В цифрах это всего 2% от всего потребления

Первая криптолихорадка случилась в 2018 году. Вообще, было несколько всплесков, во время которых Биткоин ощутимо подрос, но так как всё это даже близко не может сравниться с происходившим в 2018 году безумием, то подобные перепады стоимости предпочитают не замечать. Именно в 2018 году политики заговорили о необходимости регуляции цифровых активов. Высказывались различные предложения, от полного запрета, до либерализации. Первые уверяли, что добыча наносит слишком большой вред экологии, поскольку потребляет много энергии, ну а вторые делали упор на технологичность процесса. Были и более зрелые идеи, утверждающие, что в запретах нет ничего хорошего, а вседозволенность в финансовом секторе ведёт к катастрофе. Как вы знаете, криптолихорадка в 2018 завершилась очень быстро, а политики тут же потеряли интерес к Биткоинам.

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Если внимательно изучить график курса Биткоина, то можно увидеть, что он начал дорожать в ноябре 2020 года, а значит уже полтора года мы живём в новой реальности. Очевидно, что на этот раз игнорировать происходящее просто невозможно, поэтому политики просто вынуждены вносить изменения в действующее законодательство. В некоторых странах основные правила уже прописаны. К примеру, в Сальвадоре Биткоин получил статус национальной валюты, что позволяет всем жителям использовать его при оплате товаров и услуг. В Португалии решили устроить налоговый рай. Если у вас есть солидное состояние в Биткоинах, Эфире или других токенах – обязательно отправляйтесь туда. В этой стране вам разрешат вывести цифровые монеты в евро, легализовать их, не выплачивая в казну ничего. Можно купить виллу у океана, наслаждаясь полным отсутствием контроля за держателями криптовалют.

В США идут по другому сценарию. Там старательно давят на биржи, вынуждая их делиться сведениями о клиентах, а также распространили собственные законы на любые финансовые структуры по всему миру, участвующие в хранении и торговле криптовалютами. Налоги майнеры там уже платят много лет, чего не скажешь о России, где криптовалютное законодательство никак не выйдет из стадии подготовки. Стоит напомнить, что ещё в январе соответствующие органы не могли понять, в каком направлении им двигаться. Центробанк и вовсе планировал запретить Биткоин под предлогом, что он является рискованным активом. К счастью, было принято верное решение. Криптовалюты получат правовой статус, а вот когда это случится, пока предсказать сложно. Называются различные сроки, но нас сегодня интересует другое.

Так, любопытными сведениями поделился Василий Шпак, занимающий должность замглавы Минпромторга. Он ещё раз подтвердил, что нужно как можно скорее приступить к регулированию криптовалют. По его словам, необходимо интегрировать эту отрасль в промышленную деятельность. Скорее всего, Василий Шпак намекает на проекты по использованию нефтяного газа для генерации электричества, либо другие инициативы. Но куда более интересны данные, согласно которым сегодня промышленный майнинг потребляет 2% всей электроэнергии страны. При этом такие показатели кажутся незначительными только на первый взгляд, ведь весь сельскохозяйственный сектор потребляет меньше. Именно поэтому майнинг не просто нуждается в признании, но и будет считаться промышленной или производственной отраслью в будущем законопроекте.

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Василий Шпак напомнил, что вскоре Эфир перейдёт на PoS, что позволит уменьшить потребление энергии. В то же время наиболее затратный Биткоин так и останется основным в сжигании энергии. Шпак констатирует, что необходимо как можно скорее выводить всех участников рынка из серой зоны, что благотворно скажется на экономике государства.