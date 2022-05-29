Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнинг криптовалют в России потребляет электричества больше, чем сельское хозяйство – Interfax
В цифрах это всего 2% от всего потребления
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU

Первая криптолихорадка случилась в 2018 году. Вообще, было несколько всплесков, во время которых Биткоин ощутимо подрос, но так как всё это даже близко не может сравниться с происходившим в 2018 году безумием, то подобные перепады стоимости предпочитают не замечать. Именно в 2018 году политики заговорили о необходимости регуляции цифровых активов. Высказывались различные предложения, от полного запрета, до либерализации. Первые уверяли, что добыча наносит слишком большой вред экологии, поскольку потребляет много энергии, ну а вторые делали упор на технологичность процесса. Были и более зрелые идеи, утверждающие, что в запретах нет ничего хорошего, а вседозволенность в финансовом секторе ведёт к катастрофе. Как вы знаете, криптолихорадка в 2018 завершилась очень быстро, а политики тут же потеряли интерес к Биткоинам.

реклама

Если внимательно изучить график курса Биткоина, то можно увидеть, что он начал дорожать в ноябре 2020 года, а значит уже полтора года мы живём в новой реальности. Очевидно, что на этот раз игнорировать происходящее просто невозможно, поэтому политики просто вынуждены вносить изменения в действующее законодательство. В некоторых странах основные правила уже прописаны. К примеру, в Сальвадоре Биткоин получил статус национальной валюты, что позволяет всем жителям использовать его при оплате товаров и услуг. В Португалии решили устроить налоговый рай. Если у вас есть солидное состояние в Биткоинах, Эфире или других токенах – обязательно отправляйтесь туда. В этой стране вам разрешат вывести цифровые монеты в евро, легализовать их, не выплачивая в казну ничего. Можно купить виллу у океана, наслаждаясь полным отсутствием контроля за держателями криптовалют.

В США идут по другому сценарию. Там старательно давят на биржи, вынуждая их делиться сведениями о клиентах, а также распространили собственные законы на любые финансовые структуры по всему миру, участвующие в хранении и торговле криптовалютами. Налоги майнеры там уже платят много лет, чего не скажешь о России, где криптовалютное законодательство никак не выйдет из стадии подготовки. Стоит напомнить, что ещё в январе соответствующие органы не могли понять, в каком направлении им двигаться. Центробанк и вовсе планировал запретить Биткоин под предлогом, что он является рискованным активом. К счастью, было принято верное решение. Криптовалюты получат правовой статус, а вот когда это случится, пока предсказать сложно. Называются различные сроки, но нас сегодня интересует другое.

