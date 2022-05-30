Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Ryzen 7 5800X впервые с начала продаж стоит дешевле 30 000 рублей
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Ситуация на российском рынке меняется так стремительно, что уследить за происходящим просто нет никакой возможности. Например, ещё на прошлой неделе геймеры лениво посматривали на дешевеющие видеокарты, а уже в пятницу начали активно скупать подорожавшие на 5-10% флагманы. Суббота и воскресенье прошли под знамёнами роста стоимости на отдельные позиции, когда российские магазины незаметно повысили цены на почти все товары. Сегодня ожидалась очередная волна падения курса рубля, но вместо этого мы увидели, что национальная валюта укрепляется. Эксперты полагают, что уже во второй половине 2022 года есть все основания ожидать падения курса национальной валюты, ну а пока впору констатировать, что процессоры снова начал дешеветь.

реклама

В данном материале мы подобрали несколько моделей, позволяющих как собрать неплохой новый системный блок, так и усилить уже имеющийся. Начнём с Ryzen 7 5800X. Если вы не знали, то этот процессор входил в тройку самых популярных камней 2021 года на большинстве рынков. Да, он дороговат для обычного потребителя, который привык экономить. Но мы считаем, что Ryzen 7 5800X лучше всего подходит для обновления старого системного блока. Ну например, у вас уже есть компьютер с процессором Ryzen 7 1700X. Старый камень перестал вытягивать новую видеокарту, ну а в результате смены процессора можно удвоить количество кадров в секунду в некоторых играх.

Core i5-12600 имеет все шансы стать одним из самых популярных процессоров на массовом рынке. Смотрите, за 30 тысяч вы получаете мощный геймерский камень с тактовой частотой в 4.8 ГГц. Но главное даже не это, ведь купив столь мощный процессор, вы можете сэкономить на материнской плате и оперативной памяти. Core i5-12600 напрочь лишён разгонного потенциала, а значит нетребователен, не греется и ведёт себя в быту очень тихо. Если вы предпочитаете процессоры Intel, то с хорошей видеокартой Core i5-12600 станет одной из лучших ваших покупок на несколько лет.

Альтернативой бюджетному геймингу может стать Ryzen 7 5700G. Здесь вы не только получаете современный скоростной камень, но и самую быструю встроенную графику. В популярных танках, самолётах и кораблях количество кадров будет летать, а в онлайн шутерах и вовсе ничего более мощного не требуется. В будущем, если у вас появятся деньги всегда можно докупить видеокарту, ведь сам процессор вытянет даже продвинутый графический чип.

Если вы уже купили видеокарту, либо планируете взять дискретную, то сэкономить 6 тысяч вам позволит Ryzen 5 5600X. И не говорите, что это мало, ведь речь идёт не о флагманах, а бодром середняке с неплохим потенциалом. Многие сегодня покупают этот камень с целью усилить старую систему. С нашей точки зрения это оправдано, ведь Ryzen 7 5800X ощутимо дороже. Ну и не стоит забывать, что сэкономленные деньги всегда можно перенаправить на видеокарту. Очевидно, что это даст больший эффект, чем покупка более дорогого процессора в ущерб графической составляющей компьютера.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

В каждом подобном обзоре мы указываем на самый оптимальный процессор, который можно купить на рынке в той или иной ценовой категории. Удивительно, но на этот раз лучшим стал самый недорогой камень из списка – Core i5-11600KF. Здесь у вас есть две стратегии. В первом случае можно попробовать сэкономить. Вы покупаете бюджетную материнскую плату, такую же простую память. Выбор видеокарты зависит от ваших игровых предпочтений или экономических возможностей. В любом случае 4.9 ГГц дадут о себе знать, что позволит усилить слабый графический чип или вытянуть флагман. Во втором случае приготовьтесь к растратам. Core i5-11600KF легко превратит в ультимативный камень с помощью разгона. Можно ограничиться хорошим кулером на воздухе, но обязательно поработайте над оперативной памятью. Как видите, Core i5-11600KF крайне пластичен, а итоговый результат будет зависеть только от вас. Ну а текущая низкая цена объясняется огромной скидкой в 30%, которую этот камень недавно получил.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-11600k
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
Цены на видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 2060 SUPER скинула 20 000 рублей
Графика AMD APU Mendocino может получить только пару вычислительных блоков CU
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
22
MSI и Gigabyte предлагают использовать материнские платы с разъемами на обратной стороне.
41
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
16
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
49
Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
4
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
15
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
31
Telegram готовится к смене слогана — популярный мессенджер больше не будет «бесплатным навсегда»
+
IGN: легендарный Гвинт в The Witcher 3 придумали двое энтузиастов за три неполных дня
1
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
15
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
13
Майнинг криптовалют в России потребляет электричества больше, чем сельское хозяйство – Interfax
9
Мать заявила на 22-летнего сына-геймера в полицию за то, что вместо армии он сутками играет в CS
22
Видео: новый геймплей хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством Гигера
2
AYANEO готовит портативную консоль за 289 долларов на базе AMD APU Mendocino с графикой RDNA 2
6
Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
33
Цены на видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 2060 SUPER скинула 20 000 рублей
12
The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
3
MSI выпускает видеокарту RTX 3080 Suprim X в стиле Assassin"s Creed Valhalla
3
СМИ сообщили об отмене русской локализации Gotham Knights
21

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
8
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
12
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
10
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
68
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
51
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

[Леди Яга]
19:47
Снова ошибочка - не платила денег лохотронщикам и не собираюсь, так что уймись. Здесь тебе шекелей ни кто не даст. Иди на яндекс дзен
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
whitespirit
19:47
Ой, да подумаешь, ну сел на кортаны, делов то, не переделывать же дизайн. За то передним особо удобно.
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
Нешешбек
19:46
где такой кофе брать читоб как пьяний стать?
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Эля Курбанова
19:40
3 грамма термопасты за тысячу рублей? Она из золота небось? Мажу кпт-8 купленную 10 лет назад за 40 рублей тюбик 15 грамм. Он открыт причем, но не высыхает. Температуры в норме. А за тысячу я лучше па...
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
Sheshenbek
19:37
сегодня кофе пью
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Василий Сорокин
19:31
Если разрешат покупать за биток то миллиардеры в электронных битках скупят все что можно скупить и начнут перепродавать в 2 раза дешевле чтобы в итоге получить уже реальное бабло )))
Продажа за биткоины бытовых товаров в западных странах может поднять стоимость монеты до 250 000 долларов
Муж Шешенбека
19:28
они ещё и старое из штанов не вытряхнули
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
VRoman
19:28
Ещё интереснее, с какой скоростью он вычисляет результат SuperPi?
Суперкомпьютер Frontier на базе компонентов AMD преодолел экзафлопсный барьер
Муж Шешенбека
19:27
ГПУ вылетает на 6ххх? Иди проспись, пепельница.
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Такой-то
19:24
нацыки это и есть полуполяки с полурумынами
Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем