Даже после падения курса рубля выгодные предложения в Ситилинке остаются

26 мая национальная валюта преподнесла гражданам РФ неприятный сюрприз. Как вы знаете, курс с 56 рублей за 1 доллар США обвалился до 66, а к концу пятницы Центробанк установил курс на отметку 62 рублей. Ситуация меняется стремительно, а правительство РФ снимает всё больше валютных ограничений. Скорее всего, ждать обвала не стоит, поскольку это непопулярная и явно несвоевременная мера. Какие-то товары уже подорожали, тогда как большинство продукции отечественных производителей осталось без изменений. Поскольку Россия живёт в условиях санкций, то сильнее всего подобные перепады отражаются на запрещённых к ввозу товарах.

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Ну а наших читателей интересуют видеокарты. Часть графических чипов подорожала ещё вчера, другая – сегодня. Точно такая же ситуация с процессорами и другими комплектующими. Тешить себя иллюзиями не стоит, ведь магазины не планируют снижать свои гигантские доходы. Эти ребята пристрастились получать сверхприбыли, поэтому выбора как такового у геймеров нет. Можно попытаться заглянуть на вторичный рынок, но мы рассмотрим несколько видеокарт, которые кажутся нам выгодными с точки зрения покупки даже сегодня.

Около 20 тысяч прибавила GeForce RTX 3090. Если у вас было 200 тысяч на эту видеокарту, то вы с лёгкостью отыщите ещё 16 000, чтобы перекрыть разницу. Флагман NVIDIA легко справляется со всеми играми и имеет внушительный запас производительности на много лет вперёд. Что до указанной выше скидки, то столько видеокарта стоила в начале мая. Да, за месяц она скинула неплохо, но было бы лучше, если бы торговые сети осознавали социальную ответственность, а не гнались за длинным рублём.

Если вы купили монитор с разрешением 4К и хотите купить максимально быструю видеокарту, но при этом не готовы тратить 216 тысяч, то можно взять GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта легко справляется со всеми играми и уступает флагману только в рабочих задачах, поскольку имеет всего 12 Гб видеопамяти. Цена за последние дни немного подросла, но ничего дешевле и быстрее нам никто не предлагает.

Если у вас нет предубеждений против видеокарт производства AMD, то самое время присмотреться к Radeon RX 6900 XT. Эта модель готова к установке системы жидкостного охлаждения, поэтому потенциально может оказаться быстрее указанной выше GeForce RTX 3080 Ti. Ну а в придачу вы получите наслаждение от разгона, что само по себе бесценно. Будем надеяться, что цена ещё упадёт, но пока мы фиксируем небольшое подорожание.

Приятно радует GeForce RTX 3080. Модель производства GIGABYTE представляет собой уже готовую систему для внешнего подключения. Это значит, что вы можете увеличить потенциальную мощь вашего ноутбука или моноблока. Внутри скрывается система жидкостного охлаждения, а всё это стоит всего 104 тысячи рублей. Для энтузиастов, которые планируют усилить и без того продвинутый системный блок, эта модель не подойдёт, но товар обязательно найдёт своего владельца. Напомним, GeForce RTX 3080 уступает Radeon RX 6900 XT в стандартных условиях, но выходит вперёд в трассировке лучей. Если для вас этот параметр важен, то вы уже знаете, что мы вам посоветуем купить.

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Ну и последняя видеокарта, на которую мы предлагаем обратить внимание – это GeForce RTX 3060 Ti. Никаких флагманских скоростей здесь нет и не может быть, но это и не требуется. На самом деле GeForce RTX 3060 Ti – это рабочая лошадка. Видеокарта не имеет проблем с перегревом, поэтому может работать годами без замены термопасты и термопрокладок. Даже спустя несколько лет вы можете не сомневаться в её надёжности. Ну а текущая цена пусть немного и поднялась, но не является критичной. Если у вас есть 68 тысяч на развлечения, то лучшего применения своим деньгам вы не найдёте.