Так, любопытными сведениями поделился Василий Шпак, занимающий должность замглавы Минпромторга. Он ещё раз подтвердил, что нужно как можно скорее приступить к регулированию криптовалют. По его словам, необходимо интегрировать эту отрасль в промышленную деятельность. Скорее всего, Василий Шпак намекает на проекты по использованию нефтяного газа для генерации электричества, либо другие инициативы. Но куда более интересны данные, согласно которым сегодня промышленный майнинг потребляет 2% всей электроэнергии страны. При этом такие показатели кажутся незначительными только на первый взгляд, ведь весь сельскохозяйственный сектор потребляет меньше. Именно поэтому майнинг не просто нуждается в признании, но и будет считаться промышленной или производственной отраслью в будущем законопроекте.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Василий Шпак напомнил, что вскоре Эфир перейдёт на PoS, что позволит уменьшить потребление энергии. В то же время наиболее затратный Биткоин так и останется основным в сжигании энергии. Шпак констатирует, что необходимо как можно скорее выводить всех участников рынка из серой зоны, что благотворно скажется на экономике государства.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Майнер заработал 20 000 000 рублей на покупке оборудования – реальная история с хорошим концом
Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
В России хотят использовать криптовалюту в качестве бартера на международных платежах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал причины обвала стейблкоина UST и предсказал падение популярного токена
4
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
79
Майнер заработал 20 000 000 рублей на покупке оборудования – реальная история с хорошим концом
7
GeForce RTX 4080 может разочаровать фанатов NVIDIA – 16 Гб памяти, +23% fps и 256-бит – BullsLab
53
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
22
Грядущее дополнение к Cyberpunk 2077 станет последним проектом студии на движке Red Engine
5
Самолетам «Boeing» российских авиаперевозчиков запретили приземляться в Китае
67
Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
21
В магазинах РФ наблюдается рост цен на видеокарты
46
Основатель Ethereum Виталик Бутерин предлагает создать Soulbound-токены: рассказываем, что это
7
Американские эксперты: российский рубль – самая сильная валюта в мире в этом году
34
MSI и Gigabyte предлагают использовать материнские платы с разъемами на обратной стороне.
28
AMD выпустит супербюджетную Radeon RX 6300 – достойный конкурент для вышедшей в 2017 GeForce GT 1030
23
Нестандартная рамка сокета LGA1700 может помочь снизить температуру процессора на 10 градусов
16
Слишком технологичная: авторы Star Wars Jedi Survivor объяснили, почему игра обойдёт стороной PS4 и Xbox One
4
Дефицита видеокарт не будет, а поставки вернулись к докризисным максимумам – NVIDIA
12
AMD призывает геймеров не особо рассчитывать на возможности встроенной графики Ryzen 7000
4
Процессоры под Socket AM5 получили крышку необычной формы ради сохранения совместимости с кулерами от Socket AM4
12
Водительское удостоверение в России скоро можно будет предъявлять при помощи смартфона
2
16-ядерные прототипы AMD Ryzen 7000 уже на 40% быстрее, процессоры получат инструкции AVX-512
13

Популярные статьи

Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
17
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
68
Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
132
Сравнение MicroSD карт разных поколений - далеко ли шагнул прогресс
21
Чтобы найти инопланетян, мы должны разгадать таинственную историю происхождения Юпитера
10
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
4
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
3

Сейчас обсуждают

ZORG_BY
11:35
"Крис "получи по лицу за плохую шутку" Такером." Как бы по лицу получил Крис Рок,а не Такер
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
neSaint
11:25
Геймплей? 3года прошло а показывают все одно - нда сеттинг интересный но видимо разработка подорожала
Видео: новый геймплей хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством Гигера
dimkahon
11:24
Я его только из-за Омара Си смотреть не хочу, подзаколеб этот актер. "1+1" крут и на реальных событиях, но сколько можно эксплуатировать этот образ негра-весельчака? Ой, простите, афрофранцуза! "Но ме...
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
Василий Сорокин
11:22
Работал как то экспедитором и в основном развозили пиво. Было это давно лет 8 назад но тогда к примеру закупочная цена клинского в бутылке на пол литра за вычетом стоимости стеклянной бутылки и акцизо...
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
Алексей Ланин
11:22
Свято место пусто не бывает
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
djon3volta
11:19
Советую посмотреть фильм "Живые" !1993 года. Там Итан Хоук снимается. Фильм основан на реальных событиях. Самолёт уругвайской авиакомпании «Таму», на борту которого находились преимущественно члены ст...
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
N1ghtwish
11:15
Вот и я глумлюсь над дурачками, которые наяривают на эти циферки и рассказывают про необходимость PCI-E4.0 для SSD, когда скорость чтения по 4К даже уровня SATA1 (2001г.) не достигла.
Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
Я против войны
11:14
Рузьке Ваньке не до SSD сейчас. Рузьке Ваньке сейчас Груз 200
Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
Megadeth
11:10
Я аж зарегился от такой новости. Живу в Лондоне и работаю как раз в BBC. Средняя зп по стране где-то 35 тысяч фунтов в год, что не очень много, но когда работают оба в семье, то выходит хорошо. Одна з...
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
Dce
11:10
Да, оптейн вне конкуренции. Хотя, у кого он был, наигравшись, распродают его, ибо, при обычных сценариях использования - дом/рабочая станция, по ощущениям, никакой разницы - что ссд 5-и летней давнос...
Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем