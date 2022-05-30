Ryzen 7 5800X впервые с начала продаж стоит дешевле 30 000 рублей

Ситуация на российском рынке меняется так стремительно, что уследить за происходящим просто нет никакой возможности. Например, ещё на прошлой неделе геймеры лениво посматривали на дешевеющие видеокарты, а уже в пятницу начали активно скупать подорожавшие на 5-10% флагманы. Суббота и воскресенье прошли под знамёнами роста стоимости на отдельные позиции, когда российские магазины незаметно повысили цены на почти все товары. Сегодня ожидалась очередная волна падения курса рубля, но вместо этого мы увидели, что национальная валюта укрепляется. Эксперты полагают, что уже во второй половине 2022 года есть все основания ожидать падения курса национальной валюты, ну а пока впору констатировать, что процессоры снова начал дешеветь.

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В данном материале мы подобрали несколько моделей, позволяющих как собрать неплохой новый системный блок, так и усилить уже имеющийся. Начнём с Ryzen 7 5800X. Если вы не знали, то этот процессор входил в тройку самых популярных камней 2021 года на большинстве рынков. Да, он дороговат для обычного потребителя, который привык экономить. Но мы считаем, что Ryzen 7 5800X лучше всего подходит для обновления старого системного блока. Ну например, у вас уже есть компьютер с процессором Ryzen 7 1700X. Старый камень перестал вытягивать новую видеокарту, ну а в результате смены процессора можно удвоить количество кадров в секунду в некоторых играх.

Core i5-12600 имеет все шансы стать одним из самых популярных процессоров на массовом рынке. Смотрите, за 30 тысяч вы получаете мощный геймерский камень с тактовой частотой в 4.8 ГГц. Но главное даже не это, ведь купив столь мощный процессор, вы можете сэкономить на материнской плате и оперативной памяти. Core i5-12600 напрочь лишён разгонного потенциала, а значит нетребователен, не греется и ведёт себя в быту очень тихо. Если вы предпочитаете процессоры Intel, то с хорошей видеокартой Core i5-12600 станет одной из лучших ваших покупок на несколько лет.

Альтернативой бюджетному геймингу может стать Ryzen 7 5700G. Здесь вы не только получаете современный скоростной камень, но и самую быструю встроенную графику. В популярных танках, самолётах и кораблях количество кадров будет летать, а в онлайн шутерах и вовсе ничего более мощного не требуется. В будущем, если у вас появятся деньги всегда можно докупить видеокарту, ведь сам процессор вытянет даже продвинутый графический чип.

Если вы уже купили видеокарту, либо планируете взять дискретную, то сэкономить 6 тысяч вам позволит Ryzen 5 5600X. И не говорите, что это мало, ведь речь идёт не о флагманах, а бодром середняке с неплохим потенциалом. Многие сегодня покупают этот камень с целью усилить старую систему. С нашей точки зрения это оправдано, ведь Ryzen 7 5800X ощутимо дороже. Ну и не стоит забывать, что сэкономленные деньги всегда можно перенаправить на видеокарту. Очевидно, что это даст больший эффект, чем покупка более дорогого процессора в ущерб графической составляющей компьютера.

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В каждом подобном обзоре мы указываем на самый оптимальный процессор, который можно купить на рынке в той или иной ценовой категории. Удивительно, но на этот раз лучшим стал самый недорогой камень из списка – Core i5-11600KF. Здесь у вас есть две стратегии. В первом случае можно попробовать сэкономить. Вы покупаете бюджетную материнскую плату, такую же простую память. Выбор видеокарты зависит от ваших игровых предпочтений или экономических возможностей. В любом случае 4.9 ГГц дадут о себе знать, что позволит усилить слабый графический чип или вытянуть флагман. Во втором случае приготовьтесь к растратам. Core i5-11600KF легко превратит в ультимативный камень с помощью разгона. Можно ограничиться хорошим кулером на воздухе, но обязательно поработайте над оперативной памятью. Как видите, Core i5-11600KF крайне пластичен, а итоговый результат будет зависеть только от вас. Ну а текущая низкая цена объясняется огромной скидкой в 30%, которую этот камень недавно получил.