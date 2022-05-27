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Падение курса рубля не остановило снижение цен на процессоры в РФ – Ryzen 7 5800X дешевле 30 000р
Ryzen 7 5800X стоит на 10 000 дешевле рекомендованной цены на момент начала продаж
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Уже давно известно, что люди гораздо быстрее решаются на дорогостоящие покупки в условиях экономического кризиса, политической или социальной напряжённости. В этот момент даже самые настоящие скряги отправляются в магазины, сметая с полок продвинутые кофе-машины и роботы-пылесосы. При любых других обстоятельствах многие предпочли бы и дальше заметать мусор при помощи обычного веника, но теперь эти ребята будут возмущённо критиковать власть под негромкое урчание моторчика умного уборщика. Точно такая же ситуация наблюдалась во времена коронавируса. Логика говорит нам сохранить деньги, ведь уже завтра вас могут уволить с работы, но вместо того, чтобы прислушиваться к голосу разума, немалая часть людей активно сметает с виртуальных прилавков самые дорогие смартфоны, игровые приставки и другие гаджеты.

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Весь май мы наблюдали за тем, как цены на процессоры и видеокарты медленно снижаются. Вы удивитесь, но никакого ажиотажного спроса не было. Сотни камней лежали на своих местах, а временами ещё и приезжали новые партии. Дошло до того, что многие процессоры стали дешевле, чем были в середине февраля, но геймеры продолжали спокойно смотреть на это, не пытаясь ничего купить. Но стоило только курсу рубля опуститься с 56 до 65 пунктов за доллар, как на фоне небольшого роста цен магазины зафиксировали небывалый приток покупателей.

Если вы загляните в наши новости за несколько предыдущих дней, а после перейдёт по ссылкам, то сможете убедиться, что как минимум половина всех процессоров раскуплена. Цены подросли, но это не повод не порадовать себя процессором. Поскольку многие берут совершенно несоответствующей своей стоимости товар, то сегодня мы подберём для вас оптимальные процессоры. Core i9-12900K стоит просто каких-то неразумных денег, поэтому нашим кандидатом на роль флагмана стал Core i7-12700KF. За 44 тысячи рублей можно получить отличную производительность. Помните, что сделать это можно только при условии мощной материнской платы и современной оперативной памяти DDR5. Если вы попытаетесь экономить, то ожидаемого потенциала просто не увидите.

Ещё одна альтернатива Core i9-12900K – это флагман прошлого поколения Core i9-11900KF. Мы уже неоднократно подчёркивали, что конечная производительность во многим зависит от ваших экономических возможностей и желания тратить лишние деньги. Core i9-11900KF никогда не станет быстрым, если вы не готовы инвестировать в его разгон. Помните, что оперативная память с высокими таймингами не сможет вытянуть этот камень. Именно поэтому мы предлагаем покупать подобные процессоры только тем, кто понимает, сколько денег нужно потратить на финальную сборку.

Раз уж мы начали экономить, то продолжим изучать процессоры предыдущего поколения. Неплохо выглядит Core i7-11700KF. В умелых руках он не будет отставать от новинок последнего поколения, но позволит сэкономить на материнской плате и оперативной памяти. Вообще многие геймеры используют этот камень для апгрейда, что даёт возможность поднять производительность, если вы покупали подходящую материнскую плату сэкономив на процессоре.

Поскольку большинство пользователей предпочитает спокойную сборку, не требующую разгона и огромных вложений, то мы предлагаем остановиться на Core i5-12600. Берите недорогую материнскую плату, оперативную память без привязки к брендам, а главное не забыть скоростную видеокарту. В этом случае потенциала Core i5-12600 хватит для раскрытия самых мощных графических чипов, ну а в итоге системный блок не станет проблемой для вашего бюджета.

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Список был бы неполным без Ryzen 7 5800X. Даже после небольшого подорожания этот камень стоит дешевле 30 000 рублей. Мы предлагаем вам остановиться на ОЕМ-версии, поскольку даже коробочная не включает штатного кулера. Ну а систему охлаждения берите под свои нужны. К примеру, если не хотите вкладывать в компьютер много денег, то и экспериментировать с разгоном не стоит. Ну а для любителей экстрима, есть все условия, ведь Ryzen 7 5800X позволяет выжать из него пару сотен мегагерц под водой.

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#процессоры #ryzen 7 5800x #оптимальные ценовые предложения
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Каа
19:30
В шаговой доступности у меня нет вообще ничего! Чтобы сдать в тот же ДНС нужно потратить 1000 руб., чтобы до него доехать! И тебе удачных покупок, чтобы гарантия не пригодилась.
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DVM
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Кого вы там нагнули мелкие гоблины во главе с королем гоблинов Зелей )))) Укропы вы зеленые с 3 членами в виде надуманного ТРИЗУБА :D ебошить вас будем 8 лет, как Донбасс
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Pavelshakh
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Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
DVM
19:25
полукровки пшэкиздонские и отребье турков в шароварах, а АРЕСТАН вообще полукровка армянская по глазам видно :D Коренное быдло полукровок, считающее себя коренным населением :D Пиши еще заднеприводны...
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