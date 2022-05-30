Национальная валюта снова укрепилась

В последнее время мы всё чаще слышим информацию о том, что Россия, Китай и многие другие государства планируют отказаться от экспансии доллара. С этой целью будут вводиться взаиморасчёты в национальных валютах, а со временем роль американских денег начнёт снижаться. Ясно, что сделать это одним махом не может позволить себе никто, ведь вся экономика современного мира завязана на долларах. Что и говорить, если даже российский бюджет привязан к этой валюте. Напомним, бюджет на 2022 года создан с оглядкой на средневзвешенный курс 73 рубля за 1 доллар. Эксперты отмечают, что при формировании курса исходили из интересов широкого круга лиц, включая импортёров, крупный бизнес и производство внутри России.

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В мае национальная валюта демонстрировала чудеса укрепления, достигнув отметки 56 за 1 доллар. Многим казалось, что это только начало большого укрепления, ведь даже зарубежные аналитики уверены, что рубль сильно недооценён. Как вы уже знаете, к концу прошлой неделе рубль пошёл вниз, что привело к целому ряду неприятных событий. Прежде всего подорожала санкционная продукция. Видеокарты перестали радовать нас постоянными скидками, а если пересчитать цены в долларах, то ситуация и вовсе выходит печальная.

Аналитики делали самые разнообразные прогнозы, но большинство экспертов ожидало укрепления доллара. Предполагалось, что Центробанк сольёт рубль до 70, что позволит увеличить прямые поступления в бюджет до ожидаемых по прогнозам 2022 года. Что же, даже эксперты ошибаются, ведь сегодня национальная валюта ощутимо укрепилась. На момент написания данного материала за 1 доллар давали чуть больше 61 рубля. По мнению экспертов, главная причина кроется в непропорциональном соотношении между экспортной выручкой и поступлением в страну импортных товаров. Санкции сдавливают экономику, а потоки запрещённой продукции не достигли февральских показателей.

Экономисты уверены, что тенденция на снижение курса рубля продолжится. Уже к середине лета параллельный импорт заработает в полную силу, что увеличит спрос на доллары и евро внутри страны. Отток денежной массы усилится, а это в свою очередь приведёт к постепенному удешевлению рубля. Говорить о том, что за 1 доллар будут давать 80 рублей, преждевременно. Скорее всего, этого не случится, поскольку на выход к досанкционным поставкам импортной продукции далеко. Эксперты фиксируют так называемый отложенный спрос на доллары, когда целый ряд компаний ждёт возобновления логистических каналов. Ранее утверждалось, что случится это не раньше середины лета. Но точных прогнозов никто не даёт, ведь Европа только усиливает санкционное давление.

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Ну а обычные потребители довольны. Если рубль остановится на отметке в 60 (плюс-минус 1-2 рубля) рублей за доллар, то это приведёт к очередному снижению цен на санкционные товары. Ну а проблема наполнения бюджета пусть волнует министров. Ну и немного негатива. Некоторые эксперты полагают, что до тех пор, пока курс национальной валюты не закрепится, жителей России могут ожидать постоянные качели. На стоимости российских товаров это отразиться не должно, но санкционка точно подорожает. Источник.