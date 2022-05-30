Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Рубль дорожает, а российские экономисты допускают падение до 80р за $1 во второй половине 2022 года
Национальная валюта снова укрепилась
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

В последнее время мы всё чаще слышим информацию о том, что Россия, Китай и многие другие государства планируют отказаться от экспансии доллара. С этой целью будут вводиться взаиморасчёты в национальных валютах, а со временем роль американских денег начнёт снижаться. Ясно, что сделать это одним махом не может позволить себе никто, ведь вся экономика современного мира завязана на долларах. Что и говорить, если даже российский бюджет привязан к этой валюте. Напомним, бюджет на 2022 года создан с оглядкой на средневзвешенный курс 73 рубля за 1 доллар. Эксперты отмечают, что при формировании курса исходили из интересов широкого круга лиц, включая импортёров, крупный бизнес и производство внутри России.

реклама

В мае национальная валюта демонстрировала чудеса укрепления, достигнув отметки 56 за 1 доллар. Многим казалось, что это только начало большого укрепления, ведь даже зарубежные аналитики уверены, что рубль сильно недооценён. Как вы уже знаете, к концу прошлой неделе рубль пошёл вниз, что привело к целому ряду неприятных событий. Прежде всего подорожала санкционная продукция. Видеокарты перестали радовать нас постоянными скидками, а если пересчитать цены в долларах, то ситуация и вовсе выходит печальная.

Аналитики делали самые разнообразные прогнозы, но большинство экспертов ожидало укрепления доллара. Предполагалось, что Центробанк сольёт рубль до 70, что позволит увеличить прямые поступления в бюджет до ожидаемых по прогнозам 2022 года. Что же, даже эксперты ошибаются, ведь сегодня национальная валюта ощутимо укрепилась. На момент написания данного материала за 1 доллар давали чуть больше 61 рубля. По мнению экспертов, главная причина кроется в непропорциональном соотношении между экспортной выручкой и поступлением в страну импортных товаров. Санкции сдавливают экономику, а потоки запрещённой продукции не достигли февральских показателей.

Экономисты уверены, что тенденция на снижение курса рубля продолжится. Уже к середине лета параллельный импорт заработает в полную силу, что увеличит спрос на доллары и евро внутри страны. Отток денежной массы усилится, а это в свою очередь приведёт к постепенному удешевлению рубля. Говорить о том, что за 1 доллар будут давать 80 рублей, преждевременно. Скорее всего, этого не случится, поскольку на выход к досанкционным поставкам импортной продукции далеко. Эксперты фиксируют так называемый отложенный спрос на доллары, когда целый ряд компаний ждёт возобновления логистических каналов. Ранее утверждалось, что случится это не раньше середины лета. Но точных прогнозов никто не даёт, ведь Европа только усиливает санкционное давление.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Ну а обычные потребители довольны. Если рубль остановится на отметке в 60 (плюс-минус 1-2 рубля) рублей за доллар, то это приведёт к очередному снижению цен на санкционные товары. Ну а проблема наполнения бюджета пусть волнует министров. Ну и немного негатива. Некоторые эксперты полагают, что до тех пор, пока курс национальной валюты не закрепится, жителей России могут ожидать постоянные качели. На стоимости российских товаров это отразиться не должно, но санкционка точно подорожает. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экономика #рубль
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Американские эксперты: российский рубль – самая сильная валюта в мире в этом году
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
В. Путин успокоил покупателей люксовой продукции – без «шестисотых Мерседесов» не останемся
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 4080 может разочаровать фанатов NVIDIA – 16 Гб памяти, +23% fps и 256-бит – BullsLab
78
Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
22
MSI и Gigabyte предлагают использовать материнские платы с разъемами на обратной стороне.
41
Американские эксперты: российский рубль – самая сильная валюта в мире в этом году
39
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
16
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
49
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
15
Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
4
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
31
Telegram готовится к смене слогана — популярный мессенджер больше не будет «бесплатным навсегда»
+
IGN: легендарный Гвинт в The Witcher 3 придумали двое энтузиастов за три неполных дня
1
Майнинг криптовалют в России потребляет электричества больше, чем сельское хозяйство – Interfax
8
Мать заявила на 22-летнего сына-геймера в полицию за то, что вместо армии он сутками играет в CS
22
Видео: новый геймплей хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством Гигера
2
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
13
Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
33
AYANEO готовит портативную консоль за 289 долларов на базе AMD APU Mendocino с графикой RDNA 2
6
Цены на видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 2060 SUPER скинула 20 000 рублей
12
MSI выпускает видеокарту RTX 3080 Suprim X в стиле Assassin"s Creed Valhalla
3
The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
3

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
8
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
12
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
10
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
56
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
51
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

spambomber22
18:09
Netflix уходит, такое горе горькое. ггг
Netflix подтвердил отключение сервиса в России
spambomber22
18:07
А может и не поднять... Ведь верно, ведь правильно, автор?
Продажа за биткоины бытовых товаров в западных странах может поднять стоимость монеты до 250 000 долларов
Нешешбек
18:04
ти наверна опять пьяний валятся ноги не держать
Рубль дорожает, а российские экономисты допускают падение до 80р за $1 во второй половине 2022 года
Chihonya
18:03
Купи веник, ептиль))))
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
swr5
18:00
Шо Опять? Зеленые наложили в штаны.
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Loprin
18:00
За 74к 1660ти? Ахах И тебя больше беспокоит шум? Ну ты и д.....
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
Bloodrender
17:58
Сходи, помолись на икону Путина.
Рубль дорожает, а российские экономисты допускают падение до 80р за $1 во второй половине 2022 года
Immortal_X
17:57
Сходи погуляй, лето на дворе
Рубль дорожает, а российские экономисты допускают падение до 80р за $1 во второй половине 2022 года
Юрий Пархоменко
17:55
Чел я тебе говорил про 9400 и на него обзор таки был, как ты сам признаешь 2700 смог обойти его только в какашечном ватч догсе. 8400 у меня и разница с 9400 минимальна, а значит и 8400 так же имеет тв...
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Bernigan
17:54
На Али всё есть как раз по курсу, 12400F там за 12к купил, уже на полпути
Рубль дорожает, а российские экономисты допускают падение до 80р за $1 во второй половине 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем