Отдельные модели видеокарт купить с большой скидкой всё ещё можно

Мы часто публикуем подборки оптимальных видеокарт в одном или нескольких ценовых сегментах. В какой-то момент стоимость геймерской продукции дорожала, что привело к снижению спроса на подобные товары до минимума. После этого рубль начал укрепляться, что позволило магазинам радовать любителей компьютерных игр неплохими скидками. Особенно активно цены падали в последние недели, когда отдельные позиции подешевели на 30%. Учтите, что скидки были реальными, а проценты не нарисованы в фотошопе. В последние дни можно было встретить Radeon RX 6650 XT за 47 тысяч рублей, а Radeon RX 6600 за каких-то 30 тысяч.

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Отметим, что эти видеокарты ещё никогда не стоили так дёшево в российских магазинах, поэтому мы вам рекомендовали не мешкать. Вообще, не было никаких предпосылок к тому, чтобы сегодня цены начали расти. Всё дело в том, что журналисты неоднократно спрашивали у руководства торговых сетей, почему стоимость видеокарт в 2 раза превышает европейские показатели и не соответствует курсу доллара. В ответ звучала одна и та же мантра, согласно которой централизованных поставок нет, а поступающая сегодня на прилавки продукция закуплена полтора месяца назад. Ну а поскольку курс доллара тогда был другой, то и цены пока не пришли в норму. Что же, сегодня мы можем сказать с полной уверенностью, что эти ребята откровенно лукавили. Стоило курсу рубля снизиться с 56 до 64, как стоимость видеокарт поползла вверх.

Казалось бы, куда ещё выше, но у руководства подобных заведений своя логика. Что же оставим их в покое, а сами попытаемся отыскать несколько интересных предложений на 27 мая. Предупреждаем сразу, цены немного подросли, но лучше ничего нет. Начнём с Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта далеко не такая быстрая, как более дорогие решения, но позволяет спокойно себя чувствовать в любой игре. В разрешении 2К вам покорятся максимальные настройки графики, а многие тайтлы без проблем пойдут даже в 4К.

На втором месте GeForce RTX 3060 Ti. Производительность здесь немного меньше, но в целом даже в 2К вы будете чувствовать себя спокойно как минимум несколько лет. Любители флагманов заявляют, что 8 Гб недостаточно, но с нашей точки зрения, в ближайшие несколько лет не будет проекта, в котором в разрешении 2К 8 Гб будут чувствовать себя неуютно. Текущая цена зафиксирована на отметке 67 890 рублей, ну а по сравнению с началом мая у нас скидка в размере 28 тысяч рублей. В ведь ещё вчера было выгоднее.

GeForce RTX 2060 SUPER единственная видеокарта из нашего списка, которая не подорожала. Пользуйтесь этой информацией, ведь мы не знаем, что уже завтра взбредёт в голову руководству Ситилинк. Приходится констатировать, что GeForce RTX 2060 SUPER плохо подходит для 2К, поэтому это всё же продукт для народного 1080р. Не то чтобы вы не могли запускать игры в 2К, но в этом случае придётся довольствоваться срендевысокими настройками графики. Если вас это устраивает, то мы тоже не против.

Даже сегодня вполне неплохо смотрится GeForce GTX 1660 SUPER. Мы бы не назвали эту видеокарту оптимальной, поскольку она имеет ряд минусов, включая не самую тихую систему охлаждения и минимальный потенциал. Уже через пару лет настройки графики придётся снижать до средних, но пересидеть бурю на GeForce GTX 1660 SUPER можно.

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Для самых экономных есть GeForce GTX 1050 Ti. Эта видеокарта не позволит вам увидеть красивую современную графику в 2К, но зато не выжмет из вас последние деньги. Ну а любителям шутеров и World of Tanks и вовсе можно не задумываться, ведь самое главное – это видеть в прицел противника, ну а трава и пролетающие мимо бабочки – это удел мажоров.