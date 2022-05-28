Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
Даже после падения курса рубля выгодные предложения в Ситилинке остаются
анонсы и реклама
3060 за 50 тр - успей взять по старой цене
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3050 от 40 тр в Ситилинке
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

26 мая национальная валюта преподнесла гражданам РФ неприятный сюрприз. Как вы знаете, курс с 56 рублей за 1 доллар США обвалился до 66, а к концу пятницы Центробанк установил курс на отметку 62 рублей. Ситуация меняется стремительно, а правительство РФ снимает всё больше валютных ограничений. Скорее всего, ждать обвала не стоит, поскольку это непопулярная и явно несвоевременная мера. Какие-то товары уже подорожали, тогда как большинство продукции отечественных производителей осталось без изменений. Поскольку Россия живёт в условиях санкций, то сильнее всего подобные перепады отражаются на запрещённых к ввозу товарах.

реклама

Ну а наших читателей интересуют видеокарты. Часть графических чипов подорожала ещё вчера, другая – сегодня. Точно такая же ситуация с процессорами и другими комплектующими. Тешить себя иллюзиями не стоит, ведь магазины не планируют снижать свои гигантские доходы. Эти ребята пристрастились получать сверхприбыли, поэтому выбора как такового у геймеров нет. Можно попытаться заглянуть на вторичный рынок, но мы рассмотрим несколько видеокарт, которые кажутся нам выгодными с точки зрения покупки даже сегодня.

Около 20 тысяч прибавила GeForce RTX 3090. Если у вас было 200 тысяч на эту видеокарту, то вы с лёгкостью отыщите ещё 16 000, чтобы перекрыть разницу. Флагман NVIDIA легко справляется со всеми играми и имеет внушительный запас производительности на много лет вперёд. Что до указанной выше скидки, то столько видеокарта стоила в начале мая. Да, за месяц она скинула неплохо, но было бы лучше, если бы торговые сети осознавали социальную ответственность, а не гнались за длинным рублём.

Если вы купили монитор с разрешением 4К и хотите купить максимально быструю видеокарту, но при этом не готовы тратить 216 тысяч, то можно взять GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта легко справляется со всеми играми и уступает флагману только в рабочих задачах, поскольку имеет всего 12 Гб видеопамяти. Цена за последние дни немного подросла, но ничего дешевле и быстрее нам никто не предлагает.

Если у вас нет предубеждений против видеокарт производства AMD, то самое время присмотреться к Radeon RX 6900 XT. Эта модель готова к установке системы жидкостного охлаждения, поэтому потенциально может оказаться быстрее указанной выше GeForce RTX 3080 Ti. Ну а в придачу вы получите наслаждение от разгона, что само по себе бесценно. Будем надеяться, что цена ещё упадёт, но пока мы фиксируем небольшое подорожание.

Приятно радует GeForce RTX 3080. Модель производства GIGABYTE представляет собой уже готовую систему для внешнего подключения. Это значит, что вы можете увеличить потенциальную мощь вашего ноутбука или моноблока. Внутри скрывается система жидкостного охлаждения, а всё это стоит всего 104 тысячи рублей. Для энтузиастов, которые планируют усилить и без того продвинутый системный блок, эта модель не подойдёт, но товар обязательно найдёт своего владельца. Напомним, GeForce RTX 3080 уступает Radeon RX 6900 XT в стандартных условиях, но выходит вперёд в трассировке лучей. Если для вас этот параметр важен, то вы уже знаете, что мы вам посоветуем купить.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 65тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке

Ну и последняя видеокарта, на которую мы предлагаем обратить внимание – это GeForce RTX 3060 Ti. Никаких флагманских скоростей здесь нет и не может быть, но это и не требуется. На самом деле GeForce RTX 3060 Ti – это рабочая лошадка. Видеокарта не имеет проблем с перегревом, поэтому может работать годами без замены термопасты и термопрокладок. Даже спустя несколько лет вы можете не сомневаться в её надёжности. Ну а текущая цена пусть немного и поднялась, но не является критичной. Если у вас есть 68 тысяч на развлечения, то лучшего применения своим деньгам вы не найдёте.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают падать несмотря на снижение курса рубля
Падение курса рубля не остановило снижение цен на процессоры в РФ – Ryzen 7 5800X дешевле 30 000р
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
21
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
36
Биткоин дешевеет, а в тестовой сети Эфира снова случился сбой, который может отдалить переход на PoS
15
Цены на видеокарты начнут расти
68
В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
19
Ученые из Юты обнаружили, что мягкие морские кораллы являются источником перспективного противоракового препарата
+
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 54 000 рублей
17
70 смартфонов Samsung получили стабильную версию One UI 4.1 на Android 12
2
Виталик Бутерин назвал причины обвала стейблкоина UST и предсказал падение популярного токена
3
MSI показала новые материнские платы AMD AM5 и двойной чипсет X670/E
2
SSD накопители M.2 PCIe 5.0 могут сменить форм-фактор и стать шире
+
Самолетам «Boeing» российских авиаперевозчиков запретили приземляться в Китае
66
Honor 70: официальные характеристики, реальные фотографии и цена
+
Обновленные характеристики RTX 40-й серии Ada Lovelace попали в сеть
21
"Макдональдс" подтвердил открытие ресторанов 12 июня в Москве
31
Специалисты AMD объяснили решение снабдить процессоры Ryzen 7000 интегрированной графикой
11
Четыре старых смартфона Xiaomi перестали получать обновления прошивки
3
Появились характеристики RTX 4090, 4080, 4070 и 4060: много памяти и больше ядер CUDA
36
Рогозин заявил, что европейцы пытаются перекупить контракты "Роскосмоса" со странами БРИКС
3
В Epic Games Store раздают BioShock The Collection — в России подарок забрать нельзя
49

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
68
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
167
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
74
Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
102
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Игры, созданные в одиночку
7
Чтобы найти инопланетян, мы должны разгадать таинственную историю происхождения Юпитера
+
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
+
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

anomalist
01:44
Ну раз ты населением меряешь, то в Африке оно большое, только что-то там ничего не покупают и такое соотношение вряд ли получится, да та же Индия должна иметь долю 1/7, но нет
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
RustamS
01:34
3 месяца назад уже писали, что через месяц не будет. Самые оптимистичные давали 3 дня!
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
RedStone
01:30
А на Землю как они будут доставлять ? Да и добыча - это энергоёмкое производство. Трындят скорее всего
Калифорнийский стартап Astroforge планирует приступить к промышленной разработке астероидов уже в этом десятилетии
RedStone
01:28
так почему ты тут трындишь, а не идёшь на могилизацию ?
Похоже, Diablo Immortal не будет доступна в России
RustamS
01:25
В точку!
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
RustamS
01:18
TSMC не может существовать без США. Для этой компании всё оборудование и технологии поставляют американские компании Applied Materials и Lam Research, акции которых кстати есть в моём портфеле. А если...
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
DeLaKoren
01:16
Сегодня купил rtx 3080Ti в днс'е за 121000 , а на озоне Colorful 3080ti есть за 70, но что то я от туда побаиваюсь покупать, непонятно что с гарантией
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
AnnoDomini14
01:00
Самое важное слово "продавался". Я лично успел взять 5900x за эту же примерно цену. Он более универсален.
Падение курса рубля не остановило снижение цен на процессоры в РФ – Ryzen 7 5800X дешевле 30 000р
RustamS
00:51
Какой же Китай нам союзник, если не выступил против резолюции Генассамблеи ООН о выводе российских войск с территории Украины?! Китай воздержался (испугался Байдена)! Против резолюции выступили Сирия,...
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Дмитрий
00:43
На алике 5800х3д продавался за 33 тысячи. делайте выводы ))
Падение курса рубля не остановило снижение цен на процессоры в РФ – Ryzen 7 5800X дешевле 30 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем