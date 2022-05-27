Падение рынка криптовалют может привести к падению многих считающихся стабильными токенов

Не секрет, что криптовалюты обладают крайне высокой волатильностью. Только за последние три дня Биткоин умудрился подорожать до 30 000 долларов, а после обвалиться ниже 28 тысяч. Точно такая же ситуация и с Эфиром, ну а менее известные токены и вовсе теряли десятки процецентов в ходе очередного обвала. Через неделю курс цифрового золота может восстановиться, а держатели альткоинов и вовсе могут неплохо заработать, поскольку в такие моменты цены на отдельные токены растут крайне быстро. Американские горки выгодны крупным инвесторам и Китам, которые не только успевают выводить свои монеты до обвала, но и часто причастны к подобным ценовым перепадам. Поскольку большинство людей просто не готово мириться с подобным ходом вещей, то в какой-то момент появились так называемые стейблкоины. Это криптовалюты, стоимость которых привязана к доллару по курсу 1 к 1.

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Таким образом, если вы совершили обмен одной монеты Биткоина в стейблкоин по курсу 1 к 30 000, то вам не страшна никакая криптозима. К сожалению, дорожать ваши инвестиции не будут, но для любителей экспериментов есть стейкинг, о чём мы поговорим в другом материале. Как вы понимаете, идея стейблкоинов проста, а вот подход к созданию криптовалюты разный. Совсем недавно мы стали свидетелями того, как рухнула TerraUSD (UST). Долгое время разработчики уверяли держателей в том, что с токеном ничего не случится, но реальность оказалась куда печальнее обещаний, ведь пока разработчики даже не способны выплатить пострадавшим компенсацию.

Поскольку на рынке остаётся несколько популярных стейблкоинов, любимчик публики Виталик Бутерин решил рассказать о том, как отличить хороший актив от плохого. По его словам, риски обвала можно предсказать заранее. Если не вникать в подробности сказанного, то необходимо оценить способность разработчиков криптовалюты выкупить все токены с рынка. Очевидно, что основатель Эфира говорит о наличии на руках у создателей того или иного стейблкоина достаточного количества ликвидности, позволяющей перекрыть любую панику на рынке. Например, завтра биткоин подешевеет до 10 тысяч долларов, а миллионы людей начнут выводить свои деньги на карточные счета. Если стейблкоин способен справиться с оттоком, то это надёжный актив.

Поскольку проверить это невозможно, то необходимо изучить портфель стейблкоина. UST полагалась на криптовалюту LUNA, поэтому после краха последней обвалился и сам стейблкоин. Вообще в портфеле у этих ребят были и Биткоины, но в данном случае имели место спекуляции, в причинах которых ещё только предстоит разобраться. По словам Виталика Бутерина, аналогичная судьба может постигнуть стейблкоин RAI. Проблема в обеспечении у этого токена в крайне избыточном количестве Эфира в портфеле, а это уже тревожный звоночек (особенно если криптозима всё же наступит).

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Не забыл Виталик указать и на необходимость удерживать отрицательную процентную ставку в случае постоянного роста находящихся в портфеле активов. Если разработчики поведут себя непрофессионально, то актив может превратиться в классическую пирамиду. По мнению Бутерина, это далеко не все характеристики, которые нужно учитывать при оценке надёжности стейблкоина. С нашей точки зрения, ни один подобный актив не является надёжным, поскольку полагается на другие криптовалюты или ценные бумаги. Подумайте сами, как стейблкоин может быть надёжен, если разработчики вложились в акции Apple на высоких позициях, а через несколько месяцев ценные бумаги упадут в 2 раза. К сожалению, сегодня о подобных мелочах почти никто не говорит.