можно купив GeForce GTX 1650. Эта видеокарта никогда не была и уже точно не будет интересна геймерам. Она отличается низкой производительностью и даже в 1080р с трудом тянет все игры на средневысоких. Это не значит, что GeForce GTX 1650 плохая. Её главное преимущество в цене, поэтому просто смиритесь с тем, что она не такая быстрая, как многим хотелось бы. С нашей точки зрения, GeForce GTX 1660 SUPER гораздо выгоднее. Если вы предпочитаете нетребовательные игры. Смело берите GeForce GTX 1650, она отлично справляется со старыми тайтлами.

GeForce GTX 1050 Ti – это самый последний оплот бюджетных геймеров. Видеокарта из последних сил справляется с современными играми, а в некоторых случаях и вовсе придётся снижать разрешение на 720р, а настройки графики на низкие. Как вы поняли, цена – это единственное достоинство этой видеокарты. Больше она геймерам ничего предложить не способна.

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Далеко не всегда нужен игровой компьютер. Если перед вами стоят рабочие задачи, но время от времени хочется вернуться к старым играм, то GeForce GT 1030 станет самым настоящим спасением. Она всё ещё тянет World of Tanks, но пролетающих над полем боя бабочек увидеть вам не удастся. Если для вас важнее геймплей – берите GeForce GT 1030, ведь она стоит чуть больше 7 тысяч рублей.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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