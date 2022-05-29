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Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
GeForce RTX 2060 SUPER стоит всего 53 тысячи рублей
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3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
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-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU

Когда лучше всего покупать новую видеокарту? В данном случае мы имеем в виду оптимальное время исходя их релизов новых графических чипов. Если вы не в курсе, то уже этой осенью NVIDIA просто обязана порадовать фанатов флагманской GeForce RTX 4090, а примерно в это же время точно такой же фокус провернёт и AMD. Может показаться, что правильнее всего дождаться релиза. Многие уверены, что производители начнут снижать цены на прошлое поколение, а зажиточная часть геймеров и вовсе приступит к массовой распродаже с большими скидками. Это отсылает нас на вторичный рынок, поэтому не будет так глубоко погружаться в подобные размышления.

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Отметим, что новое поколение включает всего несколько графических чипов, стоимость которых в разы выше массового сегмента. Это значит, что большинству пользователей приходится ждать как минимум год. С нашей точки зрения, видеокарту стоит покупать тогда, когда вы собрали нужную сумму денег. Предположим, что у вас здесь и сейчас есть 50 тысяч рублей. Можно подождать пару месяцев, купив что-то за 60 тысяч. Но никто не обещает, что к тому времени не будет подорожания, дефицита или любых других форс-мажоров. Уверены, что среди наших читателей есть те, кто уже 2 года сидит на скамье ожидания. Может хватит?

Давайте изучим несколько наиболее интересных видеокарт, которые позволят вам получить доступ ко всем актуальным играм здесь и сейчас. Начнём с Radeon RX 6700 XT. Видеокарта производства ASUS стоит 77 тысяч рублей, а скидка по сравнению с началом мая составила 20 000 рубликов. Это самая быстрая видеокарта в нашем топе, которая позволит вам на несколько лет позабыть об апгрейде. Количество кадров в секунду будет зависеть от вашего монитора и предпочтений. Владельцы дисплеев с 2К получат максимальные настройки, а вот с 4К придётся повозиться, но даже там Radeon RX 6700 XT показывает себя с лучшей стороны.

В некоторых случаях, важна каждая тысяча, поэтому прилагаем вам обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. NVIDIA оснастила эту карту внушительным потенциалом, поэтому вы можете спокойно брать её за 69 тысяч рублей и не переживать, что в какой-то момент её производительности не хватит. Мы рекомендуем использовать GeForce RTX 3060 Ti не выше, чем в разрешении 2К, поскольку в 4К придётся ставить настройки на средние. Если вас это не беспокоит, то мы не видим никаких ограничений немного сэкономить. Тем более, что эта видеокарта буквально ан 10% медленнее Radeon RX 6700 XT.

Раз уж пошла тотальная экономия, то следующим лотом будет GeForce RTX 3060. Если вы накопили 61 690 рубликов, то самое время их потратить с умом. Эта видеокарта является оптимальным выбором для игр в разрешении 1080р, где демонстрирует внушительный уровень производительности. Любителей технологий впечатлит трассировка лучей, а всё вместе позволит на много лет удалить адрес компьютерного магазина из закладок.

Пожалуй, оптимальным предложением на 29 мая будет GeForce RTX 2060 SUPER. Эта видеокарта почти не уступает GeForce RTX 3060, но стоит намного дешевле. Единственным минусом здесь может быть меньшее количество видеопамяти. Ну а поскольку 8 Гб достаточно для 1080р, то нам кажется, что нет смысла приплачивать. Кстати, в ходе падения курса рубля эта модель не подорожала, а значит у вас есть уникальный шанс купить её с максимальной выгодой.

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Завершим наш список GeForce GTX 1660 SUPER. Это видеокарта не сходит с чартов продаж уже много лет. Выше 1080р прыгать не советуем, но в нетребовательных играх вы можете получить гораздо больше, чем ожидаете от скромной по размеру карточки. Падение цены за май оказалось не таким впечатляющим, но здесь стоит помнить, что перед нами всё же бюджетный сектор, где каждая тысяча на счету.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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